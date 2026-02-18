Один зі входів до Центру надання соціальних послуг Селидівської міської ради в селищі Миколаївка. Ілюстративне фото: Департамент соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації

Релокована комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” оголосила новий тендер на ремонт орендованого приміщення на Одещині, де нині працює. Тепер установа, яка належить Селидівській міськраді, планує реконструкцію спального корпусу на вулиці Незалежності, 10 у селищі Миколаївка. Раніше там ремонтували інші частини приміщення.

Відповідний тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Так, у спальному корпусі будівлі (у документах має назву “Літера Б”) хочуть провести капітальний ремонт, який містить демонтажні роботи, підсилення конструкцій та оновлення інтер’єру та екстер’єру. Серед робіт — мурування стін з газоблоків, заміна покрівлі, встановлення пластикових вікон і дверей.

Всередині, згідно з тендерною документацією, встановлять гіпсокартонні перегородки, замінять покриття підлог, проштукатурять стіни та проведуть малярні роботи. У переліку також запланована модернізація водопостачання, опалення, вентиляції, освітлення, ліфтів та обладнання у кухні й пральні. Окрім цього, ззовні будівлі підрядник повинен утеплити фасади, провести гідроізоляцію фундаменту та благоустрій території.

За ремонт селидівський “Центр надання соціальних послуг” готовий заплатити до 31 611 636 гривень. Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Закупівлю проводять у форматі аукціону, тому різні підрядники можуть пропонувати свої ціни та послуги. Такі пропозиції приймають до кінця доби 3 березня.

Це вже шоста публічна закупівля комунальної установи, яка стосується робіт над орендованим приміщенням на Незалежності, 10 у Миколаївці. Втім, попередні послуги обходилися дешевше: їхня загальна вартість становить 612 673,8 грн.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року у Миколаївці запрацювало перше відділення прихистку для літніх переселенців із Донецької області. Воно діє на базі комунальної установи “Центр надання соціальних послуг” Селидівської міської ради та розраховане на 35 людей. Втім, там планують приймати більше ВПО після реконструкції додаткових приміщень.

Раніше журналісти Вільного Радіо писали, що Селидівська громада заклала понад 29 мільйонів гривень на підготовку до будівництва й реконструкції житла для своїх переселенців у Львівській та Одеській областях. Самі роботи поки не стартують — кошти спрямують на документи та проєкти.