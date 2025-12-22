16 бойовикам, яких ЗСУ взяли у полон на Покровському напрямку, загрожує довічне ув’язнення: поки у них підозра

Російські військові. Ілюстративне фото: з окупаційних джерел

Правоохоронці оголосили підозри у держзраді 16 бойовикам російської армії, яких у серпні-листопаді 2025-го взяли у полон ЗСУ на Покровському напрямку. Це уродженці Донеччини та Криму, які нібито добровільно приєдналися до військ країни-агресорки.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, шестеро підозрюваних добровільно приєдналися до військ підконтрольного Росії псевдоформування “ДНР” у 2014-2022 роках. Інші десятеро — вже під час відкритого вторгнення в Україну. Чоловіки обіймали посади командирів взводу та відділення, стрільців, водія-механіка, кулеметника, вогнеметника й навідника.

Як стверджують правоохоронці, фігуранти воювали на найгарячіших ділянках фронту — у Куп’янську, Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Очеретиному, Андріївці, Кучеровому Яру, Шаховому та Красногорівці.

“Окрім безпосередньої участі у штурмах, представники російської армії чергували на блокпостах, охороняли та облаштовували бойові позиції, виконували господарські роботи. Крім того, доставляли боєприпаси на передову, ремонтували військову техніку й зводили фортифікаційні споруди для стримування наступу Сил оборони України”, — йдеться у матеріалах справи.

У серпні-листопаді 2025 року бойовиків взяли у полон українські військові на Покровському напрямку.

Ймовірним окупантам оголосили підозри у державній зраді (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, слідчі СБУ з’ясували, що 50-річний слюсар, який працював на одному з краматорських заводів, виявляв позиції, звідки ЗСУ вели вогонь реактивною артилерією, та наводив на українську техніку удари російських керованих авіабомб. Чоловіка визнали винним у суді — наступні 15 років він проведе у в’язниці.