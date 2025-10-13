На Донеччині стали частіше виявляти пошкодження газових систем внаслідок обстрілів

Фахівці Донецькоблгазу відновлюють газові мережі в Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Минулого тижня газовики зафіксували 58 аварій у газових системах на підконтрольній частині Донеччини, тоді як тижнем раніше їх було у понад два рази менше. Причиною переважної більшості пошкоджень стали російські обстріли.

Про це повідомили в офіційному каналі Донецькоблгазу.

Там розповіли, що через обстріли Слов’янська, Дружківки, Лимана й Краматорська без газу в цих містах залишилися кілька сотень абонентів. Наприклад, у Слов’янську блакитне паливо певний час було недоступне для понад 240 споживачів, а в Дружківці — для понад 60.

Лише одна аварія в газовій мережі не була пов’язана з обстрілами. Так, у Слов’янську газ зник, бо через несанкціоноване втручання в газопровід потрапила вода.

Фахівці Донецькоблгазу нагадали, що в разі пошкоджень чи появи запаху газу жителям області слід телефонувати за номером 104.

