Припинити роботу бахмутського міського центру культури та дозвілля ім. Мартинова вирішили через кілька років утримання частини колективу в евакуації.

Закриття центру культури Вільному Радіо підтвердили у Бахмутській МВА у відповідь на запит. Усно коментувати ситуацію відмовились, тож після допису працівників на сторінці закладу в соцмережах ми очікували на уточнення щодо рішення ще тиждень.

На питання про причини закриття пояснили, що вирішили так “з метою покращення ефективності діяльності та оптимізації ресурсів”. Таке рішення ухвалили наприкінці 2025 року. Бахмутський міський центр культури та дозвілля ім. Мартинова призупинив діяльність на період воєнного стану, уточнюють в адміністрації.

До початку повномасштабного вторгнення у Центрі культури працювали 38 співробітників, на момент закриття закладу — 10. Вони організовували культурні заходи для переселенців з Бахмутської громади у різних містах. Згідно з бюджетом Бахмутської громади на 2025 рік, на діяльність палаців та будинків культури виділили 6 млн 382 тис. 200 грн, з них на зарплату працівникам — 4 млн 960 тис. 600 грн.

Уточнень щодо кількості людей, яких звільнили, не надали. Водночас не всі 10 людей втратили роботу. Після закриття центру на роботу до Бахмутського міського народного дому перевели “працівників, які здійснюють свої безпосередні трудові функції з метою функціонування закладу культури та надання культурно-розважальних та освітніх послуг”.

