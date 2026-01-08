Розподіл бюджету Бахмутської громади на 2026 рік. Колаж: Вільне Радіо

Навіть з урахуванням освітньої субвенції, яку Бахмутська громада отримала вже після затвердження бюджету, її доходи цьогоріч суттєво скоротилися. Та й за таких обставин порівняно з 2025 роком там запланували набагато більше коштів на підтримку ВПО. Попередньо знайшли й передбачені проєктом гроші на соціальне житло в Гощі й фінансування закладів культури й освіти, що закривалися минулоріч.

Детальніше про те, яким планували бюджет громади наприкінці 2025 року і яким його затвердили в результаті, розповідаємо в матеріалі.

Про попередні наміри розподілити бюджетні кошти в громаді журналістам Вільного Радіо розповіли у відповідь на запит до Бахмутської міської військової адміністрації. Про затверджений же розподіл ми дізналися з розпоряджень очільника ВА, опублікованих на її офіційному сайті.

Навіть після змін бюджет Бахмутської громади на 2026 рік є на третину меншим за минулорічний

441,5 мільйона гривень — такою сумою у 2026 році готується розпоряджатись Бахмутська адміністрація для громади. Власні доходи тут впали наразі до максимального рівня за останні роки.

“У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та окупацією території Бахмутської міської територіальної громади обсяг надходжень власних та закріплених доходів значно зменшився. Так, надходження відповідних податків, зборів та інших платежів у 2021 році склали 666,2 млн грн, у 2025 році надходження очікуються у сумі 90,3 млн. грн, а прогноз на 2026 рік складає 75,7 млн грн.”, — розповідав Вільному Радіо заступник голови Бахмутської МВА Олександр Марченко наприкінці грудня 2025 року у відповідь на запит.

Втім за останньою редакцією бюджету громади на 2025 рік, минулого року її власні доходи виявилися навіть ще меншими, ніж очікувалося — зібрали 86,4 мільйона.

Загально бюджет скоротився на 226,8 мільйонів гривень в порівнянні з попереднім роком. І це ще без урахування інфляції, яка зменшить можливості бюджету мінімум на 10%.

Для довідки: Неправильно буде порахувати зменшення бюджету громади, просто віднявши суму на новий рік від попереднього року. У спроможності бюджету покривати ті чи інші видатки грає роль не лише його розмір, а й індекс інфляції. У проєкті державного бюджету України на 2026 рік Кабінет міністрів встановив його в середньому на рівні 10,4%. Тобто на ту ж суму, що й минулоріч, громади зможуть купити на понад 10% менше товарів чи послуг, адже їхня ринкова вартість стане вищою. Якщо ж товари будуть ввозити в Україну та купувати за валюту — різниця буде ще більшою.

Попри менший бюджет, на підтримку ВПО з Бахмутської громади у 2026 році виділили в понад два рази більше грошей

У проєкті бюджету Бахмутської громади на 2026 рік понад чверть від усіх коштів планували спрямувати на підтримку переселенців із громади. Ці видатки зафіксували в проєкті місцевої Програми економічного й соціального розвитку на 2026 рік.

Так, попередньо закладені 104,5 мільйона гривень планують розподілити:

на організацію оздоровлення та відпочинку дітей — 3,6 мільйона:

на надання додаткової фінансової підтримки людям похилого віку, дітям з інвалідністю, на купівлю палива тощо — 63,8 мільйона;

на реалізацію інших заходів підтримки бахмутян, зокрема на поштові пересилки гуманітарної допомоги, — 1 мільйон;

на підтримку Захисників і Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України — 26,3 мільйона;

на підтримку військовозобов’язаних та членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни — 9,8 мільйона.

Попередній розподіл витрат на підтримку ВПО в Бахмутській громаді на 2026 рік. Візуалізація: Вільне Радіо

Зазначимо, що порівняно з планами бюджету Бахмутської громади на 2025 рік, цьогоріч сума видатків на підтримку ВПО значно зросла вже на старті. Тоді на неї думали виділити близько 47 мільйонів гривень. Однак додаткові кошти на ці заходи планували залучити з інших джерел, зокрема за рахунок благодійників.

Попри збільшення видатків, під час підготовки бюджету Бахмутської громади на 2026 рік впроваджувати нові програми соціального захисту там не планували. Водночас, за дорученням обласної влади, керівництво ВА аналізувало наявні виплати, аби узгодити підходи до визначення розмірів окремих матеріальних допомог і розробити спільний підхід до їхнього надання по всій області.

“Можливі зміни у 2026 році стосуватимуться коригування умов реалізації окремих програм або заходів, а остаточні рішення будуть прийматися з урахуванням рекомендацій, наданих відповідними структурними підрозділами Донецької обласної державної адміністрації та наявних можливостей бюджету громади”, — відповіли щодо потенційних змін в Бахмутській МВА.

