Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Полтавській області для переселенців підготували понад 3,8 тисячі місць у тимчасових прихистках. Водночас вільними залишаються тільки кілька сотень ліжок, а серед місць, облаштованих для маломобільних людей, все зайнято.

Загалом у громадах області облаштували 1482 кімнати у гуртожитках, закладах освіти, комунальних установах та інших будівлях для тимчасового проживання ВПО.

Журналісти зібрали адреси та контакти прихистків, де переселенці можуть знайти тимчасове житло.

Про прихистки, які облаштували для переселенців, журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Мінсоцполітики від 12.01.2026. Для підготовки цього тексту ми спробували додзвонитися за усіма номерами телефонів, які надають у Міністерстві, та перевірити, чи вони працюють.

Для довідки: Кількість вільних місць постійно змінюється. Гарантій, що за вказаними адресами охочих точно заселять, немає. У першу чергу варто дізнатись про наявність вільних місць за вказаними телефонами. Заклади, де місця всі вже зайняті, значно рідше бувають вільні — заселені люди залишаються там після того як влаштувались. Проживання безкоштовне для ВПО, однак у більшості випадків доведеться платити за комунальні послуги. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №930, місця тимчасового розташування для переселенців мають бути безбар’єрними, в них передбачається один унітаз не більше ніж на 12 людей, одна пральна машина на 10 людей, одна сушильна машина на 20 людей, температура в приміщеннях у межах 18-25°C, не більше чотирьох ліжок в одній кімнаті та інші вимоги.

Де знайти безкоштовне житло для переселенців у Полтаві

У Полтаві прихистки для переселенців розміщені в різних частинах міста — переважно у гуртожитках закладів освіти та комунальних установ.

Зокрема, в гуртожитку Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету “Полтавська політехніка” імені Юрія Кондратюка на вулиці Грушевського, 2А облаштували для переселенців 40 кімнат на 160 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільним залишалося одне місце.

Контакти: Іван Бадула, (066) 460-40-68

Полтавський університет економіки і торгівлі також прийняв переселенців одразу у кількох своїх гуртожитках. У будівлі на вулиці Івана Банка, 3А є 24 кімнати на 55 ліжок, із яких 4 місця пристосовані для маломобільних людей. На момент публікації матеріалу вільними були два місця.

У гуртожитку №4 за тією ж адресою є 21 кімната на 58 ліжок. Умов для маломобільних людей немає. На момент публікації матеріалу вільними залишалися три місця.

Контакти: Наталія Соколенко, (0532) 50-91-70

Гуртожиток Полтавського фахового коледжу Національного університету харчових технологій на вулиці Юліана Матвійчука, 56 має 28 кімнат на 61 ліжко-місце. Для маломобільних людей тут є 5 місць. На момент публікації матеріалу, як повідомили нам телефоном, вільних місць не було.

Контакти: Анатолій Палаш, (0532) 60-64-10, [email protected]

Приміщення для безкоштовного проживання переселенців у гуртожитку Полтавського фахового коледжу Національного університету харчових технологій на вулиці Юліана Матвійчука, 56 у Полтаві. Фото: Омбудсман України

Кімната для переселенців у гуртожитку Полтавського фахового коледжу Національного університету харчових технологій у Полтаві. Фото: Омбудсман України

Кухня у гуртожитку Полтавського фахового коледжу Національного університету харчових технологій у Полтаві, де мешкають переселенці. Фото: Омбудсман України

Окремо варто звернути увагу на будівлю обласного закладу надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради на вулиці Медична, 1 — тут облаштували 108 кімнат на 245 ліжок, з яких 62 місця пристосовані для маломобільних людей. На момент публікації вільними залишалися 62 ліжка, однак актуальну інформацію радимо уточнювати телефоном.

Контакти: Володимир Іваненко, (0532) 63-43-60

Облаштували, але місця зайняті

Ще один потенційний варіант розміщення — гуртожиток Полтавського фахового коледжу на вулиці Небесної Сотні, 110: 16 кімнат на 48 ліжок. Як уточнили Вільному Радіо, умов для маломобільних людей тут не передбачили. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Васільєв Євген, (097) 192-80-50, [email protected]

Гуртожиток Полтавського вищого професійного училища ім. А.О. Чепи на вулиці Кузьми Скрябіна, 17 має 5 кімнат на 27 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Актуальний контакт: Валентина Корочанська, (050) 868-82-49, [email protected]

Прихисток у гуртожитку Професійно-технічного училища №31 на вулиці О. Оксанченка, 46А налічує 17 кімнат на 29 ліжок. Для маломобільних людей місць не передбачили. На момент публікації матеріалу всі місця зайняті.

