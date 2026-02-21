Чи може військовий відмовитися від наказу в 2026 році: пояснення адвоката

Український військовий на навчальному полігоні. Фото: Facebook/53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

В Україні діє покарання для військових за непокору. Проте на службі трапляються випадки, коли підлеглі не погоджуються з наказом командира — часто через нестачу озброєння або через фізичний чи моральний стан бійця. Чи має право військовий відмовитися від наказу під час воєнного стану? Журналісти Вільного Радіо підготували роз’яснення адвокатки, у якому пояснюють відповідальність за ст. 402 ККУ та пов’язані з цим ризики у 2026 році.

У чому різниця між непокорою та невиконанням наказу начальника

Станом на початок 2026 року Кримінальний кодекс України містить такі статті:

стаття 402 — непокора : відкрита відмова виконати наказ начальника або інше умисне невиконання наказу в умовах воєнного стану чи бойової обстановки караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років;

стаття 403 — невиконання наказу начальника , яке не мало ознак непокори, але призвело до тяжких наслідків, в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років . Покарання за цією статтею посилили у грудні 2022 року. Раніше за такі порушення передбачалося від трьох до семи років тюрми.

Головною різницею між двома статтями є:

стаття 402 — непокора:

відкрита, демонстративна відмова виконати наказ;

порушення завершується у момент відмови.

стаття 403 — невиконання наказу:

наказ просто не виконали;

порушення може бути здійснене без відкритого протесту.

Який наказ командира військовий має право не виконати

Право командира, за Дисциплінарним статутом ЗСУ, — віддавати накази та розпорядження, а обов’язок підлеглого — їх виконувати. Втім, військовий може цього не робити, якщо наказ незаконний чи навіть злочинний, розповідає Вільному Радіо адвокатка Катерина Жегестовська.

Незаконний наказ командира — це такий, що:

відданий у неналежному порядку та перевищує повноваження командира;

за змістом суперечить чинному законодавству;

пов’язаний із порушенням конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Наприклад, згідно зі змінами до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, які набрали чинності у січні 2026 року, переведення військовослужбовця зі Збройних сил до Нацгвардії, Держприкордонслужби або іншого військового формування можливе лише за згоди самого службовця. Якщо її немає, а захисника направляють до іншого формування, його відмова не може трактуватися як непокора, а рішення керівництва про переведення буде неправомірним.

Український військовий допомагає пораненому побратиму. Фото: AP

Злочинний наказ — це різновид незаконного.

Для довідки: Злочинний наказ передбачає дію або бездіяльність, за які Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність. Злочинність наказу повинна бути очевидною як для того, хто віддає цей наказ, так і для того, кому він адресований, а також для інших людей. Наприклад, злочинним є наказ здійснювати насильство над мирним населенням, грабіж або мародерство, страчувати чи катувати військовополонених тощо.

“Бойове завдання повинно містити цілий перелік пунктів. Тобто, має бути визначений план, ледве не схема дій, мають бути прописані пункти евакуації, скільки, яке забезпечення у військовослужбовця, наприклад, боєприпасами, яка підтримка артилерії і так далі. На практиці, якщо це усний наказ, зрозуміло, що цього й немає. Тому довести злочинність наказу командира (наприклад, що його виконати неможливо) дуже важко, особливо в бойових умовах”, — зазначає Катерина Жегестовська.

Адвокатка наголошує: незгода військового з наказом ще не означає, що він дійсно незаконний.

Що робити військовому, який отримав незаконний наказ

Якщо військовий хоче відмовитися від виконання бойового завдання, бо вважає наказ командира незаконним, потрібно написати відповідний рапорт. Однак адвокатка радить не поспішати з цим.

“Кожен тиждень-два до мене телефонують хлопці та радяться, що їм робити. Я прошу їх не писати рапорт про відмову від виконання бойового завдання. Коли питають за скарги, теж завжди попереджаю, що, на жаль, це може повернутися якимись негативними наслідками, бо часто після цього виникає конфлікт із командуванням”, — каже Катерина Жегестовська.

Спершу, додає вона, все ж варто звернутися до командира з проханням уточнити наказ.

“Наголошую, що такий рапорт не повинен містити категоричного твердження про відмову виконати наказ. У ньому ви просите роз’яснити суть наказу. Також вкажіть обставини, які, на вашу думку, свідчать про незаконність наказу”, — пояснює співрозмовниця.

Рапорт про уточнення наказу

Аби уникнути непорозумінь із військовим командуванням, варто писати два екземпляри рапорту про уточнення наказу. Один слід подати командиру, а інший, з відміткою командира про отримання, залишити собі, радить адвокатка. Як варіант — сфотографувати свій рапорт, який вже підписав командир.

