Близько 4,6 млн переселенців зареєстровані в Україні, грошову допомогу на проживання отримує лише четверта частина з них, подовжили цю виплату до лютого 2026 року.

Придбати житло за пільговими кредитами для ВПО з початку російської агресії змогли лише сотні родин, а серед учасників “єОселі” — переселенці складають лише 3%.

Тільки на четвертий рік відкритої війни деякі категорії переселенців з тимчасово окупованих територій отримали змогу подати заявки на компенсацію за зруйноване і пошкоджене майно. Для решти власників житла в окупації жодні компенсації досі не доступні.

Розповідаємо, скільки грошей на підтримку ВПО передбачили в Україні у 2026 році та на що їх планують витратити.

Підтримка ВПО від держави у 2026 році

У державному бюджеті на 2026 рік на підтримку переселенців передбачено 72,6 млрд грн (на 16,5 млрд грн більше, ніж минулоріч).

Для довідки: Враховуючи рівень інфляції фактичне зростання можливостей програм менш суттєве. У 2025 році інфляція, за даними НБУ, була більше 9%, може знижуватись, втім найбільш оптимістичний прогноз на 2026 рік — 6%. Відповідно, за ті самі кошти можна купити менше товарів та послуг.

У міністерстві фінансів розповіли про розподіл цих коштів:

39,6 млрд грн – допомога на проживання;

14 млрд грн – нова програма забезпечення житлом людей з тимчасово окупованих територій;

4,4 млрд грн – програма “ єОселя ” (перший внесок і відсотки за перший рік кредиту);

4 млрд грн – компенсація за зруйноване та пошкоджене житло у межах “ єВідновлення ”. Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк розповідала, що серед правок до держбюджету була пропозиція збільшити фінансування “єВідновлення” з “близько 7 млрд грн” до 17 млрд. Однак на ці зміни у бюджеті грошей немає.

2,5 млрд грн – програма “HOME” (компенсація за знищене житло для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів та багатодітних родин);

2,4 млрд грн – соціальні послуги для ВПО;

1,1 млрд грн – продовження програми “ Прихисток ” (компенсація власникам житла, які безкоштовно прихистили переселенців).

Виплати для ВПО у 2026 році

Виплату для ВПО — допомогу на проживання вразливим категоріям переселенців (2 та 3 тис. грн) — уряд продовжив до лютого 2026 року. Подальших рішень поки немає.

За даними Мінсоцполітики, в Україні зареєстровані 4,6 млн переселенців. Отримують допомогу на проживання лише 1,2 млн з них.

Переселенцям, які безперервно працюють протягом шестимісячного періоду, обіцяють додаткову одноразову виплату на оренду житла — 2 тис. грн.

Житло для ВПО у 2026 році

Для тимчасового проживання ВПО в регіонах визначені прихистки, більшість з них державної та комунальної власності. Вільне Радіо публікувало переліки прихистків для переселенців у різних областях. Найчастіше це гуртожитки, бази відпочинку, школи, лікарні. Проживання там безкоштовне, втім в деяких необхідно сплачувати комунальні послуги.

У першому кварталі 2026 року в уряді обіцяють почати розселення переселенців у додаткових приміщеннях — під це передали ще понад сотню будівель, які належать державі або перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як повідомили Вільному Радіо в Міністерстві розвитку громад і територій, вирішувати проблему забезпечення житлом намагаються за рахунок житлового фонду для тимчасового проживання та соціального житла, яке надається переселенцям на певний строк органами місцевого самоврядування, а також пільгової іпотеки.

“Житло для тимчасового проживання надається безоплатно (оплачуються лише комунальні послуги) в той час, як соціальне житло ‒ у платне користування у порядку черговості на підставі договору оренди”, — уточнили у відповіді на запит.

У 2025 році Мінрозвитку розпочало експериментальний проект із створення територіальними громадами муніципального (соціального) орендного житла за рахунок міжнародних коштів та місцевих бюджетів. Його обіцяють здавати в оренду переселенцям за нижчими від ринкових цінами.

“Об’єкти муніципального (соціального) орендного житла, побудовані в рамках цього проекту, є комунальною власністю та не підлягають піднайму, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

На першому етапі проект запрацює у кількох громадах, які зможуть будувати нове житло та створити фонд муніципального (соціального) житла. Далі, якщо експеримент покаже позитивний результат, його масштабують на всю країну”, — йдеться у відповіді на запит.

Такий експериментальний проєкт почали з будівництва соцжитла для маріупольців у Білій Церкві.

Кредити на житло для переселенців

Через неможливість забезпечити переселенців безкоштовним житлом, держава пропонує придбання його у кредит. Наприклад, через програми “єОселя” (для переселенців діє ставка у 7% річних), а також кредити від Держмолодьжитла та KfW (3% річних). Терміни кредитування — до 30 років.

Для довідки: За даними Міністерства розвитку громад і територій, станом на кінець вересня 2025 року, 672 родини переселенців скористалися програмою “єОселя” (3,3% від загальної кількості учасників). З 14 серпня 2025 року для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб держава компенсує 70% першого внеску, до 70% щомісячних платежів протягом першого року та компенсацію до 40 тис. грн. на супутні витрати.

З 2016 року ВПО мають право брати участь у програмі пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла “Власний дім”. Кредит до 600 тис. грн можуть взяти українці, які проживають та працевлаштовані у селах. 3% річних на термін до 20 років, молодим сім’ям – до 30 років. Багатодітні сім’ї звільняються від сплати відсотків за кредитом. Фінансують програму лише за рахунок повернених коштів за кредитами, наданими раніше (спецфонду держбюджету).