Контакти: Білай Дмитро, (095) 108-92-82, [email protected]

Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В. Остроградського на вулиці Шевченка, 96 виділила під прихисток 33 кімнати на 102 ліжка у своєму гуртожитку. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Зелюк Віталій, (0532) 563-852, [email protected]

Тимчасове житло для переселенців є також у гуртожитку Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища на вулиці М. Бірюзова (Решетилівська), 64А — 7 кімнат на 16 ліжок. Для маломобільних людей місць немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Курбала Людмила, (066) 983-84-60

Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету на вулиці Небесної Сотні, 89 готовий приймати переселенців одночасно у 14 кімнатах, там є 38 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Семенча Ігор, (095) 814-31-73

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка має кілька гуртожитків, де можуть оселитися переселенці. У гуртожитку на вулиці В. Козака, 3А є 6 кімнат на 11 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Катерина Бужин, (099) 286-02-36, [email protected]

Інший гуртожиток того ж університету на вулиці В. Козака, 10А більший — 31 кімната на 58 ліжок. Умов для маломобільних людей не передбачили. За наявною інформацією, на момент підготовки матеріалу вільних місць не було, однак ситуація може змінюватися — радимо уточнювати за міським номером телефону.

Контакти: (0532) 52-76-15, [email protected]

Третій гуртожиток університету Короленка на вулиці В. Козака, 5 має 21 кімнату на 37 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Валентина Гречихо, (099) 543-91-57, [email protected].

Четвертий гуртожиток того ж університету — на вулиці Монастирська, 7 має 9 кімнат на 17 ліжок. Умов для маломобільних людей немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Олена Григолевич, (066) 399-70-32, [email protected]

Найбільший прихисток у Полтаві — гуртожиток Полтавського державного аграрного університету на вулиці Сковороди, 1/3: 112 кімнат на 320 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Сергій Шабельник, (095) 643-30-76, [email protected]

У гуртожитку №2 Полтавського університету економіки і торгівлі на вулиці Івана Банка, 5 є 2 кімнати на 10 ліжок, з яких 4 призначені для маломобільних людей. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Гуртожиток №3 за тією самою адресою налічує 20 кімнат на 47 ліжок. Умов для маломобільних людей не передбачили. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Наталія Соколенко, (0532) 50-91-70

Будівля Полтавського міського центру позашкільної освіти на вулиці Володимира Івасюка, 20 має 12 кімнат на 55 ліжок для переселенців. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Лариса Семеняга, (0532) 68-97-17

Гуртожиток Аграрно-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету на вулиці Сковороди, 18 виділив під прихисток 7 кімнат на 26 ліжок. Умов для маломобільних людей не передбачили. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Віталій Тимошенко, (050) 857-35-00

Кімната для переселенців у гуртожитку Аграрно-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету у Полтаві. Фото: Омбудсман України

Кухня у гуртожитку Аграрно-економічного фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету у Полтаві, де мешкають переселенці. Фото: Омбудсман України

Житло для ВПО у селах та містах Полтавського району

У прихистку Зіньківської міської ради — у Новоселівці на вулиці Сергія Марʼєнкова, 33 підготували 8 кімнат на 30 ліжок. Умов для маломобільних людей немає. На момент публікації матеріалу вільними були 3 ліжка.

Котакти: Валентина Кожевник, (066) 997-19-53

Гуртожиток Полтавського центру професійно-технічної освіти у Щербанях на вулиці Геннадія Біліченка, 27 має 8 кімнат на 17 ліжок. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Рибас Валентина, (066) 397-75-50

Будівля Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Міських Млинах на вулиці Котелевська, 23 приймає переселенців у 22 кімнатах на 73 ліжка. Умов для маломобільних людей тут немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Тетяна Неменуща, (050) 865-24-80, [email protected]

Полтавський обласний дитячий оздоровчий центр “Маяк” у Головачі на вулиці Соснова, 1Б облаштував 3 кімнати на 11 ліжок, три з яких призначені для маломобільних людей. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Людмила Сердюк, (067) 532-08-28, [email protected]

Полтавський навчально-реабілітаційний центр у Михайлівці на вулиці Центральна, 68 виділив для переселенців 14 кімнат на 35 ліжок, 4 з яких пристосовані для маломобільних людей. Станом на момент публікації матеріалу вільних місць у закладі не було.

