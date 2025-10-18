20, 22 та 27 жовтня 2025 року у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

20 і 27 жовтня 2025 року в Краматорську та 20 і 22 жовтня у Слов’янську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у дев’яти будинках тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

20 жовтня у Краматорську перекриють газ у будинку №67 по вулиці Ярослава Мудрого та №63 та №67 на вулиці Паркова; 20 жовтня у Слов’янську не буде газу в будинку №65 на вулиці Торська; 22 жовтня у Слов’янську не буде газу в будинку №5 на вулиці Університетська ; 27 жовтня у Краматорську перекриють газ у будинках №57, №61, №63 та №65 по вулиці Ярослава Мудрого.



Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Нагадаємо, 17 жовтня 2025 року російські загарбники атакували прифронтову Дружківку за допомогою БпЛА. По місту вдарили FPV-дроном, який влучив по території Дружківського відділення “Донецькоблгазу”. Серед людей ніхто не постраждав, однак є пошкодження транспорту та будівлі.