Як подати скаргу про незаконний наказ командира

Якщо й після уточнення наказ залишається незаконним, і від військового вимагають його виконати, варто:

написати письмову скаргу, у якій обгрунтувати незаконність наказу;

подати таку скаргу до органів військового управління, органів управління Служби правопорядку (залежно від виду порушення), посадовців.

Адвокатка наголошує: цю скаргу заборонено подавати під час бойового чергування, перебування у строю, на варті (вахті), у добовому наряді та під час навчання.

“Подання скарги не звільняє військового від обов’язку виконати наказ командира. Ваша бездіяльність може бути розцінена як непокора або невиконання наказу. За результатами розгляду скарги військовий отримає письмову відповідь, можливо, десь через днів 30, а тоді це, як правило, втрачає свою актуальність. Тому я не вбачаю доцільності в скаргах”, — каже Катерина Жегестовська.

Якщо військовий впевнений у злочинності наказу командира, адвокатка радить звернутися до Військової служби правопорядку Збройних сил України за телефоном довіри та/або на гарячу лінію Міноборони України чи Сил територіальної оборони ЗСУ. Під час дзвінка потрібно повідомити про факт отримання злочинного наказу.

Рапорт про невиконання незаконного наказу

Адвокатка додає: військовий, який виконає явний злочинний наказ чи розпорядження командира, теж підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. Але бійця можуть звільнити від покарання, якщо з якихось причин він не усвідомлював злочинність наказу.

Що робити, якщо військовий не може виконати наказ командира через стан здоров’я

Трапляються випадки, коли військовослужбовець має хронічні захворювання, які загострилися під час служби, або інші проблеми з фізичним чи морально-психологічним станом та потребує лікування. Адвокатка радить писати рапорт на направлення на лікування у зв’язку із погіршенням стану здоров’я та подальше направлення на ВЛК, аби визначити придатність до служби.

Найчастіше у таких випадках військових відправляють на медичне обстеження та подальшу військово-лікарську комісію.

Українські військові на службі. Фото: Генштаб ЗСУ

Адвокатка згадує випадок із військовим, який звернувся до неї по допомогу. Чоловік служив на передовій, але потребував лікування після серйозної травми ноги.

“Направити [на ВЛК] йому відмовили. Вже пішов запальний процес, він просто залишив військову частину і прибув [додому]. У районній лікарні не прийняли, бо військовослужбовець, сказали йти отримувати направлення. “Сім кіл пекла” пройшли. Я написала на Військову службу правопорядку, вони посприяли, домовились, що він повернеться, напишу рапорт і військова частина надасть йому направлення. Теж були свої нюанси, але вдалося [все владнати], лікується”, — говорить Катерина Жегестовська.

Які вироки виносять суди за статтями 402 та 403 ККУ

За останньою офіційною статистикою Верховного Суду України, за статтями 402–435 Кримінального кодексу (окремої статистики за статтями 402 та 403 у відкритому доступі немає) винесли вироків:

1 994 у 2024 році;

2 585 у 2023 році;

1 490 у 2022 році.

Тобто загальна тенденція свідчить про збільшення вироків, хоча зростання не послідовне.

Судова практика показує, що за статтею 402 ККУ військовим справді призначають тюремні строки. Так трапилося з бійцем із Прикарпаття, який відмовлявся одягати військову форму та їхати на завдання у Слов’янськ через релігійні переконання. Суд визнав його винним і у січні 2026 року засудив на 5 років ув’язнення.

У практиці 2025 року є й приклади винесення більш м’яких вироків для військових, які відмовляються виконувати наказ одноразово, але надалі продовжують службу. Наприклад, один із бійців отримав іспитовий термін на 1 рік. Вирок можуть пом’якшити, коли обвинувачений визнає провину і укладає угоду зі слідчими.

Бувають і випадки виправдання військових. Наприклад, Шевченківський районний суд Харкова 18 серпня 2025 року виправдав бійця, який не відмовлявся від виконання бойового наказу, а повідомив про його неможливість виконати. Раніше медичне обстеження визнало його непридатним до служби у десантно-штурмових військах через проблеми зі спиною та ногами, він ледве ходив. У військовій частині йому надали лише знеболювальне та наказали зайняти позицію й тримати оборону.

Зазначимо, у 2025 році хотіли обмежити судам можливість виносити пом’якшувальні вироки у вигляді умовного терміну. Втім, законопроєкт викликав обурення серед військових і суспільства, та станом на початок 2026 року його не ухвалили.

Раніше ми розповідали, які виплати мають нараховувати пораненому військовому та як їх отримати.

Також журналісти Вільного Радіо роз’яснювали, як змінились правила одруження в умовах воєнного стану та які документи треба додати до заяви на шлюб, аби побратися під час війни.