Контакти: Любов Січкар, (067) 164-37-05, [email protected]

Решетилівський художній професійний ліцей на вулиці Покровська, 59 у Решетилівці має 10 кімнат на 15 ліжок. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Наталія Бігун, (050) 109-21-79, [email protected]

Неподалік, у Решетилівському професійному аграрному ліцеї імені І.Г. Боровенського на вулиці Покровська, 81, є 52 кімнати на 132 ліжка. Умов для маломобільних людей немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Людмила Шелест, (050) 706-37-50, [email protected]

Приміщення відділу освіти Решетилівської міської ради у Сухорабівці в провулку Шкільний, 4 облаштували під прихисток на 18 кімнат і 40 ліжко-місць. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Станом на час підготовки матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Марина Півкопа, (099) 949-19-38

Будівля Карлівської міської ради на вулиці Коцюбинського, 45 у Карлівці має 23 кімнати на 40 місць для переселенців. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. На момент публікації матеріалу вільних місць не залишалося, проте радимо уточнювати актуальну інформацію за телефоном.

Контакти: Юлія Миколаївна, (053) 462-23-05

Територіальний центр надання соціальних послуг Котелевської селищної ради у Деревках на вулиці Цигриків, 1 має 8 кімнат на 14 ліжок. Умов для маломобільних людей немає.

Журналісти Вільного Радіо кілька разів телефонували за вказаним номером, щоб уточнити актуальну інформацію щодо заселення, однак відповіді не отримали. За наявними даними, станом на 12 січня 2026 року, вільних місць у закладі не було.

Контакти: Наталія Шеремет, (066) 104-99-92, [email protected]

Будівля Опішнянської селищної ради у Попівці в провулку Шкільний, 8А має 5 кімнат на 20 ліжок. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Станом на момент публікації всі місця були зайняті.

Контакти: Лариса Дулич, (099) 375-99-34

Прихисток Білицької селищної ради у Свічкаревому на вулиці Перемоги, 25А розрахований на 55 людей у 12 кімнатах, двоє з яких — окремі місця для маломобільних мешканців. На час публікації матеріалу вільних місць у прихистку не було.

Контакти: Яна Бабич, (099) 258-94-12

В Артелярщині на вулиці Центральна, 40 будівля Зіньківської міської ради прийняла переселенців у 20 кімнатах на 60 ліжок. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Станом на момент публікації всі місця були зайняті.

Контакти: Михайло Довгаль, (066) 901-28-18

Безкоштовне житло для переселенців у Кременчуці та районі

У Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій на вулиці Старшого лейтенанта Кагала, 38 підготували 7 кімнат на 28 ліжок. Умов для маломобільних людей у закладі немає. Як повідомили журналістам Вільного Радіо, на момент публікації вільними залишалися 7 місць у двох кімнатах: тримісній та чотиримісній. Адміністрація прихистку зазначає, що перевагу надають сімʼям, аби розселяти рідних разом.

Контакти: Ірина Білоконь, (067) 105-62-08, [email protected]

Кременчуцький професійний ліцей ім. А.С. Макаренка на вулиці Лікаря Богаєвського, 8 облаштував прихисток у 19 кімнатах на 37 ліжок. Умов для маломобільних людей тут не передбачили.

Станом на момент публікації вільних місць не було. Водночас тут повідомляють, що після завершення капітального ремонту, орієнтовно у другій половині серпня, можуть зʼявитися нові місця — попередньо записатися можна за вказаним контактним номером.

Контакти: Олег Зубков, (097) 261-97-97, [email protected]

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського на вулиці Єднання України, 7 відкрив прихисток на 51 кімнату і 147 ліжок. Для маломобільних людей спеціальних умов тут немає.

На момент підготовки матеріалу ще залишилися вільні місця, але їхню наявність просять уточнювати телефоном. Переважно тут заселяють людей, які тільки виїхали із зон бойових дій, та тих, кому потрібно житло терміново.

Контакти: Альона Шудрик, (067) 335-37-37

Поруч, на вулиці Єднання України, 9, у приміщенні ПАТ “АвтоКрАЗ” облаштували ще один прихисток — 51 кімната на 153 ліжки. Умов для маломобільних людей немає. Станом на момент публікації частина місць ще була вільною, але деталі радять уточнювати за телефоном.

