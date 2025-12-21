Санаторії, соціальна адаптація та виплати після полону: як у Хлібодарівській громаді підтримували військових у 2025 році

Хлібодарівка, фото: Facebook/Хлібодарівська громада Донецької області

По 150 тисяч гривень — звільненим з полону цивільним, по 10 тисяч — родинам полонених, на путівки до санаторію та на поховання полеглих військових. Таку соціальну допомогу можуть отримати захисники з Хлібодарівської громади та їхні близькі.

Про передбачені соціальні гарантії для військових та членів їхніх сімей повідомили у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на запит Вільного Радіо.

Станом на 11 грудня 2025 року на обліку в Хлібодарівській сільській ВА перебувають три родини військовополонених (серед них полонений ветеран АТО). Також є інформація про перебування в полоні декількох інших жителів громади з-поміж ветеранів АТО, зараз ці факти перевіряють. Четверо військовослужбовців з громади повернулися з полону (троє з них — ветерани АТО). Також відомо про вісьмох загиблих захисників із Хлібодарівської громади.

Програма соцзахисту Захисників та Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Хлібодарівської громади на 2025 рік передбачає такі виплати для місцевих:

виплата до дня народження дітям загиблих (померлих)/позбавлених особистої свободи Захисників і Захисниць — на це в бюджеті передбачили 15 тисяч гривень. Станом на початок грудня 2025-го двом людям виплатили по 5 тисяч гривень.

щорічна матеріальна допомога родинам загиблих передбачає 70 тисяч гривень (по 5 тисяч на родину). Виплатили її чотирьом родинам із восьми.

відшкодування витрат на поховання загиблих — 60 тисяч гривень (по 10 тисяч на людину).

соціальна адаптація для ветеранів війни та членів їхніх сімей — закладені 100 тисяч гривень (по 25 тисяч на людину).

санаторно-курортне лікування — сукупно у бюджеті передбачені 100 тисяч гривень. Одна путівка в санаторій “Поляна” на Закарпатті коштує 28,5 тис. грн. Станом на початок грудня 2025 року санаторним відпочинком забезпечили трьох військових (один звільнений з полону).

Також у Хлібодарівській громаді передбачені виплати для звільнених із полону земляків та родичів полонених:

одноразова матеріальна допомога звільненим з полону військовим — 370 тисяч гривень (по 50 тисяч на людину). Станом на початок грудня 2025 року цю виплату отримали четверо людей.

щорічна матеріальна допомога родинам військовополонених — 50 тисяч гривень (по 10 тисяч на родину). Виплатили її трьом родинам.

допомога звільненим з полону цивільним — 450 тисяч гривень (по 150 тисяч на людину).

