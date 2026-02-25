В Україні учасник бойових дій має право на низку пільг, зокрема безкоштовний проїзд у транспорті, першочергове лікування та знижки на комунальні послуги. Оформити такий статус можна декількома способами. Розбираємося, хто може отримати посвідчення УБД під час війни, які документи для цього потрібні та куди їх подавати, а також на які пільги та виплати можна розраховувати.

Хто має право на статус учасника бойових дій

Учасниками бойових дій в Україні можуть визнати такі категорії громадян:

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил тероборони) ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Управління Державної охорони України та Держспецзв’язку;

поліцейські;

співробітники рядового, начальницького складу ДСНС і Державної кримінально-виконавчої служби;

цивільні, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих підрозділів у взаємодії з Силами оборони брали участь у здійсненні заходів для оборони України.

УБД — це людина, яка брала/бере участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Який в Україні порядок отримання статусу учасника бойових дій

Рішення про надання статусу УБД ухвалюють відповідні комісії, створені при:

Міністерстві оборони України;

Міністерстві юстиції України;

Міністерстві внутрішніх справ України;

Адміністрації Державної прикордонної служби України;

Національній поліції України;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Службі зовнішньої розвідки України;

Службі безпеки України;

Міністерстві у справах ветеранів України;

Державній спеціальній службі транспорту України;

Національній гвардії України;

Офісі Генерального прокурора;

Управлінні державної охорони України.

До одного з держорганів, перелічених вище, командири військових частин або інші керівники претендента на статус УБД мають подати необхідні документи. Якщо ж цього не сталося, зробити це можна й самостійно.

Після отримання документів комісія упродовж 30 днів має ухвалити рішення про надання такого статусу та роз’яснити подальші кроки, зокрема, як отримати посвідчення учасника бойових дій і певні пільги. Та комісія може й відмовити. Закон передбачає право оскаржити це рішення в судовому порядку.

Як самостійно податися на отримання статусу УБД

У 2026 році подати заявку на отримання статусу УБД можна двома способами:

автоматично;

через комісію.

Подати заяву УБД автоматично

Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати документи самостійно. Уповноважені з військових частин зобов’язані у п’ятиденний строк з дня початку виконання військовослужбовцем бойового завдання внести відомості про період та район виконання завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Статус УБД набувається автоматично після формування відповідного запису в Реєстрі.

Подати заяву УБД через комісію

В такому разі уповноважені з військової частини оформлюють Довідку про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Додатком 6 до Постанови КМУ №413). Довідка разом із документами направляється на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (при органах військового управління).

Комісія ухвалює рішення протягом місяця з дня отримання. Після винесення позитивного рішення інформацію передають до Міністерства у справах ветеранів України для внесення даних до Реєстру. Коли дані з’являються в Реєстрі, військовий або ветеран отримує статус УБД. Посвідчення видає комісія.

У випадку захоплення захисника в полон або зникнення безвісти під час виконання бойових завдань обов’язок оформлення та подачі документів покладається на командира військової частини. Він має це зробити упродовж місяця з моменту визнання військового полоненим або зниклим безвісти.

У наданні статусу УБД можуть відмовити в таких випадках:

відсутність правових підстав або необхідних документів;

подання недостовірної інформації;

наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час участі у бойових діях.

Рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно.

Детальна інформація про процедуру оформлення статусу УБД, контактні дані комісій, а також зразки заяв доступні на сайті.

Що дає посвідчення УБД

Згідно із статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, чинні чи колишні військові, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на низку пільг. Деякі з них, зокрема безплатний проїзд у транспорті, надаються автоматично. Аби скористатися ними, потрібно мати при собі посвідчення УБД.

Та більшість з пільг, наприклад, знижку на комунальні послуги та виплати, потрібно оформлювати додатково.

Пільги УБД у 2026 році

Учасники бойових дій мають право на такі пільги:

безкоштовне отримання ліків і виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-­курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного такого лікування;

75% знижки на комунальні платежі;

75% знижки на паливо, в тому числі рідке, в межах норм, встановлених для продажу населенню;

безкоштовний проїзд в усіх типах громадського транспорту;

щорічне медичне обстеження та диспансеризація із залученням спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально­-профілактичних закладах, аптеках і першочергова госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

першочергове забезпечення житлом тих, хто потребує поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і город­ництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих людей;

УБД, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час війни, забезпечуються житлом;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлових кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, ЖКГ, міжміського транспорту.

Також Україна запровадила державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти учасникам бойових дій. Їм надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної освіти і на курси для одержання відповідних професій.

Учасникам бойових дій нараховують пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу, що виплачується замість пенсії.

Крім того, щорічно учасники бойових дій отримують разову грошову допомогу в розмірі, який визначається Кабміном.

Пільги для родини учасника бойових дій у 2026 році

Згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, діти учасників бойових дій мають право на пільги на оздоровлення та відпочинок.

Також за місцем проживання сімей учасників бойових дій їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Також діти людини зі статусом УБД можуть розраховувати на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної і фахової передвищої освіти на денній формі. Діти такої категорії, що навчаються на денній формі, мають право й на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках і соціальну стипендію.

Також для членів родини УБД передбачили комунальні пільги, зокрема 75% знижки на оплату таких послуг.

Разова виплата до Дня Незалежності для УБД становить 1000 грн.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, її виплачують у серпні разом із пенсією без додаткового звернення.

Тим, хто проходить службу, допомогу виплачує за місцем служби роботодавець (військова частина) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки.

Інші категорії мають подати заяву до Пенсійного фонду:

особисто;

поштою;

онлайн.

Для родин учасників бойових дій в Україні передбачені пільги. Ілюстративне фото: Instagram/Михайло Палінчак

Як учаснику бойових дій оформити пільги

Для отримання пільг учасник бойових дій, отримавши такий статус, має звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця його реєстрації.

Надати потрібно дві заяви:

про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).

про встановлення пільги.

Зробити це можна одним із таких варіантів:

відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду ;

надіслати заяви поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).