Контакти: Альона Шудрик, (067) 335-37-37

Також є прихисток в приміщенні Кременчуцького медичного фахового коледжу ім. В.І. Литвиненка на проспекті Свободи, 38А. Там облаштували 55 кімнат на 110 людей. Умов для маломобільних мешканців у прихистку не передбачили. На момент публікації всі місця були зайняті.

Контакти: Світлана Зорина, (098) 211-78-17, [email protected]

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка на проспекті Свободи, 36А виділила 44 кімнати на 97 ліжок. Умов для маломобільних людей немає. На момент публікації матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Вікторія Мошляк, (096) 672-50-69

Житло для ВПО у Горішніх Плавнях

Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на вулиці Миру, 4 облаштував один із найбільших прихистків у районі — 104 кімнати на 204 людей. Умов для маломобільних мешканців не передбачили. Як уточнили в прихистку, на момент підготовки матеріалу вільних місць у закладі не було.

Контакти: Наталія Дзина, (095) 310-52-26, [email protected]

Вище професійне гірничо-будівельне училище на вулиці Космонавтів, 10 має 24 кімнати на 31 місце для переселенців. Умов для маломобільних людей немає. Станом на дату підготовки матеріалу всі місця були зайняті. Контакти: Василь Сулима, (067) 532-69-74, [email protected]

Градизький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у Градизьку на вулиці Хорольська (Гвардійська), 81/81 приймає переселенців у 6 кімнатах на 10 ліжок. Умов для маломобільних переселенців не передбачили. На час підготовки матеріалу вільних місць у прихистку не залишалося — там наразі тривають ремонтні роботи.

Контакти: Юрій Шаповал, (066) 441-70-57

Приміщення Новогалещинської селищної ради у Новій Галещині на вулиці Соборна, 52 підготувало 20 кімнат на 85 людей. Умов для маломобільних мешканців не передбачили. На час публікації матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Яна Король, (066) 360-44-39, [email protected]

Безкоштовне житло для ВПО у Лубенському районі

Лубенський лісотехнічний фаховий коледж у Лубнах на вулиці Тернівська, 18 облаштував 36 кімнат на 85 людей. Для маломобільних людей передбачили одне місце. Як уточнює представник прихистку Олександр Заканич, станом на час підготовки матеріалу тут можуть прийняти ще одного чоловіка.

Контакти: Олександр Заканич, (099) 041-85-67

Прихисток у будівлі професійно-технічного училища №46 у Лазірках на вулиці Центральна, 30 розрахований на 9 кімнат і 21 місце. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Журналісти намагалися звʼязатися за вказаним у наказі номером телефону, однак додзвонитися не вдалося — інших контактів у документі не зазначили.

Контакти: Анатолій Сергієнко, (0535) 79-43-36, [email protected]

Приміщення для безкоштовного проживання переселенців у будівлі професійно-технічного училища №46 у селі Лазірки Лубенського району. Фото: Омбудсман України

Кухня у прихистку професійно-технічного училища №46 у селі Лазірки, де мешкають переселенці. Фото: Омбудсман України

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців у Войнисі на вулиці Молодіжна, 7 прийняв переселенців у 15 кімнатах на 53 людини. Приміщення не пристосоване для маломобільних людей. На момент публікації всі місця були зайняті.

Контакти: Сергій Демиденко, (066) 340-87-04, [email protected]

Будівля Пирятинської міської ради на вулиці Соборна, 49 у Пирятині має 8 кімнат на 16 місць. Для маломобільних людей житло не обладнане. Станом на дату підготовки матеріалу вільних місць тут не було.

Контакти: Анатолій Мартиненко, (066) 944-01-03

Житло для переселенців у Миргородському районі

Гуртожиток Хомутецького фахового коледжу Полтавського державного аграрного університету у Хомутці на вулиці Освітянська, 4 має 21 кімнату на 55 місць. Умов для маломобільних людей не передбачили. Як уточнив Вільному радіо представник прихистку Сергій Шинкаренко, на час підготовки матеріалу тут могли підселити ще близько трьох-чотирьох чоловіків до вже зайнятих кімнат (жінок підселити не зможуть, бо це ліжка в кімнаті з іншими проживаючими).

Контакти: Сергій Шинкаренко, (050) 751-78-76

Сільська рада Сергіївської громади у Качановому на вулиці Садова, 2 облаштувала для переселенців 5 кімнат на 13 місць. Умов для маломобільних людей не передбачили. Станом на час підготовки матеріалу залишалося одне місце для підселення літньої жінки у кімнату з бабусею.

