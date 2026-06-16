Прийом громадян в управлінні соцзахисту Бахмутської міськради. Фото: Facebook установи, зображення покращене за допомогою ШІ-інструмента

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Після початку повномасштабного вторгнення частина органів соціального захисту Донеччини мусила виїхати з небезпечної зони. Нині деякі підрозділи працюють на території області, інші приймають людей у різних містах країни або надають консультації дистанційно.

Розповідаємо, де у 2026 році працюють управління та відділи соцзахисту Донеччини, як із ними зв’язатися та де приймають переселенців із регіону.

Для зручності ми згрупували органи соцзахисту за районами Донеччини. Аби дізнатися, як працює установа в конкретному населеному пункті, перейдіть у блок відповідного району або скористайтеся пошуком у браузері.

Де працюють евакуйовані підрозділи соцзахисту Краматорського району

Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради

У Краматорську продовжують працювати два підрозділи соціального захисту. Зокрема, Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради приймає громадян офлайн у будні з 09:00 до 16:00.

Телефони для консультацій: (050)605-01-58, (063)445-56-42, (095)402-41-51, (093)234-30-22.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців із громади також працюють точки підтримки у Дніпрі (бульвар Слави, 12) та Києві (вулиця Завальна, 1В).

Управління соціального захисту населення Краматорської районної державної адміністрації

Фахівці управління ведуть особистий і дистанційний прийом. Особисто звернутися можна у Дніпрі за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 36, кабінет 32. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефони: (099)481-28-52, (050)962-31-28, (050)152-70-10.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців також працюють центри підтримки ВПО «МиРазом» у Дніпрі (проспект Дмитра Яворницького, 42) та Полтаві (вулиця Юліана Матвійчука, 115).

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Управління працює у змішаному форматі. Особистий прийом громадян триває з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00. Дистанційні консультації надають з понеділка по четвер до 17:00, у п’ятницю — до 16:00.

Телефони: (050)105-04-30, (050)105-01-16, (066)851-37-07, (050)105-04-21, (050105-02-97, (050)105-02-61.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення Святогірської громади

Жителі Святогірської громади можуть звернутися до відділу під час особистого прийому у Святогірську. Прийом громадян проводять з понеділка по четвер з 09:00 до 15:00.

Телефон: (099073-81-62.

Електронна пошта: [email protected].

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради

Фахівці управління приймають громадян у двох містах — Кременчуці та Корсуні-Шевченківському. Прийом триває з понеділка по четвер з 08:00 до 16:30, у п’ятницю — до 15:30.

Адреси прийому:

Кременчук — 274 Квартал, 7;

Корсунь-Шевченківський — вулиця Благовісна, 43А.

Телефони: (062)612-72-02, (066)278-23-26, (066)069-72-29, (099)373-25-33, (099)431-01-48.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту, охорони здоров’я та ветеранської політики Андріївської громади

Відділ працює у змішаному форматі. Отримати консультацію можна як дистанційно, так і під час особистого звернення. Прийом триває з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 16:00.

Телефон: (095)690-36-65.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення Новодонецької громади

Фахівці відділу приймають звернення як онлайн, так і особисто. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — до 16:45.

Телефон: (066)024-61-00.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців із громади також працює центр підтримки ВПО у Кропивницькому за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53.

Відділ соціального захисту населення Олександрівської громади

Відділ проводить прийом громадян лише офлайн. Звернутися можна з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — до 16:45.

Телефон: (097)084-14-51.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення Черкаської селищної ради

Відділ працює у змішаному форматі та приймає звернення як дистанційно, так і особисто. Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефон: (093)970-78-54.

Електронна пошта: [email protected].

Управління соціальної та ветеранської політики Костянтинівської міської ради

Фахівці управління приймають звернення онлайн з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефони: (099)271-72-86, (066)349-51-30, (099)280-36-07, (099)280-36-50, (099)273-67-82, (050)586-24-49, (099)806-78-19, (095)153-99-72, (095)128-23-67.

Електронна пошта: [email protected].

Для жителів громади також працює хаб “Свої поруч” у Кременчуці за адресою: вул. Київська, 99А.

Управління соціального захиту населення Дружківської міської ради

Управління організувало прийом громадян одразу в кількох містах України.

