Пошкоджена автівка газовиків у Дружківці. Фото: Донецькоблгаз

У п’ятницю, 17 жовтня, російські загарбники знову атакували прифронтову Дружківку за допомогою БпЛА. По місту вдарили FPV-дроном, який влучив по території Дружківського відділення АТ “Донецькоблгаз”. Серед людей ніхто не постраждав, однак є пошкодження транспорту та будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі АТ “Донецькоблгаз”.

“Сьогодні, 17 жовтня, FPV-дрон російських військ влучив на територію Дружківського відділення АТ “Донецькоблгаз”. Пошкоджено службовий автомобіль та двері адмінбудівлі. На щастя, ніхто не постраждав”, — пишуть у пресслужбі акціонерного товариства.

Там зазначили, що цей удар є новим доказом цілеспрямованих ударів російських загарбників по об’єктах критичної інфраструктури. Під час таких атак, зазначили в Донецькоблгазі, росіяни наражають на небезпеку як мешканців прифронтових громад, так і працівників, які обслуговують інфраструктуру.

Нагадаємо, минулого тижня (6 — 12 жовтня) газовики зафіксували 58 аварій у газових системах на підконтрольній частині Донеччини, тоді як тижнем раніше їх було у понад два рази менше. Причиною переважної більшості пошкоджень стали російські обстріли.