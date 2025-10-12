ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зранку 12 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру підконтрольної уряду України частину Донеччини. Населені пункти області через це залишилася без світла.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, зранку 12 жовтня росіяни знову прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Донецької області.

“Фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди та терміни відновлення ще належить встановити. Тим часом в області працюють Пункти незламності, де є тепло, електрика та інтернет”, — написав посадовець.

Наразі відомо, що через відсутність електроенергії у Слов’янську не можуть подати воду. У місті також не вийшли на лінію тролейбуси.

Тим часом у Краматорську на тролейбусні маршрути зранку випустили автобуси.

Нагадаємо, Донецька область на 99% готова до опалювального сезону, запевняють в ОВА. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.