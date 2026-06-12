Заступник начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов. Фото: Facebook/Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

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16 червня 2026 року заступник начальниці Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Про години її проведення й номер телефону, за яким можна буде долучитися, розповідаємо далі.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Сергій Полесов відповідатиме на питання жителів Донеччини телефоном наступного вівторка, 16 лютого. Поставити їх представнику Пенсійного фонду можна буде впродовж години — з 10:00 до 11:00.

Долучитися до прямої лінії жителі регіону можуть за номером: (068)868-65-66.

Нагадаємо, станом на лютий 2026 року на обліку Пенсійного фонду Донеччини перебувала 571 тисяча пенсіонерів. У середньому вони отримували 8 083,60 гривні на місяць.