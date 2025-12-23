Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Ще 8,8 мільярда гривень знайшов уряд, аби профінансувати програму компенсацій за знищене житло. Ці кошти підуть на житлові сертифікати за “єВідновленням”.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що у програми “єВідновлення” з’явилася потреба у дофінансуванні — на 8,8 мільярда гривень. Тож ці кошти вирішили взяти з резервного фонду держбюджету.

Ухвалене рішення, уточнюють посадовці, дозволить забезпечити виплати відшкодувань за 6 278 житловими сертифікатами для українців, які втратили домівку через війну.

“Надання компенсацій громадянам за знищене внаслідок війни житло — це прямий обов’язок держави. Ми маємо забезпечити фінансування вже виданих житлових сертифікатів і підтримати людей, які втратили свої домівки через збройну агресію російської федерації”, — йдеться у повідомленні.

Раніше на компенсації за пошкоджене житло в межах програми “єВідновлення” виділили ще 609 мільйонів гривень. Цим коштом мали б покрити поточні ремонти.

Нагадаємо, від 1 грудня деякі переселенці можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. Поки скористатися програмою можуть лише захисники, які мають статус УБД та з інвалідністю внаслідок війни.