Співробітники ДСНС. Ілюстративне фото: ГУ ДСНС України в Тернопільській області

Старший пожежний-рятувальник Федір Т, який покинув службу в ДСНС під час воєнного стану, отримав 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком, бо не погодив своє звільнення відповідно до процедури. Чоловік знайшов краще оплачувану роботу, але не владнав питання з паперами.

Відповідний вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи розкрили на порталі “Судова влада України”.

Відповідно до матеріалів справи, 26 квітня 2024 року Федір Т. підписав контракт із ДСНС у Донецькій області. Від червня 2025 року він працював старшим пожежним-рятувальником у 45-й державній пожежно-рятувальній частині.

26 червня 2025 року чоловік не вийшов на службу. Згодом пояснив, що не повернувся, бо знайшов більш оплачувану роботу. Далі він без погодження з керівництвом фактично припинив службу в ДСНС, йдеться у вироку суду.

Згідно з кримінальним кодексом (стаття 336-1), ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації є незаконним, за це можуть покарати ув’язненням на термін 2-5 років. ДСНС — це правоохоронний орган, тому звільнення під час особливого періоду там має свої особливості. Крім цього, працівники ДСНС дають присягу, в якій зобов’язуються сумлінно виконувати свої обов’язки, а у випадку її порушення — відповідати за законом.

У суді фігурант справи підтвердив, що визнає провину, погоджується на покарання та хоче укласти договір з прокурором. Суд врахував, що Федір Т. раніше не судимий, не перебуває на обліку у нарколога чи психіатра та вже є пенсіонером. Крім цього, чоловік добровільно перерахував 40 тис. грн на підтримку ЗСУ.

1 квітня 2026 року суд затвердив угоду: фігуранта справи визнали винним в ухиленні від проходження служби цивільного захисту в умовах особливого стану і призначили 2 роки ув’язнення (мінімальний термін за цією статтею), але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Протягом року Федір має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Якщо в цей час він порушить закон — проведе 2 роки в тюрмі на додачу до покарання за інший проступок.

