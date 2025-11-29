Як переселенцям з УБД та інвалідністю з 1 грудня подати заявку на 2 млн грн компенсації за житло в окупації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Вимушені переселенці, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок бойових дій, зможуть з 1 грудня 2025 року подати заяву на компенсацію за житло, що залишилося в окупації. Розповідаємо покроково, як подати таку заяву, скільки її розглядатимуть і чи очікується розширення програми на інші категорії ВПО.

Механізм подачі заявки оприлюднили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як з 1 грудня 2025 року подати заяву на 2 млн грн компенсації за житло в окупації

Спершу подати заяву на компенсацію можна буде лише через додаток “Дія”. Згодом такі заявки прийматимуть у ЦНАПах та в нотаріусів.

Перед поданням заяви необхідно переконатися, що встановлена остання версія додатка “Дія”, і оновити його за потреби. Потім слід перейти до розділу “Послуги для ВПО” та натиснути “Заява на житловий ваучер”.

Наступним кроком додаток попросить підтвердити склад родини. Коли заявник одружений або заявниця заміжня, обов’язковою умовою стає отримання згоди партнера на обробку персональних даних через “Дія.Підпис”. Якщо партнер не надасть згоду протягом 36 годин після подання заяви, її скасують.

На останньому етапі необхідно підписати заяву “Дія.Підписом” і надіслати її.

Усі інші дані система отримує з державних реєстрів. Заяву перевірять у міністерстві фінансів і передадуть на розгляд комісії за місцем проживання заявника. Повний цикл розгляду має тривати до 30 днів.

Зазначимо, подати заяву з 1 грудня 2025 року зможуть лише ВПО, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. Посадовці запевняють, що працюють над пошуком фінансування, яке дозволить розширити перелік категорій ВПО з окупації, що матимуть право на 2 млн грн компенсації.

“Це лише старт програми. Ми розуміємо, що забезпечити житлом сотні тисяч людей — це колосальні кошти. Проте ми не чекаємо початку виплат репарацій, а знаходимо рішення, які можуть допомогти людям вже зараз. Паралельно ми ведемо системну комунікацію з нашими партнерами, працюємо з донорами, відкриваємо нові можливості фінансування”, — написав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, що деякі переселенці бояться змінювати прописку, аби не втратити статус ВПО, а заразом і права, які він дає. Але насправді реєстрація на новому місці не скасовує їхніх прав. Натомість є інші причини, через які можна залишитися без довідки.