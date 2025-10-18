Військові та державні службовці, які завершують свою службу, часто постають перед задачею, як правильно розрахувати розмір своєї пенсії. У цьому матеріалі детально розглянемо, які види пенсій можуть отримувати звільнені військові та державні службовці, яким чином обчислюють розмір їхньої пенсії, а також які документи необхідні для її призначення.

Довідник про пенсійне забезпечення військових та інших службовців створили фахівці Департаменту соцзабезпечення Міноборони та Головного управління соцпідтримки.

Які види пенсій отримують звільнені військові та працівники держорганів

За Статтею 1 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, визначені такі види пенсійного забезпечення:

на довічну пенсію за вислугу років мають право військовослужбовці (крім строковиків) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, а також ті, хто має необхідний стаж служби в органах внутрішніх справ, Нацполіції, Національному антикорупційному бюро, Службі судової охорони, Державній пожежній охороні, Державній службі спецзв’язку та захисту інформації, органах цивільного захисту, податковій міліції, Бюро економічної безпеки та Державній кримінально-виконавчій службі;

на пенсію по інвалідності можуть претендувати військовослужбовці, які за цим Законом мають право на пенсію і здобули інвалідність за умов, визначених цим Законом.

Хто не має права на військову пенсію

Розраховувати на військову пенсію можуть не всі. Зокрема, її не отримуватимуть:

позбавлені військового звання;

звільнені у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до адміністративної відповідальності;

ті, хто вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією.

Які розміри військової пенсії

Пенсія за вислугу років становить від 50 до 70% грошового забезпечення залежно від вислуги років. А пенсія по інвалідності становить від 40 до 100% грошового забезпечення залежно від групи та причини інвалідності.

Як обчислюють розмір пенсії у конкретному випадку

Розмір пенсії за вислугу років розраховують за Статтею 13 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Згідно з цим документом:

люди, які мають стаж 20 років і більше, за вислугу 20 років отримуватимуть 50% забезпечення. А тим, хто звільнився у відставку за віком або через стан здоров’я, а також тим, хто служив у поліції, Службі судової охорони, ДБР, НАБУ або в органах та підрозділах цивільного захисту, нараховують 55 % відповідних сум. За кожний рік вислуги понад 20 років додають ще 3 % суми ;

люди, чий сукупний страховий стаж становить від 25 років, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ та інших органах, отримуватимуть 50% і за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення;

військовослужбовцям (крім строковиків), які звільняються зі служби на умовах Закону України “Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців” або у зв’язку з реформуванням ЗСУ, за вислугу 20 років призначатимуть 50% забезпечення зі збільшенням цього розміру на 3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років. Але сукупна сума пенсії не має бути більшою за 65% забезпечення.

Максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї Статті, не повинен перевищувати 70% грошового забезпечення. Однак людям, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені до категорії 1, виплачуватимуть 100% забезпечення, а людям, віднесеним до категорії 2, — 95%.

Як змінилися пенсії у 2025 році та що варто знати про понижувальні коефіцієнти

З 1 березня 2025 року пенсії військовим, держслужбовцям і всім, хто отримує виплати за спеціальними законами, підвищили на 11,5%. Це підтвердили постановою Кабінету Міністрів України №209 від 18 лютого 2025 року.

Індексацію провели автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду або подавати заяви не було необхідності. Вона охопила всі види виплат, включно з пенсіями за вислугу років та по інвалідності.

Якщо після підвищення сума все одно вийшла меншою за мінімальний розмір, держава додає різницю як доплату, щоб люди отримували не менше за визначений законом мінімум.

Раніше, у минулі роки, пенсії також регулярно переглядали: у 2022 році вони зросли на 14 %, у 2023-му — на 19,7 %, а у 2024-му — на 7,96 %.

Таким чином, індексація проводиться щороку як звична практика, щоб виплати не втрачали свою цінність.

Водночас із 1 січня 2025 року до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (тобто понад 23 610 грн), застосовуються понижувальні коефіцієнти залежно від розміру перевищення. Це означає, що високі пенсії підлягають певному “обрізанню” частини виплати, щоб зберегти баланс між різними категоріями отримувачів.

Понижувальні коефіцієнти мають наступний вигляд:

до 11 розмірів ПМ (25 971 грн) — коефіцієнт 0,5;

від 11 до 13 розмірів ПМ (до 30 693 грн) — коефіцієнт 0,4;

від 13 до 17 розмірів ПМ (до 40 137 грн) — коефіцієнт 0,3;

від 17 до 21 розмірів ПМ (до 49 581 грн) — коефіцієнт 0,2;

понад 21 розмір ПМ (понад 49 581 грн) — коефіцієнт 0,1.

Це правило застосовується до додаткових виплат, надбавок, підвищень та інших доплат, встановлених законодавством, але не зачіпає основну частину пенсії.

