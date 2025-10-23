Бахмут до повномасштабного вторгнення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2025 році закрили ще дві бахмутських школи та 5 дитсадків, центр культури та дозвілля ім. Мартинова, ЦПМСД та стоматологічну поліклініку.

Про припинення роботи комунальних закладів повідомили у Бахмутській МВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Закривають та реорганізовують заклади й установи тимчасово окупованої Бахмутської громади “задля оптимізації ресурсів”.

Більше не приймають сімейні лікарі та не працює Центр культури: які КП Бахмута закрили у 2025 році

У 2025 році припинили роботу Бахмутська стоматологічна поліклініка та Центр первинної медичної допомоги Бахмута. Амбулаторії, що працювали в евакуації у Києві та Дніпрі, більше не приймають пацієнтів, лікарів звільнили, однак частина з них працює у лікарнях Броварів та Дніпра.

На охорону здоров’я у бюджеті Бахмутської громади на 2025 рік передбачили 7 млн грн. З них зарплати прописані тільки 117 тис. грн для стоматологів та 1,7 млн грн — керівництву управління.

Цьогоріч також закрився й Бахмутський міський центр культури та дозвілля ім. Мартинова. У ВА уточнили, что він призупинив діяльність на період воєнного стану. А частину працівників перевели на роботу до Бахмутського міського народного дому.

Раніше після початку повномасштабного вторгнення припинили свою роботу і інші КП Бахмутського управління культури:

КП “ Бахмутський міський парк відпочинку ” (припинило роботу з березня 2023 року);

КП “ Телерадіокомпанія “Бахмут ” (з березня 2023 року з двома працівниками призупинили трудові відносини);

Школа мистецтв №2 у Опитному;

Опитненський центр культури і дозвілля.

Також не працює КП “Архітектурно-планувальне бюро”. Станом на 24 лютого 2022 року там працювали 5 людей. Штат не скорочували, але у 2024 році усіх звільнили.

Понад 70% шкіл та дитсадків Бахмута закрились за роки відкритої війни

З початку відкритої війни закрились 34 бахмутських заклади освіти. 7 з них — у 2025 році:

школа №2;

школа №7;

дитсадок №6 “Барвінок”;

дитсадок № 25 “Дзвіночок”;

дитсадок №36 “Теремок”;

дитсадок №49 “Кріпиш”;

дитсадок №56 “Гуселькі”.

У бюджеті Бахмутської громади на 2025 рік на освіту заклали 77 млн грн, з них на зарплати управлінців та вчителів — 61,9 млн грн.

Загалом за майже 4 роки повномасштабної війни припинили роботу 11 шкіл Бахмутської громади з 17-ти: №1, №2, №3, №4, №7, №9, Зайцівській, Іванівський, Клинівський та Опитненський заклади загальної середньої освіти та Покровський НВК.

Більше не працюють і 20 з 25-ти дитсадків:

№4 “Лелеченька”;

№6 “Барвінок” (у 2025);

№10 “Кристалик”;

№16 “Ромашка”;

№24 “Сонечко”;

№ 25 “Дзвіночок” (у 2025);

№ 27 “Зірочка”;

№31 “Горобинка”;

№34 “Тополька”;

№36 “Теремок” (у 2025);

№39 “Кульбабка”;

№40 “Посмішка”;

№47 “Оленка”;

№49 “Кріпиш” (у 2025);

№56 “Гуселькі” (у 2025);

ясла-садок “Калинонька”;

ясла-садок “Джерельце”;

ясла-садок “Берізка”;

ясла-садок “Малятко”;

ясла-садок “Зіронька”.

3 заклади позашкільної освіти теж довелося закрити:

Бахмутський дитячо-юнацький клуб “Дельфін”;

Бахмутський міський центр технічної творчості дітей і юнацтва;

Бахмутський міський центр дітей та юнацтва та його структурні підрозділи — кімнати школярів.

Ті, хто продовжують працювати, проводять заняття та заходи в основному онлайн.