У держбюджеті у 2025 році Мінрозвитку було передбачено 1 млрд 434 млн 296 тис. грн для забезпечення переселенців житлом за такими кредитними програмами:

“Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла” — 15 млн грн;

“Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам” — 227 млн 246 тис. грн;

“Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів позики Банку розвитку Ради Європи” — 1 млрд 192 млн 050 тис. грн.

Для довідки: За даними Міністерства розвитку громад і територій, по програмі “Надання пільгового довгострокового державного кредиту ВПО та учасникам проведення АТО/ООС на придбання житла”, яка діє з 2019 року забезпечено житлом ВПО: 2019 рік – 98 сімей;

2020 – 7 сімей;

2021 – 11 сімей;

2022 – 7 сімей;

2023 – 6 сімей;

2024 — 9 сімей;

станом на 01.12.2025 – 5 сімей. По програмі “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”, яка діє з 2021 року надано кредитів 1 069 родинам ВПО: 2021 рік — 241 родина;

2022 році — 332 родини;

2023 році — 94 родини;

2024 році — 322 родини;

2025 році — 80 родин. По програмі “Власний дім” з 2022 року отримали кредити ВПО: 2022 році – 37 родин;

2023 – 54 родини;

2024 – 21 родина;

2025 році ‒ 38 родин.

У травні 2025 року Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали рамкову Угоду про позику в 50 мільйонів євро на пільгове кредитування житла для переселенців. Уряд взяв гроші в борг для того, аби й надалі фінансувати проєкт.

Компенсації за зруйноване та пошкоджене житло у 2026 році

Для власників зруйнованого чи пошкодженого майна продовжує працювати державна програма “єВідновлення”. У грудні 2025 року з резервного фонду держбюджету на неї виділили додатково 8,8 мільярда гривень. Це має забезпечити виплати відшкодувань за 6 278 житловими сертифікатами для українців, які втратили домівку через війну.

Найбільше компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло на Донеччині виплатили жителям Мирноградської, Великоновосілківської та Святогірської громад.

На четвертий рік відкритої війни компенсації “єВідновлення” досі доступні не всім, чиє житло постраждало. Так, від переселенців з окупованих громад приймати заявки на компенсації почали лише у грудні 2025 року. І подати їх можуть не всі, а лише люди з інвалідністю внаслідок війни або учасники бойових дій. Компенсації для решти власників знищеного в окупації житла досі не передбачені.

“Ми зараз не бачимо від держави якоїсь допомоги маріупольцям. Навіть ті виплати ВПО, які були, вони зняті з більшості. Підтримка від “ЯМаріуполь” — це не державна підтримка, і все ж таки не системна підтримка, тому що не всі маріупольці мають до неї доступ, адже не всі міста покриті центрами “ЯМаріуполь”. Тому нам треба домагатися, щоб на нас звернули увагу і винайшли якісь механізми підтримки для маріупольців”, — розповідала в коментарі Вільному Радіо співорганізаторка “Штабу солідарності “MRPL шлях до дому” Марія Бубнова, коментуючи підтримку для переселенців з окупованих територій, зокрема Маріуполя.

Для довідки: За даними Міністерства розвитку громад і територій, з травня 2023 року (початку дії програми “єВідновлення”) по грудень 2025 року за пошкоджене житло отримали компенсацію понад 115,5 тисяч сімей на загальну суму близько 11,8 млрд гривень. За знищене житло в той самий період видали понад 25 тисяч сертифікатів на загальну суму 36,1 млрд грн, за рахунок яких вже придбали житло близько 16 тисяч сімей на суму 25,1 млрд гривень. Грошова компенсація на відбудову на власній земельній ділянці погоджена для понад 1,1 тисяч сімей на суму 2,5 млрд гривень.

Інші можливості для ВПО

Окрім вже згаданих, продовжують працювати для ВПО у 2026 році:

Субсидія на оренду житла ;

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг (допомога ВПО не враховується у дохід);

“Муніципальна няня” — часткове відшкодування оплати послуг догляду за дитиною;

одноразова грошова допомога на придбання твердого пічного побутового палива населенню, у тому числі ВПО, що проживає на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, протягом опалювального сезону за кошти гуманітарних організацій;

Медична консультація після евакуації одразу в місці тимчасового проживання. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування у медзакладі.

Допомога з побутом для маломобільних переселенців за рахунок державного і місцевого бюджетів.

Оздоровлення дітей ВПО коштом держави;

Безоплатне забезпечення протезами та засобами реабілітації.

Як оформити ці види допомоги Вільне Радіо розповідало раніше у матеріалі “Допомога ВПО 2025: виплати, субсидія та умови отримання для переселенців”.

Допомога ВПО від місцевих адміністрацій

Більшість громад Донеччини створили гуманітарні хаби для переселенців у безпечніших регіонах. Там можна отримати гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. У деяких хабах працюють побутові центри, лікарі, юристи. Також гуманітарну допомогу можна отримати в адміністраціях, до яких евакуювались переселенці. Але ця допомога може відрізнятися від регіону до регіону, і не завжди є в наявності.

Військові адміністрації Донецької області також надають матеріальну допомогу вразливим категоріям ВПО (наприклад, багатодітним родинам чи літнім людям). Втім, про такі виплати теж треба уточнювати у конкретній громаді.