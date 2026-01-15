Затримання частини підозрюваних. Фото: Спецпрокуратура східного регіону

На Донеччині та в інших регіонах 12 січня затримали ймовірних учасників злочинної організації, яка нібито розкрадала бюджетні гроші на закупівлях для війська. Держава нібито заплатила понад 47 млн гривень за дрони, які фактично не надходили оборонцям, а також інше обладнання.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі східного регіону.

За даними слідства, у 2024 році неназваний колишній командир військової частини створив схему разом із чинними військовими та цивільною людиною. Військові відповідали за планування закупівель, приймання майна та оформлення документації, а цивільна людина — взаємодіяла з постачальниками.

Протягом квітня-грудня 2024 року вони уклали 37 договорів на закупівлю FPV-дронів та оптичного обладнання. Дрони, за які платили десятки мільйонів, до частини не надходили, а частину поставлених прицілів замінювали дешевшими аналогами, повідомили у Спецпрокуратурі.

Загалом держава заплатила за 1815 дронів, які не надійшли військовим. Командир військової частини, уточнюють у ДБР, приховував їхню відсутність, наказуючи оформлювати документи про використання цих безпілотників у бою.

“Ключову роль у схемі відігравали службові документи, які оформлювалися без фактичної поставки майна. Саме на їх підставі підтверджувалося “виконання” контрактів та здійснювалося перерахування бюджетних коштів. Фактична відсутність заявленого обладнання або його невідповідність технічним характеристикам приховувалася шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів”, — пишуть у Спецпрокуратурі.

12 січня 2026 року правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у Краматорську, а також у Дніпропетровській і Харківській областях та в Києві. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, пишуть у ДБР.

Також там зазначили, що досудове розслідування триває з метою встановлення всіх обставин та повернення державі завданих збитків.

