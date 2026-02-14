Ілюстративне фото: Селидівська МВА

Селидівська громада заклала понад 29 мільйонів гривень на підготовку до будівництва й реконструкції житла для своїх переселенців у Львівській та Одеській областях. Самі роботи поки не стартують — кошти спрямують на документи та проєкти.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Селидівської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

У військовій адміністрації пояснили, що у 2026 році за гроші громади нове соціальне житло не зводитимуть. Натомість оплачуватимуть розробку проєктно-кошторисної документації та інші необхідні документи.

Найбільшу суму, 13,7 млн грн, заклали на підготовку до будівництва житла у місті Березівка Одеської області. Ще 12,1 мільйона гривень планують витратити на проєкт реконструкції гуртожитку в селищі Миколаївка Березівського району — там хочуть облаштувати тимчасове житло для переселенців.

А у Бориславі на Львівщині планують побудувати багатоквартирний будинок для ВПО. На розробку документації заклали 4 мільйони гривень.

Наразі триває процес отримання громадою земельних ділянок у Львівській та Одеській областях. Саме там у майбутньому планують зводити й обслуговувати багатоквартирні будинки для людей, які були змушені виїхати із Селидового через війну.

Раніше ми розповідали, що на житло для переселенців із Маріупольської громади можуть спрямувати додаткові 5,4 мільярда гривень. Кошти планують виділити, зокрема, із вільних залишків бюджету за попередні роки — їх мають затвердити вперше з початку відкритого вторгнення.