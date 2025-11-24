Як отримати пенсію ВПО, українцям за кордоном і на окупованих територіях у 2025 році: покрокова інструкція та нові правила виплат. Ілюстративне фото: Pexels

Після початку повномасштабної війни частина українців опинилася без доступу до своїх пенсійних виплат — через виїзд за кордон, зміну місця проживання чи окупацію територій. У 2025 році діють оновлені правила, які визначають, хто і як може отримати або відновити пенсію в цих умовах. Далі пояснюємо, як це зробити та які документи потрібні.

Як отримати пенсію в Україні та за кордоном у 2025 році: нові правила

У 2025 році в Україні діє новий порядок виплати пенсій і страхових виплат для людей, які тимчасово живуть за кордоном, перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали звідти як переселенці. Усі нововведення прописані у постанові №299.

Так, відтепер переселенці, які оформили статус ВПО, можуть отримати пенсію на рахунок будь-якого уповноваженого банку України, а не лише Ощадбанку.

Українці, які перебувають за кордоном або на ТОТ, мають щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію.

Для пенсіонерів, які живуть на тимчасово окупованих територіях, встановили вимогу знімати гроші зі свого рахунку щонайменше раз на пів року за умови, якщо за цей період вони не проходили фізичну ідентифікацію (раніше цей строк становив один рік).

Цей порядок поширюється на всі види пенсій і страхових виплат (зокрема, компенсації через травми чи професійні хвороби).

Виплати українцям, які живуть у Росії, проводяться з урахуванням обмежень, встановлених Національним банком України.

Як отримати пенсію ВПО у 2025 році

Щоб отримувати пенсію як переселенець, спершу треба отримати довідку ВПО. Це підтверджує право на виплати та дозволяє уникнути припинення нарахування пенсії. Заявку можна подати онлайн або у ЦНАПі, органі соцзахисту чи через застосунок “Дія”.

Для цього потрібні такі документи:

заява на взяття на облік ВПО,

паспорт,

додаткові документи, якщо у паспорті немає прописки (трудова книжка, військовий квиток, медичні документи тощо).

Якщо документи подає законний представник заявника (наприклад, батьки дитини або опікун), до заяви потрібно додати посвідчення особи представника, документ про повноваження та/або свідоцтво про народження дитини.

Після отримання довідки треба відкрити рахунок у банку та подати заяву про поновлення пенсії в орган соцзахисту за місцем проживання. Соцслужба перевіряє фактичне проживання протягом 15 робочих днів, а нарахування пенсії відновлюється з місяця звернення, але не пізніше двох місяців від дня, наступного за днем звернення.

Також щороку до 31 грудня переселенці повинні підтверджувати місце проживання. Це необхідно, щоб Пенсійний фонд знав, що людина справді живе на підконтрольній українській владі території.

Верифікація проводиться через банк. Для цього треба особисто з’явитися для підтвердження особи. Через це людям похилого віку або людям з інвалідністю іноді складно пройти перевірку.

“Якщо є сумнів, що пенсіонер живе за вказаною адресою, виплату можуть тимчасово призупинити”, — пояснює юрисконсульт проєкту UA-LAWYER Лорина Федан.

Пенсія для українців за кордоном: як отримати

Пенсії за кордоном отримують жителі тих країн, з якими Україна має міжнародні угоди про соціальне забезпечення.

Для довідки: Міжнародні угоди про пенсії поділяються на два типи: пропорційний принцип: кожна країна нараховує пенсію за період роботи на її території. За таким принципом Україна має міжнародні угоди з дев’ятьма країнами ЄС: Болгарією, Естонією, Латвією, Литвою, Іспанією, Польщею, Португалією, Словаччиною та Чехією.

територіальний принцип : пенсію виплачує країна, де людина живе, з урахуванням її загального стажу в усіх країнах. За таким принципом угоди укладені з шістьма країнами: Азербайджаном, Грузією, Молдовою, Угорщиною, Румунією та Монголією.

Оформити пенсію за кордоном можуть українці, які:

перебувають за кордоном щонайменше 183 дні на рік;

отримали тимчасовий захист або статус біженця через війну.

