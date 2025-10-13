На які пільги мають право військові з інвалідністю внаслідок війни. Фото: Вільне радіо

В Україні військові з інвалідністю мають право на низку пільг і грошову допомогу від держави. Розбираємось, як захиснику отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та на які медичні, комунальні, житлові та інші пільги він може розраховувати.

Що військовим потрібно для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Раніше в Україні інвалідність встановлювала медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). З 1 січня 2025 року на заміну цій установі були створені експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Такі команди мають підвищити прозорість та ефективність процесу встановлення групи інвалідності чи втрати працездатності. Створення ЕКОПФО є частиною масштабного процесу трансформації державної підтримки для людей з інвалідністю чи потребами в реабілітації, що триватиме весь 2025 рік.

Збір документів

Спершу потрібно зібрати документи для проходження ВЛК — довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) і направлення на комісію.

Довідку видає начальник медичної служби та затверджує командир частини на підставі наказу про отримання поранення.

Направлення на ВЛК оформлює командир частини (особисто або через застосунок “Армія+”). Якщо ви лікуєтеся — направлення може видати керівник медзакладу або лікуючий лікар.

Також потрібно підготувати медичні документи, що підтверджують звернення по допомогу після травми. Якщо їх немає на руках, військова частина може передати електронні копії до лікарні.

Проходження ВЛК

Комісія встановлює, чи пов’язана травма або захворювання з військовою службою. Якщо ВЛК визнає вас непридатним до служби, можна звільнитися за станом здоров’я.

Отримання довідки про участь у бойових діях

Після проходження ВЛК потрібно отримати довідку за формою, визначеною у постанові Кабміну №413. Її видає командир військової частини, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ або іншого формування. Для цього потрібно подати рапорт особисто або через застосунок “Армія+”.

Проходження оцінювання повсякденного функціонування (замість МСЕК)

Направлення на оцінювання формує лікар у системі eHealth. Це може бути:

профільний або сімейний лікар;

голова ВЛК;

командир частини — якщо ви служите;

лікар медзакладу — якщо ви вже звільнені.

До електронного направлення додають:

паспорт і ІПН;

постанову ВЛК або виписку з медичної карти;

документи, що підтверджують причини інвалідності (довідку за формою КМУ №413 тощо).

Після прийняття документів заклад призначає дату розгляду. Повідомлення надсилають на e-mail або поштою. ЕКОПФО має ухвалити рішення не пізніше ніж за 30 днів.

Важливо: документи, видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними й прирівнюються до висновків ЕКОПФО.

Подання заяви на отримання статусу

Після отримання висновку треба подати заяву до місцевого управління з питань ветеранів або через ЦНАП / портал “Дія”.

До заяви додають:

копії паспорта та ІПН;

витяг з рішення ЕКОПФО або довідку МСЕК;

довідку про участь у заходах із захисту України;

контракт добровольця ТрО (якщо є).

Якщо частини документів немає, орган із питань ветеранів самостійно витребує їх у відповідних установ. Рішення ухвалюють упродовж місяця. Про результат повідомлять електронною поштою або через портал “Дія”.

Після затвердження статусу у застосунку “Дія” автоматично з’явиться електронне посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Також видають нагородний знак “Ветеран війни — особа з інвалідністю внаслідок війни” і, за бажанням, паперове посвідчення.

Виплати військовослужбовцям з інвалідністю

Військові, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від країни.

“Важливо уточнити, що одноразова виплата у зв’язку із пораненням може бути пов’язана як з встановленням групи інвалідності, так і без її встановлення, тобто, з відсотками втрати працездатності. На жаль, про це теж знає дуже мала кількість наших військових”, — розповідає Вільному радіо адвокатка Катерина Жегестовська.

Розмір разової виплати військовим з інвалідністю залежатиме від групи, яку їм встановили

Цю грошову допомогу обчислюють з урахуванням прожиткового мінімуму.

1 група — 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних людей. У 2024 році це 1 211 200 грн.

2 група — 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних людей. Цьогоріч військовому повинні нарахувати 908 400 грн.

3 група — 250-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних людей. Зараз це 757 000 грн.

Для довідки: Прожитковий мінімум — це сума, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров'я та задоволення соціально-культурних потреб. Цьогоріч загальний показник прожиткового мінімуму в Україні встановили у розмірі 2 920 грн, а для працездатних — 3 028 грн.

Як отримати разову виплату від держави, читайте в нашому матеріалі: “Виплати військовим за поранення: скільки мають платити та як отримати”.

Також під час лікування за пораненими захисником зберігається виплата звичайного грошового забезпечення.

Крім цього, за періоди лікування, перебування у відпустці за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК, а також періоди перебування у полоні, військовослужбовцю нараховують і додаткову грошову винагороду в розмірі 100 тис. грн (якщо ВЛК встановлює важке поранення).