Звернутися можна за такими адресами:

с. Дорогинка Фастівського району Київської області, вул. Центральна, 4 — з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю з 08:00 до 16:00;

Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53 — у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00;

Одеса, вул. Троїцька, 45 — у четвер з 11:00 до 13:00;

Біла Церква, проспект Незалежності, 34 — у середу з 10:00 до 12:00;

Київ, вул. Юрія Литвинського, 35 — у понеділок та п’ятницю з 10:00 до 12:00;

Харків, вул. Дерев’янка, 46 — у середу з 10:00 до 12:00;

Фастів, вул. Рудяка, 1 — у п’ятницю з 10:00 до 12:00.

Телефон: (066)105-93-69.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Відділ працює у змішаному форматі. Особисто звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 16:15 у Полтаві за адресою: вул. Юліанна Матвійчука, 115, 4 поверх.

Телефон: (050)935-95-64.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту Іллінівської сільської ради

Відділ працює у змішаному форматі. Прийом громадян проводять з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 16:15 у Полтаві за адресою: вул. Юрія Кондратюка, 7.

Для переселенців з громади також працює хаб у Полтаві за адресою: вул. Юліанна Матвійчука, 115.

Телефон: (066)821-17-36.

Електронні адреси: [email protected], [email protected].

Куди можуть звернутися переселенці з Бахмутського району

Управління соцзахисту населення Бахмутської райдержадміністрації

Фахівці управління консультують жителів району телефоном, електронною поштою та під час особистого прийому.

Телефон: (095)025-66-09.

Електронна пошта: [email protected].

Особистий прийом проводять:

у Дніпрі (бульвар Слави, 46А) — з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 14:00;

у Києві (вулиця Юрія Литвинського, 35) — у вівторок, середу та четвер з 10:00 до 13:00.

Для переселенців із району також відкрили консультативно-координаційні центри підтримки “Бахмутський район єднає”, які працюють у Кривому Розі на проспекті Гагаріна, 27 та у Вінниці на вулиці Космонавтів, 30.

Управління соцзахисту населення Бахмутської міської ради

Фахівці управління приймають звернення дистанційно.

Телефони: (099)713-39-80, (095)498-76-15.

Електронна пошта: [email protected], [email protected].

Особисті прийоми для бахмутян періодично проводять в осередках підтримки в різних містах України. Про дату та час таких зустрічей повідомляють окремо.

Осередки підтримки працюють за адресами:

Дніпро — вул. Макарова, 1Б;

Київ — вул. Левка Лук’яненка, 14Б;

Харків — вул. Садова, 20;

Полтава — вул. Володимира Козака, 3а;

Кривий Ріг — вул. Космонавтів, 3;

Жовті Води — вул. Хмельницького, 23;

Одеса — вул. Водопровідна, 13;

Львів — проспект В’ячеслава Чорновола, 45А, корпус 6;

Чернігів — вул. Дмитра Самоквасова, 8;

Кропивницький — вул. Б. Ельворті, 5, каб. 232.

УСЗН Торецької міської військової адміністрації

Управління працює у змішаному форматі.

Особистий прийом громадян проводять у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 41 (кімнати 204 та 306).

Графік роботи — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00.

У хабах та центрах підтримки прийом відбувається за окремим графіком, який публікують на офіційній сторінці управління у Facebook.

Телефони: (099)611-89-54, (066)456-71-70.

Електронна пошта: [email protected].

Центри підтримки працюють за адресами:

Київ — вул. Вишгородська, 67;

Кременчук — вул. Академіка Маслова, 8;

Дніпро — проспект Лесі Українки, 55, 2 поверх;

Черкаси — вул. Сінна, 20.

Управління соціального захисту населення Торецької міської військової адміністрації

Управління працює у змішаному форматі. Особистий прийом громадян проводять у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 41 (кабінети 204 та 306) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00.

Телефони: (099)611-89-54, (066)456-71-70.

Електронна пошта: [email protected].

Також переселенці з Торецької громади можуть звернутися до хабів і центрів підтримки, які працюють у різних містах України:

Київ — вул. Вишгородська, 67;

Кременчук — вул. Академіка Маслова, 8;

Дніпро — проспект Лесі Українки, 55 (2 поверх);

Черкаси — вул. Сінна, 20.

У хабах і центрах підтримки прийом громадян здійснюють за окремими графіками, які публікують на офіційній Facebook-сторінці управління.

УСЗН Соледарської міської ради

Управління продовжує роботу у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Києві (вул. Бориславська, 72/3) та Дніпрі (проспект Героїв, 30Д) з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Телефони: (095)344-35-83, (050)065-40-04, (095)463-06-57.