Які розміри військових пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям та іншим людям, які мають право на пенсію за цим Законом, призначають у таких розмірах:

людям, які внаслідок війни здобули інвалідність I групи, будуть виплачувати 100% забезпечення (заробітку), II групи — 80%, III групи — 60%;

іншим людям з інвалідністю I групи, призначатимуть пенсію в розмірі 70% забезпечення (заробітку), II групи — 60 %, III групи — 40%.

Як визначити розмір грошового забезпечення для призначення пенсії

Розберемо це на прикладі командира батальйону Сухопутних військ. Спочатку потрібно розрахувати основні види грошового забезпечення на день його звільнення, до прикладу — 14 квітня 2024 року:

посадовий оклад командира батальйону становить 5 070 грн,

оклад за військове звання підполковника — 1 410 грн,

надбавка за вислугу років — 3 240 грн.

Ці виплати сумуються, і ми отримуємо 9 720 грн.

До цієї суми додається середній розмір додаткових видів грошового забезпечення та суми премій, які військовий отримував протягом 24 місяців перед звільненням. Припустимо, це 22 133 грн. Разом з основними видами грошового забезпечення виходить 31 853 грн.

Отриману суму потрібно помножити на відсоток пенсії: 31 853 грн * 65%.

Таким чином, у цьому конкретному випадку пенсія за вислугу років становитиме 20 704 грн.

Які розміри щомісячних надбавок і підвищень до пенсії у 2025 році

Щомісячні надбавки обчислюють від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних людей (далі — ПМН). Станом на 18 жовтня 2025-го він становить 2 361 грн.

Ось які надбавки до пенсій зараз діють в Україні:

учасникам бойових дій доплачують 590 грн (або 25% ПМН);

людям з інвалідністю війни I групи — 1181 грн (50% ПМН);

людям з інвалідністю війни II групи — 944 грн (40% ПМН);

людям з інвалідністю війни III групи — 708 грн (30% ПМН);

Ще 25% основної пенсії додають за вислугу років або інвалідності.

Також на надбавки до пенсії можуть розраховувати люди, яких відзначили державними нагородами. Так, Героям України доплачують 944 грн (або 40% ПМН). Ті, кого нагородили 4 або більше орденами, матимуть 897 грн надбавки (38% ПМН), за 2-3 ордени доплачуватимуть 826 грн (35% ПМН), а за один орден — 803 грн (34% ПМН).

Які мінімальні пенсії для військових і ветеранів у 2025 році

Мінімальний розмір пенсії залежить від того, який саме вид виплати людина отримує. У Пенсійному фонді пояснюють, що станом на травень 2025 року суми такі:

для людей з інвалідністю внаслідок війни І групи — 16 847 грн;

для ІІ групи — 13 822 грн;

для ІІІ групи — 9 478 грн;

для учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності — 5 528 грн (сюди вже входять усі надбавки й доплати).

Якщо людина має інвалідність ІІ чи ІІІ групи й брала участь у Другій світовій війні, або це ветеран тієї війни віком від 85 років, — їй виплачують 16 847 грн, тобто стільки ж, скільки й для І групи.

Які розміри щомісячної грошової виплати у 2025 році

Військові, яких відзначили державними орденами після 2014 року, мають право на щомісячні виплати. Так, нагородженим орденом “Золота Зірка” (Героям України) виплачують по 24 000 грн. Ті, кого відзначили орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, наразі отримують по 16 000 грн. За ордени “За мужність” або Княгині Ольги трьох ступенів призначені виплати у 8 000 грн.

Крім того, у разі загибелі чи смерті зазначених військових на щомісячні виплати можуть розраховувати їхні рідні. Зараз їхня виплата становить 8 000 грн, рівноцінно мінімальній заробітній платі.

Порядок дій для призначення пенсії колишнім військовим

Військовий, який виходить на пенсію, має виконати наступні кроки:

Отримати наказ про звільнення від керівництва; Провести розрахунок з військовою частиною (здійснення належних виплат); Направити через військову частину особову справу (документи) до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки; Відкрити пенсійний рахунок в одному з банків, визначених урядом; Подати заяву для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформити документи для Пенсійного фонду; Отримати повідомлення від Пенсійного фонду про призначення пенсії; Отримувати виплати пенсії через один з банків, визначених урядом.

Які документи треба подати для призначення пенсії

заява (бланк заповнюється особисто у ТЦК та СП);

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про пенсійний рахунок у відділенні банку;

грошовий атестат і довідки про додаткові види грошового забезпечення (надаються військовою частиною);

документи про страховий стаж (у разі призначення пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу);

свідоцтво про хворобу (за наявності);

довідка МСЕК про встановлення інвалідності (за наявності);



документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень (доплат) до пенсії (за наявності).

