У Краматорську чоловік нібито на замовлення спалив поліцейську автівку: йому оголосили підозру

Підпалена поліційська автівка у Краматорську. Фото: прокуратура Донеччини

Мешканець Краматорська нібито на замовлення адміністратора одного з Telegram-каналів спалив поліцейську автівку. Правоохоронці підрахували збитки — понад 120 тисяч гривень. Ймовірного палія затримали в Одесі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, 23-річний житель Покровського району, який тимчасово мешкає у Краматорську, отримав від адміністратора одного з Telegram-каналів пропозицію заробити 50 000 гривень. Чоловік мав підпалити автівку поліціянтів.

Так, 3 січня 2026-го — близько пів на другу ночі — молодик помітив у середмісті припарковану біля багатоповерхівки автівку з символікою Нацполіції, кажуть слідчі. За інструкціями “куратора” він облив кузов машини горючою рідиною, а потім підпалив.

Увесь процес, уточнюють поліціянти, відзняв на камеру телефону, після чого виклав відеозапис у соціальні мережі. Автівка вигоріла вщент, а сума завданих збитків склала 122 тисячі 245 гривень.

Ймовірного палія змогли затримати в Одесі, де той начебто переховувався від правоохоронців. Йому закидають підозру в умисному знищенні чужого майна (ч. 2 ст. 194 КК України).

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

