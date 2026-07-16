Хто та скільки грошей може попросити у 2026 році з бюджету Бахмутської громади за новими програмами підтримки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Бахмутські посадовці затвердили у бюджеті 2026 року 18 програм підтримки для бахмутян. Серед них є допомога для сімей з дітьми, людей похилого віку та людей з інвалідністю, тих, хто належить до вразливих категорій, військових та постраждалих цивільних. Розповідаємо, які саме програми запровадили, скільки грошей можна попросити та як податися.

Дані про підтримку бахмутян журналістам Вільного Радіо повідомили у Бахмутській міській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Бахмутські сімʼї з дітьми можуть звертатися у 2026 році по таку підтримку:

сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, — 5 000 грн на родину;

сім’ям з дітьми з інвалідністю та багатодітним сім’ям — 15 000 грн на родину;

на оплату проїзду дітей, які потребують особливої уваги, до та із закладів оздоровлення та відпочинку — 2 500 грн на дитину;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають на обліку, — 5 000 грн на дитину.

Допомога, яка можлива для бахмутян похилого віку та людей з інвалідністю:

людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, — 5 000 грн на людину;

окрема підтримка бахмутян похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, — до 20 000 грн на людину;

стипендія бахмутянам, яким виповнилося 100 і більше років, — 5 000 грн щомісяця на людину.

Переселенців з Бахмута, які належать до вразливих категорій, готові підтримати за деякими напрямками:

допомога людям, які дістали поранення внаслідок бойових дій, онкохворим, тяжкохворим і бахмутянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, — до 20 000 грн на одного;

окрема допомога для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС — 10 000 грн на одного;

допомога почесним громадянам міста Бахмут — 6 418 грн на одного;

виплату на поховання бахмутян — 10 000 грн;

підтримку для ВПО на проживання — від 6 000 до 10 000 грн на одного.

Для військових є три програми підтримки:

для мобілізованих бахмутян — 64 180 грн на людину;

для жителів громади, які вперше уклали контракт із ЗСУ, — 64 180 грн на людину;

жителям громади, які у лавах ЗСУ дістали поранення, контузію або каліцтво під час виконання бойового завдання, — 50 000 грн на людину.

Переселенцям з Бахмутської громади також готові допомогти у осінньо-зимовий період:

для проходження осінньо-зимового періоду — 15 000 грн на одну родину;

на купівлю електрообігрівачів — 2 000 грн на людину.

Окремо є програма підтримки звільнених цивільних полонених: переселенцям з громади, яких звільнили з полону (якщо такі будуть), — 150 000 грн на людину.

Щодо допомоги з Бахмутського бюджету можна звертатися за електронною поштою: [email protected].

На питання з підтримки можуть відповісти за телефонами управління соцзахисту Бахмутської громади: (095) 498-76-15 та (099) 713-39-80.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо показували, як у Бахмуті простягнулися цілими кварталами суцільні почорнілі руїни. На оновлених супутникових знімках від Google можна оцінити не тільки стан окремих споруд, а й загальні пейзажі окупованого міста.