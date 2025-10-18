Підтримайте Вільне Радіо
20 і 27 жовтня 2025 року в Краматорську та 20 і 22 жовтня у Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у дев’яти будинках тимчасово перекриють газ.
Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:
Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.
Нагадаємо, 17 жовтня 2025 року російські загарбники атакували прифронтову Дружківку за допомогою БпЛА. По місту вдарили FPV-дроном, який влучив по території Дружківського відділення “Донецькоблгазу”. Серед людей ніхто не постраждав, однак є пошкодження транспорту та будівлі.