16 та 18 лютого 2026 року у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

16 та 18 лютого 2026 року у Слов’янську та 16 лютого у Краматорську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

16 лютого у Слов’янську перекриють газ у будинку №5 по вулиці Ясній;

16 лютого у Краматорську не буде газу в будинку №45 та №51 по вулиці Парковій;

18 лютого у Слов’янську не буде газу в будинку №21 на вулиці Ясній.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що працівники аварійно-відновлювальних бригад можуть отримати додаткову виплату у 20 тисяч гривень. Це стосується співробітників паливно-енергетичного комплексу, ЖКГ та Укрзалізниці, яких залучали до ліквідації наслідків російських обстрілів.