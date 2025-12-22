Прийом жителів Бахмутської громади в Києві. Ілюстративне фото: Бахмутська міська рада

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

24 і 29 грудня в для жителів Бахмутської громади столиці проведуть виїзний прийом фахівці ЦНАПу та відділу реєстрації міськради. Мешканці зможуть зареєструвати або зняти з реєстрації місце проживання, подати повідомлення про знищене чи пошкоджене майно та отримати інші послуги.

Про це повідомили в Бахмутській міській раді.

Під час прийому мешканці громади зможуть отримати низку адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, актуалізацію та внесення змін до даних у реєстрі територіальної громади, отримання витягів з цього реєстру. Також можна буде подати повідомлення про пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно, оформити відстрочку від мобілізації та отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Прийом запланували:

24 грудня 2025 року з 10:00 до 15:00;

29 грудня 2025 року з 12:00 до 16:00.

Звернутися можна за адресою: м. Київ, провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (Солом’янський район, поблизу станції метро “Шулявська”).

Для прийому треба попередньо записатися за телефонами:

+38 (099) 667-92-06, +38 (098) 850-05-61 — представники ЦНАП;

+38 (093) 940-31-16, +38 (068) 851-50-89 — представники відділу реєстрації.

За цими ж номерами можна отримати консультації з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00.

Також можна написати на електронну пошту: [email protected], [email protected].

У міській раді, що через відключення електроенергії час прийому може коригуватися.

Раніше ми розповідали, як у Хлібодарівській громаді підтримували військових у 2025 році.