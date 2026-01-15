Для ВПО з Бахмута компенсуватимуть витрати на обігрівачі: як подати заявку у 2026 році

Підтримайте Вільне Радіо
Влада Бахмута вирішила компенсувати витрати для вихідців громади, які купили обігрівачі — до 2 тисяч гривень на родину. Отримати допомогу зможуть люди, які мають статус ВПО. Покрокову інструкцію читайте далі.
Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської МВА.
Цьогоріч влада Бахмута запланувала коштом міського бюджету компенсувати витрати на обігрівачі для вихідців громади. Максимальна сума, яку можна отримати за таку купівлю — 2 тисячі гривень на родину. На допомогу можуть розраховувати люди:
Така підтримка є одноразовою, а витрати її можна на вже придбані електроприлади — масляні радіатори, електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, керамічні панелі або ж тепловентилятори.
Аби отримати компенсацію, необхідно подати заяву у довільній формі. Вона має містити:
Усі документи потрібно завірити власним підписом та надіслати через поштового оператора власним коштом до фахівця управління соціального захисту:
Також уточнити інформацію можна через гарячу лінію відомства:
Нагадаємо, навіть з урахуванням освітньої субвенції, яку Бахмутська громада отримала вже після затвердження бюджету, її доходи цьогоріч суттєво скоротилися. Та й за таких обставин порівняно з 2025 роком там запланували набагато більше коштів на підтримку ВПО.