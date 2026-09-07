19 млн грн на підтримку жителів Старомлинівської громади: на що передбачили гроші у 2026 році | Вільне Радіо

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Оздоровлення, допомога сиротам та виплати на осінньо-зимовий період — такі статті витрат передбачили у бюджеті Старомлинівської громади для підтримки переселенців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальниці Старомлинівської МВА Альони Лєвтєрової.

19 млн 707 тис. 800 грн передбачили у Старомлинівській громаді на соціальну підтримку переселенців. Це гроші з загального фонду бюджету громади. Їх розподілять за такими напрямками:

придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей пільгових категорій, зокрема дітей зі статусом ВПО — 308 тис. грн;

“інші заходи у сфері соцзахисту” — матеріальна та грошова допомога (на проживання, у складних обставинах, на осінньо-зимовий період тощо) для переселенців — 19 млн 399 тис. 800 грн.

Також на одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування з-поміж переселенців заклали 80 тис. грн, йдеться у Цільовій комплексній програмі соціальної підтримки ВПО та мешканців Старомлинівської громади на 2026 рік.

Для отримання будь-якого з перелічених видів допомоги необхідно подати заявку та документи до відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Старомлинівської сільської ради:

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Нагадаємо, у Старомлинівській громаді передбачили виплати до 200 тисяч гривень для військових та їхніх родин.