Електронна пошта: [email protected].

Для жителів громади також працюють центри підтримки “Соледар: дорога додому”:

у Києві — на вул. Бориславській, 72/3;

у Дніпрі — на проспекті Героїв, 30Д;

у Черкасах — на вул. Добровольського, 20.

УСЗН Часовоярської міської ради

Управління приймає звернення дистанційно з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефони: (099)712-03-59, (099)013-04-09.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації

Відділ приймає звернення дистанційно. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:45.

Телефони: (095)878-28-01, (066)858-11-74, (095)128-85-53.

Електронна пошта: [email protected].

Для жителів Світлодарської громади також працюють:

штаб із питань надання гуманітарної допомоги в Полтаві (вул. Гоголя, 7, офіс 105);

хаб “Бахмутський район єднає” у Києві (вул. Юрія Литвинського, 35).

Відділ з питань соціального захисту населення виконавчого комітету Сіверської міської ради

Фахівці відділу консультують дистанційно. Звернутися до них можна з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:45.

Телефони: (095)803-97-16, (096)372-15-92.

Електронна пошта: [email protected].

Також жителі громади можуть отримати допомогу в консультативно-координаційних центрах підтримки населення “Бахмутський район об’єднує”, які працюють за такими адресами:

Дніпро — бульвар Слави, 46а;

Київ — вул. Юрія Литвинського, 35;

Вінниця — проспект Космонавтів, 30, офіс 412;

Кривий Ріг — проспект Університетський, 27а.

Відповідальна особа з питань соціального захисту населення Званівської сільської територіальної громади

Звернення приймають переважно дистанційно. За потреби проводять виїзні прийоми у Дніпрі за адресою: проспект Слобожанський, 42.

Телефони: (095)363-89-32, (095)430-62-19.

Електронна пошта: [email protected].

Жителі громади також можуть звернутися до консультативно-координаційних центрів “Бахмутський район об’єднує” у:

Дніпрі (бульвар Слави, 46а);

Києві (вул. Юрія Литвинського, 35);

Вінниці (проспект Космонавтів, 30, офіс 412);

Кривому Розі (проспект Університетський, 27а).

Адреси та контакти підрозділів соцзахисту Волноваського району

Управління соцзахисту Волноваської райдержадміністрації

Жителі району можуть отримати консультації дистанційно. Звернення приймають з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — до 15:45.

Телефон: (095)349-54-19.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців із району також працюють центри підтримки ВПО “Пліч-о-пліч”:

у Дніпрі — вулиця Сергія Нігояна, 77, кабінет 4;

у Києві — вулиця Поліська, 28;

в Одесі — вулиця Косівська, 2Д;

у Запоріжжі — вулиця Гоголя, 64;

у Полтаві — вулиця Грушевського, 10;

у Кривому Розі — проспект Героїв-підпільників, 40.

Відділ соціального захисту населення Волноваської міської військової адміністрації

Фахівці відділу приймають звернення дистанційно. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — до 15:45.

Телефон: (063)564-25-50.

Електронна пошта: [email protected].

Також спеціалісти періодично проводять особисті прийоми у Києві за адресою: проспект Ігоря Шамо, 19. Прийом відбувається щовівторка з 11:00 до 14:00.

Вугледарське міське управління соціального захисту населення

Звернення приймають лише дистанційно. Графік роботи: з понеділка по четвер з 07:45 до 17:00, у п’ятницю — з 07:45 до 15:45.

Телефон: (066)385-06-69.

Електронна пошта: [email protected].

Мешканці громади також можуть звернутися до центрів підтримки ВПО Волноваського району “Пліч-о-пліч”:

Дніпро — вул. Сергія Нігояна, 77, каб. 4;

Київ (Дарницький район) — вул. Поліська, 28;

Одеса — вул. Косівська, 2Д;

Запоріжжя — вул. Гоголя, 64;

Полтава — вул. Грушевського, 10;

Кривий Ріг — проспект Героїв-підпільників, 40.

Також для вугледарців працюють хаби «Єднання» Покровської МВА:

Хуст — вул. Карпатська Січ, 21, каб. 9;

Кропивницький — вул. Єльворті, 5, каб. 124;

Шептицький — вул. Сокальська, 16;

Чернівці — вул. Головна, 128.

Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації

Відділ працює дистанційно. Звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00. Адреса для листування: м. П’ятихатки Дніпропетровської області, вул. Тиха, 126.

Телефони: (099)380-63-78, (063)292-84-77.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення Ольгинської селищної військової адміністрації

Особистий прийом проводять за попереднім записом у Дніпрі за адресою: проспект Лесі Українки, 55, кабінет 404.

Телефон: (095)365-43-18.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців з Ольгинської громади також працюють центри підтримки ВПО “Пліч-о-пліч”:

Дніпро — вул. Сергія Нігояна, 77, кабінет 4;

Київ (Дарницький район) — вул. Поліська, 28;

Одеса — вул. Косівська, 2Д;

Запоріжжя — вул. Гоголя, 64;

Полтава — вул. Грушевського, 10;

Кривий Ріг — проспект Героїв-підпільників, 40.

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Старомлинівської сільської ради

Відділ приймає звернення дистанційно. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45.

Телефон: (050)042-50-50.

Електронна пошта: [email protected].

Для жителів Старомлинівської громади також працює хаб у Кривому Розі за адресою: проспект Героїв-підпільників, 40.

Відділ соціального захисту населення Хлібодарівської сільської територіальної громади

Відділ працює дистанційно. Звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефон: (066)077-20-87.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального забезпечення населення та охорони здоров’я Великоновосілківської селищної ради

Відділ працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Дніпрі за адресою: вул. Лешко-Попеля, 13. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:00.

Для переселенців із громади також працює центр підтримки в Олександрії за адресою: проспект Соборний, 26.

Телефон: (095)153-71-58.

Електронна пошта: [email protected].

Як працюють евакуйовані служби соцзахисту Покровського району

Управління соцзахисту населення Покровської райдержадміністрації

Прийом громадян проводять у Кам’янському за адресою: вулиця Вадима Пузирьова, 21А. Фахівці працюють з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00.

Телефони: (095)047-98-20, (095)116-08-95.

Електронна пошта: [email protected].

За цією ж адресою працює гуманітарний хаб “Простір добра”, де переселенці можуть отримати консультації та іншу допомогу.

Управління соцзахисту населення Покровської міської ради

Після евакуації управління продовжило роботу у Дніпрі. Прийом громадян ведуть з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 за адресою: вул. Володимира Антоновича, 56.

Телефон: (095)399-90-55.

Електронна пошта: [email protected].

Для жителів Покровської громади також працюють гуманітарні хаби “Єднання”:

Кропивницький — вул. Єльворті, 5 (каб. 124 та 126);

Шептицький — вул. Сокальська, 16;

Хуст — вул. Духновича, 2;

Чернівці — вул. Головна, 128;

Харків — вул. Дерев’янка, 46.

Окремо переселенців приймає хаб «Ми — Донеччина» у Дніпрі за адресою: вул. Кавалерійська, 9.

Управління соцзахисту населення Мирноградської міської ради

Управління продовжує роботу у змішаному форматі.

Особистий прийом проводять у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 41 з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45.

Телефони: (095)736-33-61, (066)578-10-07, (050)648-15-19.

Електронна пошта: [email protected].

Допомогу також можна отримати в центрах підтримки за адресами:

Дніпро — вул. Воскресенська, 41, каб. 106;

Одеса — вул. Косовська, 2Д, ст. 8, 1 поверх;

Київ — вул. Преображенська, 25;

Умань — вул. Садова, 9/5, каб. 9.

Управління соцзахисту населення Добропільської міської ради

Управління працює у змішаному форматі. Особисто звернутися до фахівців можна у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 41. Прийом громадян ведуть з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00.

Телефон: (066)867-16-17.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців із Добропільської громади також працюють гуманітарні хаби “Добропільщина — сила єднання”:

Дніпро — вул. Воскресенська, 41, каб. 117/1;

Павлоград — вул. Центральна, 38/2, каб. 15;

Київ — вул. Володимира Турця, 4;

Кам’янське — провулок Гімназичний, 61;

Шептицький — вул. Сокальська, 1, каб. 501;

Одеса — вул. Канатна, 83.

Новогродівське міське управління соціального захисту населення

Управління працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Павлограді за адресою: вул. Валерія Лобановського, 10. Дистанційно та особисто звернутися до фахівців можна з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:00.

Телефон: (066)035-61-20.

Електронна пошта: [email protected], [email protected].

Управління соцзахисту населення Курахівської міської ради

Управління працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00 у смт Слобожанське Дніпропетровської області та в Ладижині Вінницької області.

