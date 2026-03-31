Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Від 100 тисяч до більш ніж мільйона гривень. Такі виплати прописали військовим, які отримали поранення під час служби. Ця компенсація разова та не нараховується автоматично. Пояснюємо, від чого залежить її розмір, хто може отримати та як це зробити.

Про те, як пораненим військовим отримати разову компенсацію, Вільне Радіо розпитало адвокатку Катерину Жегестовську.

Матеріальна допомога при пораненні військовим: які виплати передбачені в Україні

Українські військові, які отримали поранення під час виконання бойового завдання, можуть розраховувати на грошову компенсацію від країни. Ці виплати регулює Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, а сума виплат залежить від відсотків втрати працездатності у зв’язку із пораненням.

Втім одноразова допомога військовим не нараховується автоматично. Захисник має спочатку подати відповідний рапорт для проходження обстеження та подальшого направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), аби визначили відсотки втрати працездатності.

“Одноразова виплата у зв’язку із пораненням може бути пов’язана як з встановленням групи інвалідності, так і без її встановлення. На жаль, про це знає дуже мала кількість наших військових”, — каже Катерина Жегестовська.

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: АрміяInform

Зазначимо, раніше статус інвалідності й відсотки втрати працездатності встановлювали медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), але з 1 січня 2025 року це роблять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Виплати військовослужбовцям при інвалідності після поранення

Якщо військовий після поранення матиме інвалідність, розмір разової виплати залежатиме від групи, яку йому встановлять.

Виплата за інвалідністю військовослужбовцям розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо інвалідність пов’язана із захистом України або виконанням обов’язків військової служби, у 2026 році одноразова грошова допомога становить: I група — 1 331 200 грн; II група — 998 400 грн; III група — 832 000 грн.

Для довідки: Прожитковий мінімум — це сума, якої має бути достатньо для забезпечення нормального функціонування людини, збереження її здоров’я та задоволення соціально-культурних потреб. У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні не змінився. З 1 січня 2024 року він сягає 3 028 грн.

Водночас одноразова грошова допомога для військових передбачена не лише у разі поранення під час виконання бойових завдань. Виплати також надають тим, хто отримав інвалідність під час проходження військової служби. Це можуть бути захворювання, травми або інші наслідки, пов’язані зі службою. Наприклад, ампутація кінцівок через переохолодження внаслідок тривалого перебування в холодному окопі. Розмір виплат у таких випадках менший і також залежить від встановленої групи інвалідності: I група — 399 360 грн; II група — 299 520 грн; III група — 232 960 грн У 2026 році базова сума для розрахунку одноразової допомоги у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності становить 232 960 грн. Це відповідає 70 прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2026 року. Водночас, якщо згодом військовому встановлять вищий відсоток втрати працездатності або групу інвалідності, він може отримати більшу суму допомоги з урахуванням уже виплачених коштів. Це також стосується військових з інвалідністю, якщо з часом змінюється її група.

Також, за словами адвокатки Катерини Жегестовської, під час лікування за пораненими зберігається виплата звичайного грошового забезпечення.

Крім цього, за періоди лікування, перебування у відпустці за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК, а також періоди перебування у полоні, військовослужбовцю щомісяця нараховують і додаткову грошову винагороду в розмірі 100 тисяч грн — якщо ВЛК встановлює важке поранення. Після 4 місяців лікування виплати зазвичай припиняються, тому потрібно повторно пройти ВЛК.

Виплати для тимчасово непридатних після поранення

Від 4 травня 2024 року в Україні більше немає категорії “обмежено придатних” до служби в армії.

Тепер, якщо військовослужбовець постраждає від поранення, хвороби, контузії, травми, каліцтва та/або хірургічного втручання, його визнаватимуть тимчасово непридатним, а не обмежено придатним, як було раніше.

У таких випадках військового можуть визнати непридатним до служби з переглядом цього рішення через 6-12 місяців. Таким бійцям протягом перших двох місяців мають виплачувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою.

Після двох місяців має виплачуватись додаткова винагорода — 20 100 гривень. Однак її нараховуватимуть, якщо боєць залишається у розпорядженні військової частини/бригади.

Ця норма залишилась після змін у мобілізаційних законах, які запровадили постановою Кабміну про “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”.

Допомога пораненим воїнам: як військовому отримати разову виплату від держави

Адвокатка Катерина Жегестовська наголошує: про поранення обов’язково має дізнатись керівництво оборонця.

“Безпосередньо треба повідомити своїх керівників, бо часто військовослужбовці це роблять не одразу. І навіть буває, що командири подають рапорти про самовільне залишення військової частини або місця служби, бо військовий просто не повідомив про своє перебування”, — пояснює спеціалістка.

