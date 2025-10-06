Евакуація з Дружківки, вересень 2025 року. Фото: “Проліска Донецька”/Facebook

У Дружківці розробили та оновлюють план евакуації мешканців на випадок загострення бойових дій. У документі визначені маршрути виїзду, місця збору людей і відповідальні служби. Насамперед вивозять родини з дітьми, людей з інвалідністю та літніх жителів. У місті підготували 19 автобусів, а також мають домовленості з іншими регіонами України про прийом евакуйованих.

Інформацію про це журналісти Вільного Радіо отримали з відповіді на інформаційний запит до Дружківської міської військової адміністрації.

План евакуації мешканців на випадок загострення бойових дій в адміністрації мають. Документ оновлюють залежно від ситуації на фронті, але деталей не розкривають. У плані визначені основні маршрути виїзду, місця збору людей та відповідальні служби.

Для перевезення людей у громаді підготували 19 автобусів. Якщо потрібно, долучають приватні авто та волонтерів. Для евакуації маломобільних громадян застосовують медичний транспорт. Залізничне сполучення з Дружківської громади відсутнє, тому людей доставляють до найближчих залізничних станцій Дніпропетровської та Харківської областей.

У громаді вже є домовленості з іншими регіонами України щодо прийому евакуйованих мешканців. Зокрема, вже вивозили родини за такими напрямками:

м. Добромиль Львівської області (шелтер);

м. Київ (шелтер);

м. Дніпро (шелтер);

м. Черкаси (шелтер);

м. Ірпінь (модульне містечко);

с. Гатне Київської області (модульне містечко).

Пункти збору для виїзду визначені заздалегідь, але їхні адреси не публікують із міркувань безпеки.

Насамперед вивозять родини з дітьми, людей з інвалідністю та літніх жителів. До роботи залучають рятувальників, поліцейських, медиків та волонтерські організації — серед них Save Ukraine, “Проліска”, “Всі поруч”, БФ “Добро на Сході” та інші гуманітарні ініціативи.

Про початок евакуації мешканців інформуватимуть через офіційні сторінки громади у Telegram та Facebook, а також через старост і комунальні служби, які повідомлятимуть людей особисто. У випадку загрози в місті можуть застосувати систему централізованого оповіщення населення.

На сайті Дружківської МВА вказані контакти для запитів на евакуацію для родин з дітьми:

(099)227-23-87,

(050)183-51-01.

З тими, хто відмовляється виїжджати, працюють соцслужби та поліція. Вони проводять бесіди щодо небезпеки залишатися під обстрілами й закликають виїхати заздалегідь.

У Дружківській МВА додали, що у Програмі економічного і соціального розвитку на 2025 рік закладали кошти на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Частину цих грошей витрачають, зокрема, і для заходів з евакуації. Але конкретної суми не вказали.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня на Донеччині залишалися понад 1,3 тисячі дітей у громадах з обов’язковою евакуацією. Загалом на підконтрольній Україні території Донеччини проживають понад 14 тисяч дітей.