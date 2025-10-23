Підтримати
У 2025 році закрили ще дві бахмутських школи та 5 дитсадків, центр культури та дозвілля ім. Мартинова, ЦПМСД та стоматологічну поліклініку.

Ганна Назарова
Про припинення роботи комунальних закладів повідомили у Бахмутській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Закривають та реорганізовують заклади й установи тимчасово окупованої Бахмутської громади “задля оптимізації ресурсів”.

Більше не приймають сімейні лікарі та не працює  Центр культури: які КП Бахмута закрили у 2025 році

У 2025 році припинили роботу Бахмутська стоматологічна поліклініка та Центр первинної медичної допомоги Бахмута. Амбулаторії, що працювали в евакуації у Києві та Дніпрі, більше не приймають пацієнтів, лікарів звільнили, однак частина з них працює у лікарнях Броварів та Дніпра. 

На охорону здоров’я у бюджеті Бахмутської громади на 2025 рік передбачили 7 млн грн. З них зарплати прописані тільки 117 тис. грн для стоматологів та 1,7 млн грн — керівництву управління. 

 

Бюджет Бахмутської громади 2025, скриншот

Цьогоріч також закрився й Бахмутський міський центр культури та дозвілля ім. Мартинова. У ВА уточнили, что він призупинив діяльність на період воєнного стану. А частину працівників перевели на роботу до Бахмутського міського народного дому.

Раніше після початку повномасштабного вторгнення припинили свою роботу і інші КП Бахмутського управління культури:

 

Також не працює КП “Архітектурно-планувальне бюро”. Станом на 24 лютого 2022 року там працювали 5 людей. Штат не скорочували, але у 2024 році усіх звільнили.

Понад 70% шкіл та дитсадків Бахмута закрились за роки відкритої війни

З початку відкритої війни закрились 34 бахмутських заклади освіти. 7 з них — у 2025 році:

  • школа №2;
  • школа №7;
  • дитсадок №6 “Барвінок”;
  • дитсадок № 25 “Дзвіночок”;
  • дитсадок №36 “Теремок”;
  • дитсадок №49 “Кріпиш”;
  • дитсадок №56 “Гуселькі”.

У бюджеті Бахмутської громади на 2025 рік на освіту заклали 77 млн грн, з них на зарплати управлінців та вчителів — 61,9 млн грн. 

Бюджет Бахмутської громади 2025, скриншот

Загалом за майже 4 роки повномасштабної війни припинили роботу 11 шкіл Бахмутської громади з 17-ти: №1, №2, №3, №4, №7, №9, Зайцівській, Іванівський, Клинівський та Опитненський заклади загальної середньої освіти та Покровський НВК.  

Більше не працюють  і 20 з 25-ти дитсадків:

  • №4 “Лелеченька”;
  • №6 “Барвінок” (у 2025);
  • №10 “Кристалик”;
  • №16 “Ромашка”;
  • №24 “Сонечко”;
  • № 25 “Дзвіночок” (у 2025);
  • № 27 “Зірочка”;
  • №31 “Горобинка”;
  • №34 “Тополька”;
  • №36 “Теремок” (у 2025);
  • №39 “Кульбабка”;
  • №40 “Посмішка”;
  • №47 “Оленка”;
  • №49 “Кріпиш” (у 2025);
  • №56 “Гуселькі” (у 2025);
  • ясла-садок “Калинонька”;
  • ясла-садок “Джерельце”;
  • ясла-садок “Берізка”;
  • ясла-садок “Малятко”;
  • ясла-садок “Зіронька”. 

3 заклади позашкільної освіти теж довелося закрити:

  • Бахмутський дитячо-юнацький клуб “Дельфін”;
  • Бахмутський міський центр технічної творчості дітей і юнацтва;
  • Бахмутський міський центр дітей та юнацтва та його структурні підрозділи — кімнати школярів.

Ті, хто продовжують працювати, проводять заняття та заходи в основному онлайн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють комунальні підприємства Бахмута під час відкритої війни та скільки це коштує бюджету. А також, скільки людей працюють в комунальних підприємствах окупованої Бахмутської громади у 2025 році і які зарплати вони отримують.

 

