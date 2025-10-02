Кредит на житло в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

Україна залучила від Банку розвитку Ради Європи 170 млн євро на два проєкти: додаткові 70 млн євро спрямують на програму “HOME: Компенсація за знищене житло”, ще 100 — на забезпечення потреб українських переселенців.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Проєкт HOME передбачає надання сертифікатів на придбання нового житла для людей, які постраждали від бойових дій та терактів Росії. Отримувати таку допомогу в Україні можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів та багатодітні родини. Загальний бюджет програми становить 200 млн євро, зауважили у Мінфіні. Зокрема у 2024 році Україна вже залучила 100 млн євро через цей проєкт, що дозволило видати 2760 сертифікатів і забезпечити житлом 7604 українців. Додаткове фінансування у розмірі 70 млн євро дасть змогу видати ще близько 1500 сертифікатів і надати житло приблизно 4000 людям.

Другим проєктом, для якого вдалося знайти додаткове фінансування, є “Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні”. Він передбачає соціальні виплати переселенцям (зокрема допомогу на оренду житла), харчування, медичні послуги та освіту дітей. Додатковою метою проєкту є інтеграція переселенців у нові громади, доступ до базових послуг, підтримку місцевих економік та зменшення соціальної напруги.

У Мінфіні уточнили, що житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих від повномасштабної війни: з лютого 2022 року уряд отримав майже 150 тисяч заявок щодо пошкодженого житла. За допомогою спільних проєктів з Банком розвитку Ради Європи Україна розраховує допомогти громадянам, які залишилися без житла через війну, зокрема переселенцям.

За даними “Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)”, на відбудову житлового сектору протягом наступного десятиліття Україні знадобиться майже 84 млрд доларів США, додали в міністерстві.

Нагадаємо, на підконтрольній Україні частині Донецької області досі проживають понад 14 тисяч дітей. У зонах боїв їх немає, але понад 1,3 тисячі все ще залишаються в громадах з обов’язковою евакуацією.