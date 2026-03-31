Від 100 тисяч до більш ніж мільйона гривень. Такі виплати прописали військовим, які отримали поранення під час служби. Ця компенсація разова та не нараховується автоматично. Пояснюємо, від чого залежить її розмір, хто може отримати та як це зробити.
Про те, як пораненим військовим отримати разову компенсацію, Вільне Радіо розпитало адвокатку Катерину Жегестовську.
Українські військові, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть розраховувати на грошову компенсацію від країни. Ці виплати регулює Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, а сума виплат залежить від відсотків втрати працездатності у зв’язку із пораненням.
Втім одноразова допомога військовим не нараховується автоматично. Захисник має спочатку подати відповідний рапорт для проходження обстеження та подальшого направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), аби визначили відсотки втрати працездатності.
“Одноразова виплата у зв’язку із пораненням може бути пов’язана як з встановленням групи інвалідності, так і без її встановлення. На жаль, про це знає дуже мала кількість наших військових”, — каже Катерина Жегестовська.
Зазначимо, раніше статус інвалідності й відсотки втрати працездатності встановлювали медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), але з 1 січня 2025 року це роблять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).
Якщо військовий після поранення матиме інвалідність, розмір разової виплати залежатиме від групи, яку йому встановлять.
Виплата за інвалідністю військовослужбовцям розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо інвалідність пов’язана із захистом України або виконанням обов’язків військової служби, у 2026 році одноразова грошова допомога становить: I група — 1 331 200 грн; II група — 998 400 грн; III група — 832 000 грн.
Прожитковий мінімум — це сума, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб. У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні не змінився. З 1 січня 2024 року він сягає 3 028 грн.
Також, за словами адвокатки Катерини Жегестовської, під час лікування за пораненими зберігається виплата звичайного грошового забезпечення.
Крім цього, за періоди лікування, перебування у відпустці за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК, а також періоди перебування у полоні, військовослужбовцю щомісяця нараховують і додаткову грошову винагороду в розмірі 100 тисяч грн — якщо ВЛК встановлює важке поранення. Після 4 місяців лікування виплати зазвичай припиняються, тому потрібно повторно пройти ВЛК.
Від 4 травня 2024 року в Україні більше немає категорії “обмежено придатних” до служби в армії.
Тепер, якщо військовослужбовець постраждає від поранення, хвороби, контузії, травми, каліцтва та/або хірургічного втручання, його визнаватимуть тимчасово непридатним, а не обмежено придатним, як було раніше.
У таких випадках військового можуть визнати непридатним до служби з переглядом цього рішення через 6-12 місяців. Таким бійцям протягом перших двох місяців мають виплачувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою.
Після двох місяців має виплачуватись додаткова винагорода — 20 100 гривень. Однак її нараховуватимуть, якщо боєць залишається у розпорядженні військової частини/бригади.
Ця норма залишилась після змін у мобілізаційних законах, які запровадили постановою Кабміну про “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”.
Адвокатка Катерина Жегестовська наголошує: про поранення обов’язково має дізнатись керівництво оборонця.
“Безпосередньо треба повідомити своїх керівників, бо часто військовослужбовці це роблять не одразу. І навіть буває, що командири подають рапорти про самовільне залишення військової частини або місця служби, бо військовий просто не повідомив про своє перебування”, — пояснює спеціалістка.
Захиснику необхідно зберегти документ №001/о (первинну медичну картку, або ПМК), яку медпрацівник заповнює одразу під час евакуації пораненого. У бланку фіксують вид травми та надану допомогу. Надалі на підставі цих документів військова частина проведе розслідування та видасть довідку про обставини травми. Саме спираючись на неї ВЛК і надає рішення з формулюванням “пов’язано із захистом Батьківщини”. Це найважливіша умова для нарахування та виплат військовим грошей, а згодом надання статусу УБД, пільг та компенсацій.
Якщо медичної документації немає, довести факт травми дуже складно. Додатково бажано мати:
“Ці документи бажано відправити всім, кому можна. Сфотографувати і навіть через месенджери направити взводному, ротному, начмеду. Відправити хоча б у вигляді фото і написати, що перебуваєте на лікуванні”, — додає Катерина Жегестовська.
Документи для оформлення виплати після поранення перераховані в Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.
Якщо травма не призвела до встановлення інвалідності, потрібно зібрати:
У будь-якому випадку, після поранення та отримання допомоги оборонець має звернутись за роз’ясненням до військової частини, де проходить службу. Саме вона подаватиме документи на отримання разової виплати.
Є ситуації, коли після відносно легкого поранення військовий продовжує службу. Фахівчиня нарікає: тоді він повинен ще й перейматись за документи для виплати, а через брак юридичної освіти самостійно зробити це складно.
“Умовно візьмемо бійця, який перебуває на “нулі”. Після поранення йому надають медичну допомогу, але він не потребує госпіталізації. І виходить, що він продовжує виконувати бойові завдання та ще має турбуватись за виплати. Спочатку має написати рапорт на те, щоб провели розслідування та видали довідку про обставини травми, поранення, потім подали його документи на МСЕК (з 1 січня 2025 року документи подають до ЕКОПФО, — ред.) для визначення відсотків втрати працездатності, а потім рапорт на виплату цієї одноразової допомоги, вже враховуючи ті встановленні відсотки. Процес не простий. Навіть людям з юридичною освітою треба посидіти та вивчити це питання. Військовослужбовець має виконувати бойові завдання і, зрозуміло, йому не до юридичних тонкощів”, — стверджує адвокатка.
Зазначимо, що термінів, у які мають нарахувати разову виплату, немає. Але якщо вам відмовляють виплатити гроші або ж отримана сума, на вашу думку, замала, ви маєте право це оскаржити. В цьому випадку необхідно написати рапорт на командування вашої військової частини.
Військовим радять звертатись за допомогою фахівців.
Отримати юридичну консультацію, допомогу у складанні скарг, звернень, заяв можна у системі безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213-103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.
“Я знаю певні військові частини, де взагалі жодних немає скарг по виплатах, всі кошти виплачували. Але є на моєму досвіді приклади, коли військовий має тяжку травму, але йому замість 100 тисяч, виплатили 30. Я пишу скаргу на командування, вони обіцяють зробити перерахунок, але я вже третій раз писатиму. Працівники частин ще й кажуть: “А що йому важко в бухгалтерію принести всі свої документи”. Але ж ви розумієте, що людина поранена, лежить в лікарні і йому просто зараз не до того, щоб бумажки з одного кабінету нести до іншого”, — ділиться Катерина Жегестовська.
Причини, через які захиснику можуть відмовити у компенсації, визначатиме службове розслідування. Зазвичай відмова пов’язана з:
