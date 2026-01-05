Члена окупаційної адміністрації Харцизька заочно засудили до 10 років в’язниці: що відомо

Олег Подустов дає інтерв'ю пропагандистам. Скриншот відео з російських джерел

Так званий “перший заступник голови адміністрації місцевого округу Харцизьк ДНР” Олег Подустов отримав вирок українського суду за колабораційну діяльність. Чоловік нібито добровільно доєднався до окупаційної адміністрації захопленого ще у 2014 році Харцизька Донецької області.

Про вирок повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, фігурант справи організовував роботу “адміністрації місцевого округу Харцизьк ДНР”, зокрема “відділу мобілізаційної роботи й взаємодії з правоохоронними органами”, “сектору з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій” та інших структур.

Чоловік контролював розподіл землі й захопленого майна, проводив щотижневі наради та ухвалював рішення в інтересах окупаційної влади. Зокрема у листопаді 2022 року за його ініціативою відбувся так званий пропагандистський форум для “державних службовців ДНР”.

На суді, на який фігурант справи не з’явився, його визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ) та засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також до заборони обіймати деякі посади й займатися деякою діяльністю протягом 15 років після звільнення.

Засуджений перебуває у розшуку, тому відбування покарання розпочнеться моменту його фактичного затримання. Досудове розслідування у справі здійснювало ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Згідно з повідомленнями “адміністрації місцевого округу Харцизьк ДНР” у російських соцмережах, як мінімум станом на лютий 2025 року посаду “першого заступника голови адміністрації” обіймав Олег Подустов. СБУ викликали його на допит як підозрюваного у колабораційній діяльності у червні 2025 року.