Щоб оформити пенсію дистанційно, потрібно:

авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису, у розділі “Про пенсійне забезпечення” обрати “Заява про призначення пенсії”, заповнити форму та прикріпити скан-копії документів.

Для цієї категорії пенсіонерів також обов’язкова щорічна фізична ідентифікація до 31 грудня, інакше виплати можуть припинити. Зробити це можна через вебпортал Пенсійного фонду або відеозв’язок з представником ПФУ.

Пенсія для жителів ТОТ: як оформити

На окупованих територіях не працюють українські банки та Пенсійний фонд, тому отримати виплати там неможливо. Щоб отримувати пенсію, людині потрібно виїхати на підконтрольну територію, оформити статус ВПО і подати документи.

Заяву на виплати можна подати у ЦНАПі, органі соцзахисту або через “Дію”. Статус ВПО обов’язковий, бо він гарантує право на фінансову підтримку.

Чому можуть припинити виплату пенсії

Пенсію можуть призупинити, якщо людина виїхала на постійне проживання до країни, де немає відповідної угоди між державами, не проходить ідентифікацію, не знімає гроші з карти понад шість місяців без проходження ідентифікації або якщо документи, на підставі яких призначили виплату, містили помилки.

Також виплати припиняються у випадку смерті пенсіонера або якщо він не підтвердив статус ВПО.

У разі відмови в призначенні чи відновленні пенсії рішення можна оскаржити двома способами: подати письмову скаргу до Пенсійного фонду, яку розглядають упродовж 30 днів, або звернутися до суду — зробити це потрібно протягом шести місяців після отримання відмови.

“Щоб збільшити шанси на успіх, варто підготувати всі підтвердні документи (трудова книжка, довідки про заробітну плату, медичні довідки для пільгових пенсій). У скарзі треба чітко вказати, які права порушені та які норми закону не враховані”, — пояснює юрисконсульт проєкту UA-LAWYER Лорина Федан.

Також варто зазначити, що українська пенсія призначається лише тим, хто не отримує пенсійних виплат від окупаційних адміністрацій. Якщо людина все ж отримує такі гроші, право на українську пенсію втрачається. Про це потрібно вказати у заяві під час призначення, поновлення або продовження виплат.

Як відновити виплату пенсії

Якщо пенсійні виплати припинили, їх можна відновити протягом десяти днів після перевірки обставин. Для цього потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та надати документи, що підтверджують стаж, доходи або інші обставини, які впливають на призначення пенсії.

Якщо людина перебуває за кордоном під час воєнного стану або протягом трьох місяців після його закінчення, подати заяву можна через консульство або дипломатичне представництво. До заяви додають копії документів про тимчасовий захист або статус біженця та підтвердження того, що пенсіонер живий.

За кордоном підтвердження факту життя видають дипломатичні установи, за нього сплачують консульський збір. Наприклад, у Гамбурзі він становить 18 євро, але сума може відрізнятися залежно від країни перебування.

Якщо пенсіонер не підтвердив особу, з наступного року пенсію нараховуватимуть, але не виплачуватимуть. Щоб відновити виплати, потрібно пройти ідентифікацію або отримати документ, що підтверджує факт життя, і подати заяву про поновлення.

Заяву про поновлення або призначення пенсії можна подати кількома способами:

через вебпортал Пенсійного фонду України, під час відеоконференції надати документи, що підтверджують особу, використовуючи електронний підпис або “Дія.Підпис”;

завантажити на вебпортал сканкопії документа про факт життя та підкріпити їх електронним підписом;

надіслати документ поштою до територіального органу ПФУ рекомендованим відправленням або з оголошеною цінністю.

Пенсіонери з тимчасово окупованих територій можуть пройти віддалену ідентифікацію, маючи лише доступ до інтернету та пристрій із камерою. На порталі Пенсійного фонду потрібно відкрити розділ “Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції”, заповнити обов’язкові поля та вибрати зручну платформу для зв’язку — Google Meet, Zoom, Skype, Telegram, Viber або Signal. За потреби можна скористатися послугою перекладу жестовою мовою.

“Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви”, — повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Тим, хто має труднощі у відновленні пенсії, радять звертатися до Офісу Омбудсмана за телефонами: 0-800-501-720 або 044-299-74-08, а також електронною поштою: [email protected].