Захиснику необхідно зберегти документ №001/о (первинну медичну картку, або ПМК), яку медпрацівник заповнює одразу під час евакуації пораненого. У бланку фіксують вид травми та надану допомогу. Надалі на підставі цих документів військова частина проведе розслідування та видасть довідку про обставини травми. Саме спираючись на неї ВЛК і надає рішення з формулюванням “пов’язано із захистом Батьківщини”. Це найважливіша умова для нарахування та виплат військовим грошей, а згодом надання статусу УБД, пільг та компенсацій.

Якщо медичної документації немає, довести факт травми дуже складно. Додатково бажано мати:

форму 100 — схема тілесних ушкоджень (заповнює медик під час евакуації).

форму 6 — підтвердження участі військовослужбовця у бойових діях (надає військова частина/командування).

інші документи, що підтверджують отримання травм/поранення під час виконання військової служби.

Транспортування пораненого військового до однієї із тилових лікарень. Бахмут, 26 лютого 2023 року. Фото: Радіо Свобода

“Ці документи бажано відправити всім, кому можна. Сфотографувати і навіть через месенджери направити взводному, ротному, начмеду. Відправити хоча б у вигляді фото і написати, що перебуваєте на лікуванні”, — додає Катерина Жегестовська.

Документи для оформлення виплати після поранення перераховані в Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців.

Якщо травма не призвела до встановлення інвалідності, потрібно зібрати:

заяву про виплату у зв’язку з частковою втратою працездатності;

завірену копію довідки до акту огляду ЕКОПФО про встановлення відсотка втрати працездатності (у ній обов’язково має бути зазначений причинний зв’язок хвороби або поранення);

постанову військово-лікарської комісії ( ВЛК ) про встановлення причинного зв’язку хвороби або поранення;

документ, що доводить відсутність зв’язку стану здоров’я із вчиненням кримінального чи адміністративного правопорушення;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про банківські реквізити для зарахування виплати.

У будь-якому випадку, після поранення та отримання допомоги оборонець має звернутись за роз’ясненням до військової частини, де проходить службу. Саме вона подаватиме документи на отримання разової виплати.

Допомога пораненим військовим: які можуть виникнути складнощі при оформленні виплати

Є ситуації, коли після відносно легкого поранення військовий продовжує службу. Фахівчиня нарікає: тоді він повинен ще й перейматись за документи для виплати, а через брак юридичної освіти самостійно зробити це складно.

“Умовно візьмемо бійця, який перебуває на “нулі”. Після поранення йому надають медичну допомогу, але він не потребує госпіталізації. І виходить, що він продовжує виконувати бойові завдання та ще має турбуватись за виплати. Спочатку має написати рапорт на те, щоб провели розслідування та видали довідку про обставини травми, поранення, потім подали його документи на МСЕК (з 1 січня 2025 року документи подають до ЕКОПФО, — ред.) для визначення відсотків втрати працездатності, а потім рапорт на виплату цієї одноразової допомоги, вже враховуючи ті встановленні відсотки. Процес не простий. Навіть людям з юридичною освітою треба посидіти та вивчити це питання. Військовослужбовець має виконувати бойові завдання і, зрозуміло, йому не до юридичних тонкощів”, — стверджує адвокатка.

Зазначимо, що термінів, у які мають нарахувати разову виплату, немає. Але якщо вам відмовляють виплатити гроші або ж отримана сума, на вашу думку, замала, ви маєте право це оскаржити. В цьому випадку необхідно написати рапорт на командування вашої військової частини.

Військовим радять звертатись за допомогою фахівців.

Отримати юридичну консультацію, допомогу у складанні скарг, звернень, заяв можна у системі безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213-103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні.

“Я знаю певні військові частини, де взагалі жодних немає скарг по виплатах, всі кошти виплачували. Але є на моєму досвіді приклади, коли військовий має тяжку травму, але йому замість 100 тисяч, виплатили 30. Я пишу скаргу на командування, вони обіцяють зробити перерахунок, але я вже третій раз писатиму. Працівники частин ще й кажуть: “А що йому важко в бухгалтерію принести всі свої документи”. Але ж ви розумієте, що людина поранена, лежить в лікарні і йому просто зараз не до того, щоб бумажки з одного кабінету нести до іншого”, — ділиться Катерина Жегестовська.

У яких випадках військові не отримають компенсацію за поранення

Причини, через які захиснику можуть відмовити у компенсації, визначатиме службове розслідування. Зазвичай відмова пов’язана з:

вчиненням злочину або адміністративного правопорушення;

вчиненням дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

навмисним тілесним ушкодженням чи іншою шкодою своєму здоров’ю або самогубством (крім випадку доведення до самогубства, яке встановив суд);

поданням військовим свідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати допомоги.

