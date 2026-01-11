Суд. Ілюстративне фото: Pixabay

Уродженець Новогродівки А. Когут проведе у в’язниці найближчі вісім років, оскільки співпрацював з представниками фейкової влади так званої “ДНР”. Чоловік шукав для окупантів інформаторів, які б розповідали про українських силовиків та їхні плани на ТОТ. Як його покарали — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Ім’я засудженого оприлюднили на порталі Судова влада.

Як Когут співпрацював з т.з “ДНР”

За матеріалами справи, йдеться про уродженця Новогродівки А. Когута, який тривалий час проживав на території регіону. У 2007-2008 роках чоловік виїхав з Донецька, однак у нині окупованому місті у нього зашилися рідні — донька з чоловіком та онуки.

Тож, кажуть слідчі, аби отримувати матеріальну вигоду та безперешкодно бачитися з сім’єю на ТОТ Когут погодився допомагати фейковій “ДНР”. Чоловік був у дружніх відносинах з деякими представниками окупаційної влади.

Так, засуджений підшукував на території України потенційних інформаторів, які могли б розповісти про співробітників силових, розвідувальних та правоохоронних органів. Ці дані хотіли використати для організації викрадень, вбивств та терактів.

У вересні 2020-го до правоохоронців звернувся чоловік, якого у матеріалах справи підписали “Шевченком” — псевдо встановили з міркувань безпеки. Він розповів, що Когут намагається вербувати його в інтересах “ДНР”, тож близько півтора року Служба безпеки України документувала їхнє спілкування.

Згодом Когут їздив в окупований Донецьк — його телефон фіксували за адресою готелю “Вікторія”, де, за даними слідства, розміщувалася “Служба спеціальних операцій МГБ “ДНР”. Там він зустрічався із представником окупаційної служби з позивним “Ставрас”.

Когут привозив з ТОТ флешки із завданнями від “кураторів”, а після — повертав зібрану інформацію. За даними слідства, загарбників цікавили так звані “радники США” в Україні, звʼязки українських посадовців з американським посольством. Серед іншого, хотіли дізнатися відомості щодо заходів, які планують українські правоохоронці на окупованих територіях.

Уродженця Новогродівки затримали 25 січня 2022 року українські правоохоронці.

На суді Когут заявив, що його “оббрехали”

Під час судового засідання А. Когут свою провину заперечував та заявив, що згаданий раніше у матеріалах справи “Шевченко” його “оббрехав і провокував на злочин від початку знайомства”:

“Він (“Шевченко”, — ред.) якось спитав, чи хочу я поїхати в Донецьк. Я сказав, що звичайно хочу, але немає грошей. Він сказав, що може дати гроші, перерахував мені. Оформив в СБУ дозвіл на виїзд взяв квитки й у 2020 році поїхав провідати доньку та онука. Потім знову почав закидати різні провокації, питання”, — переказ з прямої мови засудженого.

Серед іншого, суд дослідив аудіозаписи розмов Когута з “Шевченком”, на яких, зокрема, згадується “Ставрас”. Засуджений стверджував, що йшлося не про представника окупаційної служби, а старовинну книгу, яку він нібито пропонував купити. Фото примірника, зі слів чоловіка, зберігалися на його телефоні, однак слідчі їх там так і знайшли.

За рішенням суду Когута засудили до 8 років ув’язнення — прокурор вимагав 10 — за участь в терористичній організації (1 ст. 258-3 КК України). Строк відбування покарання йому рахують від моменту затримання у січні 2022-го — майже половина.

Нагадаємо, найближчі 15 років у тюрмі проведе уродженка російського Таганрогу, яка працювала продавчинею у Дружківці. За даними слідчих, жінка співпрацювала з представниками агентури окупантів — передавала їм випитану у місцевих інформацію.