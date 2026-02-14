Зробити резюме статті: (ChatGPT)
16 та 18 лютого 2026 року у Слов’янську та 16 лютого у Краматорську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ.
Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:
Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що працівники аварійно-відновлювальних бригад можуть отримати додаткову виплату у 20 тисяч гривень. Це стосується співробітників паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та Укрзалізниці, яких залучали до ліквідації наслідків російських обстрілів.