19 млн грн на підтримку жителів Старомлинівської громади: на що передбачили гроші у 2026 році | Вільне Радіо

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Оздоровлення, допомога сиротам та виплати на осінньо-зимовий період — такі статті витрат передбачили у бюджеті Старомлинівської громади для підтримки переселенців.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Старомлинівської МВА Альони Лєвтєрової.
19 млн 707 тис. 800 грн передбачили у Старомлинівській громаді на соціальну підтримку переселенців. Це гроші з загального фонду бюджету громади. Їх розподілять за такими напрямками:
Також на одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування з-поміж переселенців заклали 80 тис. грн, йдеться у Цільовій комплексній програмі соціальної підтримки ВПО та мешканців Старомлинівської громади на 2026 рік.
Для отримання будь-якого з перелічених видів допомоги необхідно подати заявку та документи до відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Старомлинівської сільської ради:
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Нагадаємо, у Старомлинівській громаді передбачили виплати до 200 тисяч гривень для військових та їхніх родин.