Дистанційно звернення приймають з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефони: (066)757-70-36, (066)760-75-56, (068)704-49-68, (066)564-02-50, (063)312-42-36, (096)810-68-32, (098)715-47-86.

Електронна пошта: [email protected], [email protected].

Для переселенців із Курахівської громади працює Центр підтримки ВПО за адресою: смт Слобожанське, вул. Виробнича, 23.

Управління соцзахисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації

Управління приймає звернення дистанційно з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45.

Телефони: (095)600-40-26, (099)676-47-97, (050)959-21-14.

Електронна пошта: [email protected].

Для жителів Авдіївської громади також працює мережа гуманітарних хабів та пунктів видачі допомоги “ВПОраємось”. Звернутися можна за такими адресами:

Умань — вул. Садова, 9/5 (соціальний хаб “Авдіївка. Вільні люди. Так було, так буде”);

Самар — вул. Українська, 12 (гуманітарний хаб “Незламна Авдіївка”);

Кам’янське — вул. Оборонців, 1а;

Кривий Ріг — вул. Гетьманська, 5 (хаб допомоги ВПО “Новим криворіжцям”);

Кременчук — проспект Свободи, 130;

Дніпро — проспект Науки, 169, корпус 4;

Київ — вул. Будищанська, 4;

Бровари — вул. Лагунової Марії, 10;

Запоріжжя — вул. Сталеварів, 8;

Одеса — вул. Канатна, 83.

Крім того, для переселенців працюють пункти видачі гуманітарної допомоги:

Шахтарське — вул. Кобзаря, 8;

Чорноморськ — вул. Труда, 2;

Павлоград — вул. Преображенська, 12а (“Авдіївка — це ми!”).

Управління соцзахисту населення Очеретинської селищної військової адміністрації

Управління працює у змішаному форматі. Особисто звернутися до фахівців можна у Дніпрі за адресою: вул. Панікахи, 2. Прийом громадян проводять з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00. Дистанційно звернення приймають у будні з 08:00 до 17:00.

Телефони: (066)555-08-87, (095)565-72-06, (099)513-70-73, (098)880-87-10.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців з Очеретинської громади також працюють хаби у Кам’янському (проспект Конституції, 30) та Павлограді (вул. Повстання, 1А).

Управління соцзахисту населення Селидівської міської ради

Управління працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Кам’янському в Центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” за адресою: проспект В. Стуса, 15Б. Графік роботи — з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45.

Телефони: (095)738-64-58, (099)611-20-28, (095)467-79-03.

Електронна пошта: [email protected].

Центри підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” також працюють за такими адресами:

Кам’янське — проспект В. Стуса, 15Б;

село Петропавлівська Борщагівка Київської області — вул. Борщагівська, 30А;

Нововолинськ — вул. Шевченка, 7.

Управління соцзахисту населення Мар’їнської міської військової адміністрації

Управління працює у змішаному форматі. Особисто звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 14:00 у двох містах:

Дніпро (смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42);

Павлоград (вул. Центральна, 36/2), де працює гуманітарний хаб Мар’їнської МВА.

Телефони: (099)635-56-24, (099)641-93-40, (099)951-74-51, (066)085-71-53, (095)761-43-08, (095)399-46-97.

Електронна пошта: [email protected].

Крім основних пунктів прийому, для переселенців із Мар’їнської громади працюють хаби за такими адресами:

Жовті Води — вул. Хмельницького, 39;

Кременчук — вул. Єднання України, 9;

Київ — вул. Рене Декарта, 4/2 (за наявності гуманітарної допомоги).

Управління соцзахисту населення Білозерської міської ради

Управління приймає звернення лише дистанційно. Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 15:45.

Телефон: (095)640-45-84.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту та надання соціальних послуг населенню Гродівської селищної ради

Відділ працює у змішаному форматі. Прийом громадян проводять з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:00 у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 27.

Телефон: (050)188-58-43.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення Удачненської селищної ради

Відділ працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 у Павлограді за адресою: вул. Дніпровська, 172Б.

Телефони: (050)262-61-85, (098)314-16-08.

Електронна пошта: [email protected].

Сектор соціального захисту населення Шахівської сільської ради

Сектор працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00 у Золотоноші Черкаської області за адресою: Садовий провулок, 2, кабінет 217.

Телефон: (050)015-04-48.