Відкриті хаби для переселенців із громади продовжать діяти. Серед них, можливо, з’являться й нові

У 2026 році в Бахмутській громаді запланували розвиток мережі осередків підтримки переселенців “З Бахмутом у серці”. Попри суттєве зменшення бюджету, там не тільки не планують закривати наявні хаби, а й думають про створення нових. Проте це можливо виключно, якщо в якомусь з населених пунктів житиме “значна” кількість бахмутян, і там буде доступне й придатне для розміщення гуманітарного осередку приміщення.

“Закупівля устаткування для відкриття нових осередків буде розглядатися виходячи з наявних потреб, а також фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади. У разі необхідності, можливе залучення потенційних міжнародних та українських партнерів, участь у грантових програмах або проєктах”, — зазначили в місцевій ВА.

Загалом у проєкті бюджету Бахмутської громади на 2026 рік на утримання хабів для переселенців передбачили 327 тисяч гривень. Тобто за умови рівного розподілу — це по 5,5 тисяч гривень на місяць.

Додаткове фінансування можуть забезпечити міжнародні донори. Керівництво громади розраховує на їхню допомогу не лише щодо можливого відкриття нових осередків, а й у питаннях підтримки ВПО загалом. Зокрема, міжнародна допомога охоплює надання гуманітарних наборів, проведення юридичних консультацій, а також різних освітніх і культурних заходів у тому числі на базі хабів “З Бахмутом у серці”.

Культурний захід у хабі “З Бахмутом у серці”. Фото: Донецька ОДА

На будівництво житла в Гощі попередньо виділили 80 мільйонів гривень — решту мають покрити донори

Стратегічно важлива донорська допомога для Бахмутської громади в межах проєкту “Сталева мрія Бахмут-Гоща”. У проєкті бюджету на 2026 рік там заклали 290 тисяч гривень на його промоцію, а саме виготовлення друкованого інформаційного буклета для розповсюдження серед можливих інвесторів. Це має допомогти залучити більше коштів для втілення ідеї.

На сам інвестиційний проєкт щодо забезпечення житлом переселенців із громади в Гощі з власних коштів у ВА попередньо виділили 80 мільйонів гривень. Цю суму зафіксували і в Програмі економічного й соціального розвитку. Однак це лише невелика частина коштів, які можуть знадобитися цього року для втілення проєкту. Решту — близько 623,8 мільйона — мають покрити коштом міжнародних фінансових організацій та іноземних урядів.

Цьогоріч на реалізацію проєкту можуть витратити майже 704 мільйона гривень. Але очікують, що загалом знадобиться більше — близько 1,8 мільярда гривень. Залучати й виділяти решту коштів на будівництво будуть уже протягом наступних двох років, адже попередньо завершити будівництво будинків для бахмутян у Гощі мають 2028 року.

Міні-містечко “Бахмут-Гоща”. Скриншот Вільного Радіо з проєкту містечка

Цьогоріч у громаді не планують закривати заклади культури, а щодо освіти вирішуватимуть пізніше

У проєкті бюджету Бахмутської громади на 2026 рік на утримання установ та здійснення заходів у галузі культури й мистецтва попередньо передбачили 14,4 мільйона гривень, а по освіті — 33,2 мільйона. Ці видатки розбиті за різними статтями бюджету, тож коректно порахувати, яку суму на них хочуть спрямувати наразі, неможливо. Утім, гроші на це точно є, адже на відміну від минулого року принаймні зараз закривати чи скорочувати заклади, які утримують за цими статтями, не планують.

Для довідки: У 2025 році після кількох років роботи в евакуації на період воєнного стану припинив діяльність міський центр культури та дозвілля імені Мартинова. На питання журналістів Вільного Радіо про причини закриття в місцевій ВА пояснили, що вирішили так “з метою покращення ефективності діяльності та оптимізації ресурсів”. Також протягом року закрилися 7 закладів освіти з громади. Серед них школи №2 і 7, а також дитячі садки № 6, 25, 36, 49 і 56. Це не єдині комунальні заклади громади, які припинили роботу минулоріч. Тоді закриття також торкнулися медичних закладів і комунальних підприємств. Останні припинили роботу через реорганізацію.

“Закриття установ та закладів, підпорядкованих Управлінню культури Бахмутської міської ради, й скорочення штатної чисельності працівників наразі не планується.

З травня 2026 року Управлінням освіти Бахмутської міської ради буде розпочата робота щодо підготовки до нового навчального року, враховуючи наявний контингент здобувачів/здобувачок освіти та забезпечуючи охоплення дітей Бахмутської міської територіальної громади за запитами батьків різними видами та формами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Від зміни їх кількості і будуть залежати плани по сталій роботі чи скороченню закладів та працівників”, — повідомили в Бахмутській МВА.