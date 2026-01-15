16 січня у Харкові пройде зустріч з представницею управління соцзахисту для ВПО з Покровської громади

Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Переселенців із Покровської громади, які проживають у Харкові, запросили на новий прийом громадян 16 січня. Цього разу вони матимуть змогу наживо поспілкуватись з представницею місцевої влади на тему соцзахисту.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Зустріч пройде з заступницею начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради Наталією Гнатенко. Вона почнеться об 11:00 та триватиме до 13:00 у гуманітарному хабі “Єднання” Покровської МВА.

Його адреса — місто Харків, вулиця Дерев’янка, 46 (станція метро “23 серпня”).

На додаткові запитання стосовно зустрічі у Покровській міській ВА відповідають за номером:

+38 (095) 571 47 54.

Нагадаємо, влада Бахмута вирішила компенсувати витрати для вихідців громади, які купили обігрівачі — до 2 тисяч гривень на родину. Отримати допомогу зможуть люди, які мають статус ВПО. Журналісти написали інструкцію, як отримати допомогу.