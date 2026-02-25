В Україні учасник бойових дій має право на низку пільг, зокрема безкоштовний проїзд у транспорті, першочергове лікування та знижки на комунальні послуги. Оформити такий статус можна декількома способами. Розбираємося, хто може отримати посвідчення УБД під час війни, які документи для цього потрібні та куди їх подавати, а також на які пільги та виплати можна розраховувати.
Учасниками бойових дій в Україні можуть визнати такі категорії громадян:
Рішення про надання статусу УБД ухвалюють відповідні комісії, створені при:
До одного з держорганів, перелічених вище, командири військових частин або інші керівники претендента на статус УБД мають подати необхідні документи. Якщо ж цього не сталося, зробити це можна й самостійно.
Після отримання документів комісія упродовж 30 днів має ухвалити рішення про надання такого статусу та роз’яснити подальші кроки, зокрема, як отримати посвідчення учасника бойових дій і певні пільги. Та комісія може й відмовити. Закон передбачає право оскаржити це рішення в судовому порядку.
У 2026 році подати заявку на отримання статусу УБД можна двома способами:
Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати документи самостійно. Уповноважені з військових частин зобов’язані у п’ятиденний строк з дня початку виконання військовослужбовцем бойового завдання внести відомості про період та район виконання завдань до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Статус УБД набувається автоматично після формування відповідного запису в Реєстрі.
В такому разі уповноважені з військової частини оформлюють Довідку про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Додатком 6 до Постанови КМУ №413). Довідка разом із документами направляється на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (при органах військового управління).
Комісія ухвалює рішення протягом місяця з дня отримання. Після винесення позитивного рішення інформацію передають до Міністерства у справах ветеранів України для внесення даних до Реєстру. Коли дані з’являються в Реєстрі, військовий або ветеран отримує статус УБД. Посвідчення видає комісія.
У випадку захоплення захисника в полон або зникнення безвісти під час виконання бойових завдань обов’язок оформлення та подачі документів покладається на командира військової частини. Він має це зробити упродовж місяця з моменту визнання військового полоненим або зниклим безвісти.
У наданні статусу УБД можуть відмовити в таких випадках:
Рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно.
Детальна інформація про процедуру оформлення статусу УБД, контактні дані комісій, а також зразки заяв доступні на сайті.
Згідно із статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, чинні чи колишні військові, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на низку пільг. Деякі з них, зокрема безплатний проїзд у транспорті, надаються автоматично. Аби скористатися ними, потрібно мати при собі посвідчення УБД.
Та більшість з пільг, наприклад, знижку на комунальні послуги та виплати, потрібно оформлювати додатково.
Учасники бойових дій мають право на такі пільги:
Також Україна запровадила державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти учасникам бойових дій. Їм надається переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної освіти і на курси для одержання відповідних професій.
Учасникам бойових дій нараховують пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державну соціальну допомогу, що виплачується замість пенсії.
Крім того, щорічно учасники бойових дій отримують разову грошову допомогу в розмірі, який визначається Кабміном.
Згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, діти учасників бойових дій мають право на пільги на оздоровлення та відпочинок.
Також за місцем проживання сімей учасників бойових дій їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.
Також діти людини зі статусом УБД можуть розраховувати на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної і фахової передвищої освіти на денній формі. Діти такої категорії, що навчаються на денній формі, мають право й на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках і соціальну стипендію.
Також для членів родини УБД передбачили комунальні пільги, зокрема 75% знижки на оплату таких послуг.
Разова виплата до Дня Незалежності для УБД становить 1000 грн.
Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, її виплачують у серпні разом із пенсією без додаткового звернення.
Тим, хто проходить службу, допомогу виплачує за місцем служби роботодавець (військова частина) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки.
Інші категорії мають подати заяву до Пенсійного фонду:
Для родин учасників бойових дій в Україні передбачені пільги. Ілюстративне фото: Instagram/Михайло Палінчак
Для отримання пільг учасник бойових дій, отримавши такий статус, має звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця його реєстрації.
Надати потрібно дві заяви:
Зробити це можна одним із таких варіантів:
Раніше ми розповідали, які пільги можуть отримати військові з інвалідністю. Детально про те, як цивільним, які допомагали в обороні на початку 2022-го, отримати статус УБД, читайте за посиланням.
Також ми розповідали, скільки і в яких регіонах зараз діє комендантська година в Україні у 2026 році