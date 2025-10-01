16-річний Степан Чубенко з Краматорська — Герой України посмертно (деталі)

Степан Чубенко. Ілюстративне фото: зі сторінки ФК "Авангард"

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким посмертно присвоїв 16-річному краматорцю Степану Чубенку звання “Герой України”. У 2014-му юнака закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу №738/2025 на сайті Президента України.

“За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов’язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини”, — йдеться в документі, який підписав Зеленський.

16-річному Степану посмертно надали звання “Герой України” з відзначенням орденом “Золота Зірка”.

Що відомо про Степана Чубенка

Юнак народився 11 листопада 1997 року в Краматорську — у родині вчительки та залізничника. Чубенко навчався у місцевій школі №12. Займався греко-римською боротьбою, футболом, був голкіпером юнацької команди ФК “Авангард”.

Степана відзначили у відділі молоді та спорту Краматорської міської ради за “вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі фізичної культури та спорту”. Чубенко став одним із засновників міської команди КВК, яка представляла Краматорськ в різних регіонах України.

Від початку Революції Гідності та після побиття студентів на Майдані Незалежності у Києві, підліток став учасником політичних процесів у країні. За словами його близьких, обрав шлях Євроінтеграції.

Під час захоплення Краматорська навесні 2014-го, Степан разом з друзями вели підпільну боротьбу проти російських військових та місцевих колаборантів. Зокрема, розповсюджували листівки із закликами “Краматорськ — це Україна”, збирали інформацію про окупантів, підтримувала українських оборонців в передмісті та на аеродромі водою та засобами гігієни тощо.

Наприкінці червня того ж 2014-го Степан Чубенко поїхав до Києва, аби долучитися до одного з добровольчих батальйонів. Через свій вік зміг потрапити до Сотні Лева. Через місяць 16-річний підліток, повертаючись від друга потягом зі столиці, опинився в окупованому Донецьку та зник. Його мати поїхала в Донецьк на пошуки сина. Їй вдалося дізнатись, що Стьопу затримали бойовики батальйону “Керч”, начебто за синьо-жовту стрічку на рюкзаку. Хлопця побили, відвезли до Горбачево-Михайлівки, де катували та розстріляли.

Читати також: “Мабуть, вже була б родина та дітки”. 11 листопада Степану Чубенку виповнилося б 26 років

16-річного українця відзначили волонтерською нагородою у 2016 році — “Народний Герой України” (посмертно). У рідному місті Чубенка — Краматорську — його ім’я присвоїли школі №12, де й він колись навчався. Іменем Степана названа одна з вулиць міста, а біля входу на місцевий стадіон “Авангард” встановили пам’ятну дошку.

Також до відкритого вторгнення росіян декілька років поспіль серед школярів України проводили літературний конкурс пам’яті Степана Чубенка “Юний самовидець”. І щорічно проводили обласний футбольний турнір пам’яті Степана Чубенка. А влітку 2021-го у Зайцевому з’явилася вулиця імені Степана Чубенка.

Нагадаємо, у липні 2025-го петиція про присвоєння звання “Герой України” (посмертно) 16-річному краматорцю Степану Чубенку зібрала понад 25 тисяч підписів і надійшла на розгляд до президента. У відповіді Володимир Зеленський подякував громадянам за активність.