Підтримати
RU
Підтримати

Вихідці з Бахмутської громади можуть отримати до 2 тис. грн на обігрівачі у 2026-му: куди звертатися (ІНСТРУКЦІЯ)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Влада Бахмута вирішила компенсувати витрати для вихідців громади, які купили обігрівачі — до 2 тисяч гривень на родину. Отримати допомогу зможуть люди, які мають статус ВПО. Покрокову інструкцію читайте далі. 

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської МВА. 

Компенсація за купівлю обігрівача для ВПО з Бахмута у 2026-му

Цьогоріч влада Бахмута запланувала коштом міського бюджету компенсувати витрати на обігрівачі для вихідців громади. Максимальна сума, яку можна отримати за таку купівлю — 2 тисячі гривень на родину. На допомогу можуть розраховувати люди:

  • мають довідку про статус ВПО та зареєстровані на території Бахмутської громади;
  • самостійно купили обігрівачі для домівки після 1 січня 2024 року. 

Така підтримка є одноразовою, а витрати її можна на вже придбані електроприлади — масляні радіатори, електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, керамічні панелі або ж тепловентилятори.

Як податися на компенсацію за обігрівачі для ВПО з Бахмута

Аби отримати компенсацію, необхідно подати заяву у довільній формі. Вона має містити:

  • інформацію про заявника, зареєстровану та фактичну адресу його місця проживання та контактний номер телефону; 
  • оригінали документів, які можуть підтвердити купівлю — фіскальний чи товарний чек, видаткова накладна, яка містить інформацію про товар, ціну, дату та місце придбання товару;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків; 
  • копію довідки про взяття на облік ВПО; 
  • реквізити особистого рахунку в банку.
Для ВПО з Бахмута компенсуватимуть витрати на обігрівачі: як подати заявку у 2026 році
Приклад заяви на компенсацію за обігрівач для ВПО з Бахмута. Фото: УСЗН Бахмутської міськради

Усі документи потрібно завірити власним підписом та надіслати через поштового оператора власним коштом до фахівця управління соціального захисту: 

  • відділення  Нової Пошти №30 у м. Дніпро (отримувач — Баранова Ольга, +38 (099) 713-39-80). 

Також уточнити інформацію можна через гарячу лінію відомства:

  • +38 (095) 49-87-615;
  • +38 (099) 71-33-980.

Нагадаємо, навіть з урахуванням освітньої субвенції, яку Бахмутська громада отримала вже після затвердження бюджету, її доходи цьогоріч суттєво скоротилися. Та й за таких обставин порівняно з 2025 роком там запланували набагато більше коштів на підтримку ВПО.

Завантажити ще...