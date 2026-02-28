2 та 4 березня 2026 року у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

2 та 4 березня 2026 року у Слов’янську та 2 березня у Краматорську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у трьох будинках тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

2 березня у Слов’янську перекриють газ у будинку №42 по вулиці Батюка;

2 березня у Краматорську не буде газу в будинку №5 по вулиці М. Приймаченка;

4 березня у Слов’янську не буде газу в будинку №26 на вулиці Батюка.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

