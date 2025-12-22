Комунальники ліквідовують аварію. Ілюстративне фото: “Бахмут-Вода”/Facebook

Кілька комунальних підприємств Бахмутської громади вирішили реорганізувати. Йдеться про Опитненське СКП “Прогрес”, КП “Бахмутський комбінат комунальних підприємств” та КП “Бахмутелектротранс”. Тепер їх приєднають до інших комунальних підприємств.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з кількох розпоряджень начальника Бахмутської міської військової адміністрації.

Всі три підприємства припинили існування як юридичні особи. У розпорядженні № 318 йдеться про Опитненське сільське комунальне підприємство “Прогрес”. Його приєднали до КП “Бахмутська житлова управляюча компанія”.

КП “Бахмутський комбінат комунальних підприємств” за розпорядженням № 319 приєднали до КП “Бахмут-Вода”. До цього ж комунального підприємства приєднали і КП “Бахмутелектротранс”, про що зазначається вже у розпорядженні № 320.

Для реорганізації створили спеціальні комісії з припинення юридичної особи. У складі комісій — очільники та бухгалтери підприємств, які припиняють роботу і підприємств, до яких вони приєднуються.

Члени комісій мають провести необхідні процедури та передати до архівів документи з основної діяльності та з кадрових питань. Процес реорганізації мають завершити протягом двох місяців із дня офіційного оприлюднення рішення.

Нагадаємо, цього тижня в для жителів Бахмутської громади столиці проведуть виїзний прийом фахівці ЦНАПу та відділу реєстрації міськради. Мешканці зможуть зареєструвати або зняти з реєстрації місце проживання, подати повідомлення про знищене чи пошкоджене майно та отримати інші послуги.