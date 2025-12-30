В Україні знайшли ще понад 100 приміщень для розміщення переселенців: коли там прийматимуть людей

Прихисток для евакуйованих маломобільних людей у Харкові. Фото: Об’єктив

Уряд передає для розселення переселенців 112 приміщень, які, зокрема, належать державі або перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). На об’єктах до кінця березня, за очікуваннями урядовців, почнуть розміщувати переселенців.

Про це повідомили у пресслужбі Кабінету Міністрів України.

Нерухомість, про яку йдеться, — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля, які розміщені у різних областях країни. Будівлі належать державі або перебувають у користуванні державних органів і держкомпаній, а також в управлінні АРМА.

“Передаємо державну нерухомість та обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення не мають простоювати, вони мають бути ефективно задіяні на користь людям”, — сказала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

У першому такому списку 112 приміщень — це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля. Вони розміщені в різних областях країни.

До кінця січня приміщення розподілять між органами, які опікуються ВПО. Далі — планують розселення переселенців.

“Очікуємо, що люди зможуть користуватися цим житлом вже у першому кварталі 2026 року”, — сказала Юлія Свириденко.

Окремо уряд доручив Міністерству освіти і науки переглянути об’єкти, які не використовувалися в освітньому процесі протягом останнього року, та передати їх під потреби розселення ВПО.

“Наступний етап — протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд Уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки”, — зазначають в уряді.