Контакти: Тетяна Хоптинська, (098) 536-19-27

Великобагачанська селищна рада у Довгалівці на вулиці Шляхова, 7 відкрила прихисток на 9 кімнат і 20 місць. Приміщення не пристосоване для маломобільних людей. Станом на момент публікації вільною залишалася одна кімната, де може розміститися родина з чотирьох-пʼяти людей.

Контакти: Роман Максименко, (099) 935-45-54, [email protected]

Будівля відділу освіти Шишацької селищної ради у Покровському на вулиці Новоселівка 2, буд. 9 має 5 кімнат на 15 ліжок. Умов для маломобільних людей немає. Як повідомили журналістам Вільного Радіо, на момент публікації матеріалу вільними були 5 ліжок для жінок на підселення.

Контакти: Наталія Караваєва, (095) 881-47-70

Вище професійне аграрне училище у Гадячі приймає переселенців у Веприку на вулиці Васюти, 15 — 25 кімнат на 38 людей. Для маломобільних мешканців житло не обладнане. Наразі вільних місць немає, але в закладі очікують, що частина кімнат може звільнитися найближчими тижнями. Тож перед виїздом варто уточнити наявність місць за телефоном.

Контакти: Олександр Мигаль, (050) 562-26-55

Миргородська спеціальна школа на вулиці Старосвітська, 52/15 виділила для переселенців одну кімнату на 13 місць. Умов для маломобільних людей тут немає. Як уточнив журналістам ВІльного Радіо представник прихистку Євген Похно, на час підготовки матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Євген Похно, (050) 043-23-20, [email protected]

Некомерційне підприємство “Миргородський санаторій «Слава»” на вулиці Харківська, 64 — один із найбільших прихистків у районі: 120 кімнат на 344 людей, із яких 36 місць пристосовані для маломобільних мешканців. Станом на момент публікації вільних місць не залишалося.

Контакти: Олександр Шинкареко, (097) 173-52-67, [email protected]

Будівля Гадяцької міської ради на вулиці Драгоманова, 4 у Гадячі має 26 кімнат на 55 місць. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Станом на час підготовки матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Ніна Медведева, (050) 212-42-10, [email protected]

Гадяцьке вище професійне аграрне училище у Заводському на вулиці Європейська, 25/6 підготувало 25 кімнат на 58 людей. Умов для маломобільних мешканців тут немає. Станом на час підготовки матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Олександр Мигаль, (050) 562-26-55

Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж у Заводському на вулиці Мирна, 6 розмістив переселенців у восьми кімнатах на 14 людей. Житло не адаптоване для маломобільних мешканців. На момент підготовки матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Ліана Мусієнко, (099) 906-79-70, [email protected]

Краснолуцька сільська рада у Гречанівці на вулиці Сумська, 31 облаштувала 7 кімнат на 25 місць. Умов для маломобільних людей не передбачили. На час підготовки матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Галина Ярмак, (066) 488-12-84, [email protected]

Прихисток у будівлі нафтогазовидобувного управління “Полтаванафтогаз” у Петрівці-Роменській на вулиці Яблунева, 1 налічує 6 кімнат на 30 місць. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Станом на час підготовки матеріалу вільних місць не було.

Контакти: Людмила Кулик, (099) 284-25-58

Професійно-технічне училище №56 у Яреськах на вулиці Козацький Шлях, 29 виділило для переселенців 16 кімнат на 19 місць. Умов для маломобільних людей тут не передбачили. Станом на час підготовки матеріалу всі місця були зайняті.

Контакти: Світлана Скороход, (066) 200-61-57

Прихисток є, але даних про місця чи актуальних номерів — немає

Дані ще двох прихистків в цьому районі є в наказі, втім контакти, вказані в документах — не актуальні. Люди там більше не працюють, а нові номери надати не можуть.

Йдеться про будівлю ТОВ “Агро-Край” у Березовій Луці на вулиці Степова, 8, яка має 5 кімнат на 10 ліжок. Умов для маломобільних людей немає.

А також Сенчанську сільську раду у Вирішальному на вулиці Свободи, 14, яка мала б пропонувати переселенцям 5 кімнат на 15 ліжок. Умов для маломобільних людей тут не було.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка підтримка від держави доступна переселенцям у 2026 році: виплати, пільгова іпотека та компенсації за оренду житла.