Електронні адреси: [email protected], [email protected].

Де отримати допомогу жителям громад Маріупольського району

Управління соцзахисту Маріупольської райдержадміністрації

Управління надає консультації телефоном, електронною поштою та під час особистого прийому.

Телефон: (098)467-89-25.

Електронна пошта: [email protected].

Особистий прийом громадян проводять у Дніпрі за адресою: вулиця Січових Стрільців, 91. Графік роботи: з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, у п’ятницю — з 09:00 до 16:00.

Департамент соціального захисту населення Маріупольської міської ради

Маріупольці можуть отримати консультацію дистанційно або особисто у центрах підтримки “ЯМаріуполь”, які працюють у різних регіонах України. Онлайн-консультації надають з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефони контактно-комунікаційного центру: (050)345-15-55, (067)345-15-55.

Електронна пошта: [email protected].

Особисто звернутися можна до центрів “ЯМаріуполь” за такими адресами:

Київ — вул. Антоновича, 39 та вул. Якова Гніздовського, 9;

Дніпро — вул. Лазаря Глоби, 10;

Запоріжжя — проспект Соборний, 150а;

Вінниця — вул. Соборна, 50;

Кропивницький — вул. Архітектора Паученка, 41/26;

Хмельницький — вул. Героїв Маріуполя, 3а;

Калуш — вул. Грушевського, 13а;

Івано-Франківськ — вул. Військових Ветеранів, 12;

Одеса — Деволанівський узвіз, 12;

Львів — площа Галицька, 15;

Кривий Ріг — вул. Героїв АТО, 11;

Черкаси — вул. Володимира Ложешнікова, 52/1;

Тернопіль — площа Героїв Євромайдану, 9;

Ужгород — вул. Польова, 4а;

Чернівці — вул. Олекси Алмазова, 6;

Рівне — вул. Міцкевича, 5;

Кам’янське — проспект Свободи, 15;

Кременчук — вул. Небесної Сотні, 30А;

Полтава — вул. Симона Петлюри, 21;

Житомир — вул. Київська, 86.

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Мангушської селищної ради

Відділ працює у змішаному форматі. Особисто звернутися до фахівців можна у Дніпрі за адресою: вул. Січових Стрільців, 91. Прийом громадян проводять з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00.

Телефон: (098)708-93-52.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців із громади також працює “Центр життєстійкості” при Мангушській селищній раді у Києві за адресою: вул. Володимира Турця, 4.

Соціальний відділ Нікольської селищної ради

Відділ приймає звернення дистанційно. Звернутися до фахівців можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00.

Телефони: (096)079-74-15, (068)983-27-69.

Електронна пошта: [email protected].

Для особистих звернень працює гуманітарний хаб Микільської громади “Центр підтримки ВПО Маріупольського району «Серце Сходу»” у Києві за адресою: вул. Преображенська, 25.

Відділ з питань соціального захисту населення Сартанської селищної військової адміністрації

Відділ працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять у Дніпрі за адресою: вул. Січових Стрільців, 91. Графік роботи: з понеділка по четвер з 10:00 до 16:00, у п’ятницю — з 10:00 до 15:00.

Телефон: 0(800)33-25-20.

Електронна пошта: [email protected], [email protected].

Також для переселенців працюють мультифункціональні центри підтримки ВПО Маріупольського району “Серце Сходу”:

у Дніпрі — вул. Січових Стрільців, 91;

у Львові — вул. Караджича, 29б.

Відділ з питань соціального захисту населення Кальчицької сільської військової адміністрації

Відділ працює у змішаному форматі. Особисто звернутися до фахівців можна у Києві за адресою: вул. Петропавлівська, 6. Прийом громадян проводять з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Телефон: (098)501-76-77.

Електронна пошта: [email protected].

Для переселенців із Кальчицької громади також працює центр підтримки ВПО за цією ж адресою: Київ, вул. Петропавлівська, 6.

Відділ з питань соціального захисту населення Криворізької сільської ради

Відділ приймає звернення лише дистанційно. Фахівці працюють з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:45.

Телефони: (050)961-37-82, (097)906-30-88.

Електронна пошта: [email protected].

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я Комарської сільської ради

Відділ працює у змішаному форматі. Особистий прийом проводять з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 16:00 у Підгородньому Дніпропетровської області за адресою: вул. Нагірна, 1.

Телефон: (066)093-53-36.

Електронна пошта: [email protected].

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