Які медичні, комунальні та транспортні пільги для військових з інвалідністю є в Україні

На які пільги може розраховувати захисник зі статусом особа з інвалідністю внаслідок війни визначили в статтях 13 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Зокрема, військовослужбовець має право на такі медичні пільги:

безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

позачергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;

безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням із компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад;

позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація;

право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

безоплатна медична допомога в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, особам, визначеним пунктами 7, 11-14 частини другої статті 7 Закону 13.

Також для військових з інвалідністю передбачені пільги на комунальні послуги:

100-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну людину, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

100-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання;

100-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для людей, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

“Є скарги на складні ці бюрократичні процедури з оформлення пільг. Не знаю, можливо, щось зміниться, коли все оцифрується та будуть електронні кабінети військових, військовозобов’язаних. Можливо, щось спроститься, але, на жаль, зараз оформлення цих пільг, скільки я не спілкуюсь з людьми, складне”, — додає адвокатка.

Також військовослужбовець з інвалідністю може розраховувати на позачергове безкоштовне встановлення квартирних телефонів і позачергове користування всіма послугами зв’язку. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів, а для людей з інвалідністю внаслідок Другої світової війни — зі 100% знижкою.

Захисник, який отримав інвалідність на війні, має право на безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі в межах певного одного району чи області та між різними (незалежно від відстані та місця проживання).

Скористатися цією пільгою можна за наявності посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається безоплатно. Право безкоштовного проїзду поширюється й на того, хто супроводжує людину з інвалідністю I групи.

Крім цього, людям з інвалідністю I і II груп надається право безплатного проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Ті, хто супроводжує людей з інвалідністю I групи (не більше одного супроводжуючого), можуть отримати 50% знижки вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) зазначеними вище видами транспорту.

Додатково для військових з інвалідністю законодавчо визначені такі транспортні пільги:

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем за наявності відповідних медичних показань на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий);

виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що орендуються людьми з інвалідністю внаслідок війни під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та безоплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок.

Які трудові, освітні та житлові пільги передбачені для військових з інвалідністю

В Україні для захисників, які отримали інвалідність внаслідок війни, визначили й пільги, пов’язані з роботою:

позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, а також на працевлаштування у разі ліквідації підприємств, установ, організацій;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим особам з інвалідністю внаслідок війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких людина була прикріплена за попереднім місцем роботи.

Також військові з інвалідністю мають право на такі житлові пільги:

позачерговий безкоштовний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт там у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів людей з інвалідністю внаслідок війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як правило, споруджуються поблизу будинків;

позачергове забезпечення житлом людей, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад і держадміністрацій.

Військовим з інвалідністю та їхнім дітям законодавчо визначили підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Також захисникам передбачені пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. А також:

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. Якщо зробити це неможливо, то заклади соціального захисту населення відшкодовують витрати, пов’язані з доглядом за цією людиною з інвалідністю, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

позачергове обслуговування підприємствами, установами, організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

право на позачергове забезпечення продовольчими товарами поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Якщо виникають труднощі з отриманням пільг, військовим радять звертатися за допомогою до фахівців.

Зокрема, отримати юридичну консультацію, допомогу у складанні скарг, звернень, заяв можна у системі безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213-103. Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

Як працює платформа “е‑Ветеран” та хто може отримати послугу

З червня 2025 року в Україні запрацювала онлайн-платформа інформаційних сервісів “е-Ветеран”. Тут можна отримати інформацію про послуги та пільги, передбачені для ветеранів. На платформі також можна подати заявку на їх отримання.

Сервіс працює на базі Єдиного державного реєстру ветеранів війни й об’єднує кілька розділів — кожен із них присвячений певному напрямку підтримки.

На платформі можна:

подати заявку на отримання статусу учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни чи учасника війни;



дізнатися, які пільги належать ветеранам і членам їхніх родин — на транспорт, навчання, оплату комунальних послуг тощо;



переглянути перелік організацій, які надають психологічну підтримку;



знайти роботу в органах держслужби чи місцевого самоврядування;



скористатися електронною картою, щоб побачити, які послуги для ветеранів доступні у різних громадах;



подати заяву на супровід або його припинення для ветеранів і демобілізованих.



На “е-Ветерані” також є інтерактивна карта України з позначеними установами, що допомагають ветеранам. Можна швидко знайти потрібну адресу у своєму регіоні.

Як подати заявку на отримання послуги

Ветерани, військові, їхні родини, а також організації, які працюють з ними, можуть подати заявку онлайн. Для цього потрібен електронний підпис (КЕП). Отримати його можна у центрі сертифікації ключів.

Зайдіть на сайт e-veteran.gov.ua .

Оберіть потрібну послугу, наприклад “Заява щодо супроводу ветеранів війни”.

Увійдіть через ID.GOV.UA , застосунок “Дія” або електронний ключ.

Заповніть анкету — вкажіть свої дані: ПІБ, ІПН, дату народження, місце проживання, освіту, статус ветерана.

Підпишіть заяву КЕП і натисніть “Подати”.



Обробка заявки може тривати від кількох хвилин до 10 робочих днів. Якщо потрібно уточнити дані, фахівці повідомлять про це окремо.

