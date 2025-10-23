Підтримайте Вільне Радіо
У 2025 році закрили ще дві бахмутських школи та 5 дитсадків, центр культури та дозвілля ім. Мартинова, ЦПМСД та стоматологічну поліклініку.
Про припинення роботи комунальних закладів повідомили у Бахмутській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.
Закривають та реорганізовують заклади й установи тимчасово окупованої Бахмутської громади “задля оптимізації ресурсів”.
У 2025 році припинили роботу Бахмутська стоматологічна поліклініка та Центр первинної медичної допомоги Бахмута. Амбулаторії, що працювали в евакуації у Києві та Дніпрі, більше не приймають пацієнтів, лікарів звільнили, однак частина з них працює у лікарнях Броварів та Дніпра.
На охорону здоров’я у бюджеті Бахмутської громади на 2025 рік передбачили 7 млн грн. З них зарплати прописані тільки 117 тис. грн для стоматологів та 1,7 млн грн — керівництву управління.
Цьогоріч також закрився й Бахмутський міський центр культури та дозвілля ім. Мартинова. У ВА уточнили, что він призупинив діяльність на період воєнного стану. А частину працівників перевели на роботу до Бахмутського міського народного дому.
Раніше після початку повномасштабного вторгнення припинили свою роботу і інші КП Бахмутського управління культури:
Також не працює КП “Архітектурно-планувальне бюро”. Станом на 24 лютого 2022 року там працювали 5 людей. Штат не скорочували, але у 2024 році усіх звільнили.
З початку відкритої війни закрились 34 бахмутських заклади освіти. 7 з них — у 2025 році:
У бюджеті Бахмутської громади на 2025 рік на освіту заклали 77 млн грн, з них на зарплати управлінців та вчителів — 61,9 млн грн.
Загалом за майже 4 роки повномасштабної війни припинили роботу 11 шкіл Бахмутської громади з 17-ти: №1, №2, №3, №4, №7, №9, Зайцівській, Іванівський, Клинівський та Опитненський заклади загальної середньої освіти та Покровський НВК.
Більше не працюють і 20 з 25-ти дитсадків:
3 заклади позашкільної освіти теж довелося закрити:
Ті, хто продовжують працювати, проводять заняття та заходи в основному онлайн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють комунальні підприємства Бахмута під час відкритої війни та скільки це коштує бюджету. А також, скільки людей працюють в комунальних підприємствах окупованої Бахмутської громади у 2025 році і які зарплати вони отримують.