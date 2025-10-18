Військові та державні службовці, які завершують свою службу, часто постають перед задачею, як правильно розрахувати розмір своєї пенсії. У цьому матеріалі детально розглянемо, які види пенсій можуть отримувати звільнені військові та державні службовці, яким чином обчислюють розмір їхньої пенсії, а також які документи необхідні для її призначення.
Довідник про пенсійне забезпечення військових та інших службовців створили фахівці Департаменту соцзабезпечення Міноборони та Головного управління соцпідтримки.
За Статтею 1 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, визначені такі види пенсійного забезпечення:
Розраховувати на військову пенсію можуть не всі. Зокрема, її не отримуватимуть:
Пенсія за вислугу років становить від 50 до 70% грошового забезпечення залежно від вислуги років. А пенсія по інвалідності становить від 40 до 100% грошового забезпечення залежно від групи та причини інвалідності.
Розмір пенсії за вислугу років розраховують за Статтею 13 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Згідно з цим документом:
Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї Статті, не повинен перевищувати 70% грошового забезпечення. Однак людям, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені до категорії 1, виплачуватимуть 100% забезпечення, а людям, віднесеним до категорії 2, — 95%.
З 1 березня 2025 року пенсії військовим, держслужбовцям і всім, хто отримує виплати за спеціальними законами, підвищили на 11,5%. Це підтвердили постановою Кабінету Міністрів України №209 від 18 лютого 2025 року.
Індексацію провели автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду або подавати заяви не було необхідності. Вона охопила всі види виплат, включно з пенсіями за вислугу років та по інвалідності.
Якщо після підвищення сума все одно вийшла меншою за мінімальний розмір, держава додає різницю як доплату, щоб люди отримували не менше за визначений законом мінімум.
Раніше, у минулі роки, пенсії також регулярно переглядали: у 2022 році вони зросли на 14 %, у 2023-му — на 19,7 %, а у 2024-му — на 7,96 %.
Таким чином, індексація проводиться щороку як звична практика, щоб виплати не втрачали свою цінність.
Водночас із 1 січня 2025 року до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (тобто понад 23 610 грн), застосовуються понижувальні коефіцієнти залежно від розміру перевищення. Це означає, що високі пенсії підлягають певному “обрізанню” частини виплати, щоб зберегти баланс між різними категоріями отримувачів.
Понижувальні коефіцієнти мають наступний вигляд:
Це правило застосовується до додаткових виплат, надбавок, підвищень та інших доплат, встановлених законодавством, але не зачіпає основну частину пенсії.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям та іншим людям, які мають право на пенсію за цим Законом, призначають у таких розмірах:
Розберемо це на прикладі командира батальйону Сухопутних військ. Спочатку потрібно розрахувати основні види грошового забезпечення на день його звільнення, до прикладу — 14 квітня 2024 року:
Ці виплати сумуються, і ми отримуємо 9 720 грн.
До цієї суми додається середній розмір додаткових видів грошового забезпечення та суми премій, які військовий отримував протягом 24 місяців перед звільненням. Припустимо, це 22 133 грн. Разом з основними видами грошового забезпечення виходить 31 853 грн.
Отриману суму потрібно помножити на відсоток пенсії: 31 853 грн * 65%.
Таким чином, у цьому конкретному випадку пенсія за вислугу років становитиме 20 704 грн.
Щомісячні надбавки обчислюють від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних людей (далі — ПМН). Станом на 18 жовтня 2025-го він становить 2 361 грн.
Ось які надбавки до пенсій зараз діють в Україні:
Ще 25% основної пенсії додають за вислугу років або інвалідності.
Також на надбавки до пенсії можуть розраховувати люди, яких відзначили державними нагородами. Так, Героям України доплачують 944 грн (або 40% ПМН). Ті, кого нагородили 4 або більше орденами, матимуть 897 грн надбавки (38% ПМН), за 2-3 ордени доплачуватимуть 826 грн (35% ПМН), а за один орден — 803 грн (34% ПМН).
Мінімальний розмір пенсії залежить від того, який саме вид виплати людина отримує. У Пенсійному фонді пояснюють, що станом на травень 2025 року суми такі:
Якщо людина має інвалідність ІІ чи ІІІ групи й брала участь у Другій світовій війні, або це ветеран тієї війни віком від 85 років, — їй виплачують 16 847 грн, тобто стільки ж, скільки й для І групи.
Військові, яких відзначили державними орденами після 2014 року, мають право на щомісячні виплати. Так, нагородженим орденом “Золота Зірка” (Героям України) виплачують по 24 000 грн. Ті, кого відзначили орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, наразі отримують по 16 000 грн. За ордени “За мужність” або Княгині Ольги трьох ступенів призначені виплати у 8 000 грн.
Крім того, у разі загибелі чи смерті зазначених військових на щомісячні виплати можуть розраховувати їхні рідні. Зараз їхня виплата становить 8 000 грн, рівноцінно мінімальній заробітній платі.
Військовий, який виходить на пенсію, має виконати наступні кроки:
Раніше ми розповідали, хто може отримати статус УБД: документи та порядок оформлення.