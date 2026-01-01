Затримана поряд зі співробітником прокуратури. Фото: Донецька обласна прокуратура

Українські правоохоронці повідомили про підозру в колабораційній діяльності керівниці незаконного дитячого садочка, створеного ставлениками Кремля у тимчасово окупованій Макіївці. Попри роботу на окупантів, фігурантка приїхала з окупації до Києва, аби оновити закордонний паспорт, а також оформити закордонний паспорт громадянки України.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, затримана з 2014 року залишалася у Макіївці, попри окупацію населеного пункту підконтрольними Росії бойовиками “Донецької народної республіки”.

У населеному пункті загарбники створили незаконний заклад освіти: так званий “Дитячий садок загального розвитку міського округу Макіївка”, який працює за російськими стандартами й законами. Фігурантка справи стала очільницею цього садка.

Слідство уточнює, що на своїй посаді затримана впроваджувала у педагогічний процес федеральні освітні стандарти Росії, затверджувала навчальні плани та загальноосвітні програми. Також, за її керівництва вихователі знайомили дітей з російською історією та традиціями, формуючи відповідні ідеологічні наративи.

Керівниця садка приїхала на підконтрольну територію України у грудні 2025 року, аби переоформити закордонний паспорт та виїхати за кордон на відпочинок. Окрім цього, вона хотіла оформити українську пенсію.

“За місцем реєстрації у Києві її затримали правоохоронці. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави”, — уточнюють у прокуратурі.

Максимальне покарання за ч. 3 ст. 111-1 КК України, по якій фігурантці оголосили про підозру, — до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін 10-15 років.

Нагадаємо, директорці Македонівської школи Вікторії Малай оголосили підозру в пособництві окупантам. Керівну посаду жінка обійняла ще у 2021 році, а після окупації продовжила роботу під контролем загарбників. Після того як журналісти Вільного Радіо розповіли про діяльність жінки, її викликали до суду за підозрою в колабораційній діяльності.