Засуджена за держзраду продавчиня з Дружківки. Фото: прокуратура Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Найближчі 15 років у тюрмі проведе уродженка російського Таганрогу, яка працювала продавчинею у Дружківці. За даними слідчих, жінка співпрацювала з представниками агентури окупантів — передавала їм випитану у місцевих інформацію.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, у лютому 2025 року продавчиня одного з магазинів у Дружківці — уродженка російського Таганрогу — відгукнулася на пропозицію співробітника окупаційної спецслужби. Чоловік представився її “земляком” та запропонував ділитися з ним розвідданими щодо ЗСУ у місті.

Упродовж березня-червня того ж року “агентка” розповідала йому інформацію, яку випитувала у відвідувачів магазину. Зокрема, йшлося про військову техніку, важке озброєння та місця запуску безпілотників.

Серед іншого, уточнюють правоохоронці, жінка зазначала координати об’єктів цивільної інфраструктури та розповідала представнику російської спецслужби про місця прильотів. Вона надсилала йому відповідні схеми та скриншоти з Google Maps.

У липні 2025 року інформаторку затримали. Найближчі 15 років вона проведе у в’язниці за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). На вирок вона чекала в слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, так званий “перший заступник голови адміністрації місцевого округу Харцизьк ДНР” Олег Подустов отримав вирок українського суду за колабораційну діяльність. Чоловік нібито добровільно доєднався до окупаційної адміністрації захопленого ще у 2014 році Харцизька Донецької області.