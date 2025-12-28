Директорці Македонівської школи Вікторії Малай оголосили підозру в пособництві окупантам (деталі)

Вікторія Малай. Фото з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вікторія Малай з 2022 року стала “директоркою” Македонівської школи в окупованій Кальчицькій громаді. Керівну посаду жінка обійняла ще у 2021 році, а після окупації продовжила роботу під контролем загарбників. Після того як журналісти Вільного Радіо розповіли про діяльність жінки, її викликали до суду за підозрою в колабораційній діяльності.

Про підозру “директорці” підконтрольної окупантам школи журналісти Вільного Радіо дізналися з повістки на сайті Офісу генерального прокурора України.

Згідно з документом, 29 жовтня 2025 року Вікторію Малай викликали до суду як обвинувачену за ст. 111-1 Кримінального кодексу України, тобто за колабораційну діяльність — співпрацю з росіянами та очолювання школи в окупації.

Судове засідання у справі провели 26 листопада 2025 року. Чи з’явилася підозрювана на засідання, невідомо.

Що відомо про Вікторію Малай

Вікторія Малай очолила Македонівську школу в однойменному селі Кальчицької громади ще у 2021 році.

Після окупації Македонівки вона не стала виїжджати. За даними російської бази контрагентів, 30 листопада 2022 року Вікторія Малай очолила “Македонівську школу Володарського муніципального округу” — уже під контролем т.з. “ДНР” і в межах російської юрисдикції.

Згадки про Малай як про “директорку” підконтрольної окупантам школи можна знайти й в інших російських ресурсах, наприклад, тут і тут.

На момент виходу матеріалу на сайті Вільного Радіо підозр щодо Вікторії Малай не було.

Раніше ми розповідали про директора сусідньої Касянівської школи Василя Хаю, який очолив заклад в окупації. Він працював на цій посаді й за української влади, але слідчі зібрали докази того, що фігурант добровільно очолив школу під контролем російської адміністрації. У грудні 2025 року український суд засудив Василя Хаю до двох років ув’язнення.

Крім цього, журналісти Вільного Радіо розповідали, що більшість педагогів Кальчицької громади не виїхали після окупації й тепер, судячи з російських ресурсів, працюють на владу загарбників. Вони здебільшого не втратили своїх посад: директори й далі керують школами, а вчителі викладають ті самі предмети.