Довідка про реєстрацію місця проживання й довідка ВПО. Фото: Вільне Радіо

Деякі переселенці бояться змінювати прописку, аби не втратити статус ВПО, а заразом і права, які він дає. Але насправді реєстрація на новому місці не скасовує їхніх прав. Натомість є інші причини, через які можна залишитися без довідки. Розбираємося, коли це може статися і як цього уникнути.

Для чого ВПО може знадобитися нова прописка

Більшість послуг для внутрішніх переселенців надаються відповідно до їхнього фактичного місця проживання, яке вказане в довідці ВПО. Щоб отримати гуманітарну допомогу, стати на квартирний облік і навіть долучитися до планування бюджету в громадах, цього достатньо.

Утім, прописка в безпечніших регіонах може бути корисною для деяких вимушених переселенців — наприклад, якщо ВПО хоче продати житло на підконтрольній українському уряду, але наближеній до фронту території.

Такі договори можна укладати лише за місцем знаходження майна або ж за зареєстрованим місцем проживання продавця чи покупця. Тож, аби не ризикувати, переселенець може прописатися за адресою свого фактичного місця проживання в новій громаді й оформити продаж там.

Чи скасовує зміна постійної реєстрації статус ВПО

Людина отримує статус ВПО через те, що вимушено залишила своє місце проживання через російську агресію. Вимоги залишати прописку незмінною для переселенців немає. Отже, постійна реєстрація на новому місці не може бути підставою для скасування статусу ВПО і прав, які він надає.

“Наприклад, компенсація за пошкоджене чи знищене майно надається тому, що особа була власником того майна, а не через те, що вона там була зареєстрована. Так само право отримувати допомогу ВПО надає сам статус, і це жодним чином не пов’язано з тим, залишається особа зареєстрованою за адресою покинутого місця проживання чи ні”, — зазначає начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги Інна Гавринюк.

З яких причин ВПО може втратити свій статус

Хоч зміна прописки не впливає на статус ВПО, з деяких причин переселенці усе ж можуть його втратити. Усі підстави для цього визначені у статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”. Переселенців можуть позбавити цього статусу, якщо вони:

самостійно подали заяву про відмову від довідки ВПО;

скоїли кримінальне правопорушення, пов’язане з посяганням на незалежність України чи терористичною діяльністю;

повернулися до покинутого місця постійного проживання;

виїхали на постійне місце проживання за кордон;

подали завідомо неправдиві відомості під час реєстрації як ВПО.

Інна Гавринюк нагадує, що переселенці мають повідомити про рішення повернутися на залишене місце проживання в департамент соціальної політики чи управління соціального захисту громади, де оселилися після виїзду. Водночас уповноважені органи можуть самостійно позбавити людину статусу ВПО, якщо виявлять, що її довго немає на місці проживання.

“Вони можуть подавати запити за місцем проживання або приходити з комісією перевіряти, чи внутрішньо переміщена особа досі там живе. Якщо доходять висновку, що вона відсутня там понад 60 днів, то можуть вважати її такою, що повернулася на покинуте місце проживання або виїхала на постійне місце проживання за кордон. Тоді вони можуть відкликати довідку ВПО”, — пояснює фахівчиня.

Якщо у людини зі статусом ВПО є поважні причини для тривалої відсутності (наприклад, через лікування в іншому місті чи країні), вона може написати письмову заяву про це в уповноважені органи. Тоді дозволений строк відсутності їй можуть продовжити до 90 днів.

У разі переїзду без повернення до зазначеного в довідці місця проживання переселенець має протягом 10 днів оновити дані в органі соціального захисту населення або через мобільний застосунок “Дія” й отримати нову довідку. Це стосується навіть переїздів у межах одного населеного пункту.

Чи можуть ВПО оскаржити припинення статусу

Якщо уповноважені органи вирішили самостійно відкликати довідку ВПО, вони мають попередити про це переселенця протягом трьох днів від дня ухвалення такого рішення. Проте його все одно можна буде оскаржити.

Зробити це можливо двома способами:

звернутися до структурного підрозділу органу соціального захисту, який відкликав довідку ВПО, із заявою.

“Наприклад, в особи була поважна причина відсутності, й саме з цієї підстави відкликали довідку. Тоді пишеться заява, що особа була відсутня протягом такого-то часу у зв’язку з, наприклад, лікуванням за кордоном і не мала можливості повідомити про це через такі-то обставини. До заяви додає документи, що підтверджують поважну причину, і тоді підрозділ розглядає її і може поновити статус”, — каже Інна Гавринюк.

оскаржити рішення в судовому порядку.

“Оскарження в адміністративному порядку (через подання заяви, — ред.) може мати позитивний результат. Тобто не завжди варто одразу йти до суду. Якщо особі відмовили поновити статус після заяви, вона все одно має право оскаржувати таке рішення в суді”, — радить фахівчиня.

Допомогти переселенцям оскаржити рішення про відкликання довідки ВПО можуть юристи системи надання безоплатної правничої допомоги. Для цього можна звернутися особисто в найближче бюро або подзвонити за номером телефону: 0-800-213-103.

