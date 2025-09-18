Маріупольці, яких евакуювали з бункерів заводу “Азовсталь”. Фото: Українська правда

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, спрямованих на додаткову підтримку переселенців, звільнених з неволі та інших українців. Йдеться, зокрема, про нові соціальні та медичні послуги для ВПО, субвенції на облаштування житла, додаткові виплати на проживання і паливо, спрощений доступ до спортивних протезів та розширення програми “Пакунок школяра”.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які оновлення стосуються підтримки ВПО

По-перше, в уряді повідомили про запровадження нової послуги для ВПО — медичного догляду. Тепер люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання. Окрім цього, у разі необхідності протягом 30 днів вони зможуть пройти лікування у медзакладі.

По-друге, Кабмін запровадив нову соцпослугу для ВПО, які належать до маломобільних громадян. Тепер людина, яка приймає таких переселенців, не лише забезпечуватиме ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надаватиме допомогу у веденні побуту. Послугу надають у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуювали громадян.

Також уряд виділив 1 млрд грн субвенцій на будівництво, відновлення й переобладнання житла, яке має бути пристосоване для людей з інвалідністю. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей держава покриватиме 100 % витрат, для інших регіонів — до 60 %, решту компенсують місцеві бюджети та інші джерела, повідомила прем’єрка Свириденко.

Переселенцям, які безперервно працюють протягом шестимісячного періоду, одноразово надаватимуть додаткову грошову виплату на оренду житла — 2 тис. грн.

Також в уряді нагадали, що в Україні цього року передбачена допомога переселенцям на придбання твердого палива: середній розмір виплати становитиме 8 000 грн, на що зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств, які не отримали коштів від міжнародних організацій. Виплати проведе Пенсійний фонд у листопаді–грудні.

Послуги для ветеранів, звільнених з полону українців та школярів

Тепер цивільні українці, яких звільнили з російської неволі, зможуть проходити лікування у санаторії у супроводі однієї людини. Також тепер ветеранам не потрібно бути членом спортивної організації або їхати на змагання, включені до державних або регіональних календарних планів, щоб отримати спортивний протез.

Окрім цього, в Україні розширили програму “Пакунок школяра”. З 1 жовтня гроші, виділені за програмою, можна буде витрачати також і на книги.

