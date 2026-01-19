Газова плита. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Через планові роботи над системою газопостачання 19 та 21 січня у Слов’янську та Краматорську тимчасово припинять подачу газу до одного житлового будинку в Краматорську, а також трьох — у Слов’янську. Розповідаємо, де та коли триватимуть роботи.

Про призупинення газопостачання попередили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Так, 19 січня газу не буде у будинку №63 на вулиці Василя Стуса у Краматорську, а також на вулиці Банківській, 89 у Слов’янську.

Роботи продовжаться 21 січня, тоді без блакитного палива тимчасово залишаться жителі будинків за адресами вул. Корольова, 13 та Національної Гвардії, 20 у Слов’янську.

Після завершення ремонтно-профілактичних робіт постачання газу за даними адресами відновлять у найкоротші терміни, обіцяють у Донецькоблгазі. Там закликали жителів з розумінням ставитися до тимчасових незручностей.

