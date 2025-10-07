Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Донецька область на 99% готова до опалювального сезону. В регіоні працюватимуть “пункти незламності”. Також людей забезпечують дровами та буржуйками.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Забезпечуємо людей засобами підтримки життєдіяльності на територіях, де через безпекові умови не буде теплопостачання. Зокрема, індивідуальними засобами обігріву: буржуйками, дровами. У цьому нам допомагають, у тому числі міжнародні партнери, за що ми їм безмежно вдячні”, — відзвітував посадовець.

Філашкін додав, що в Донецькій області працюватиме 60 “пунктів незламності”. Вони будуть відкриті цілодобово, забезпечені опаленням, електрикою та інтернетом.

Загалом регіон готовий до опалювального сезону у 2025-2026 роках на 99%, запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, у Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива — до кінця жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.

Також відомо, що близько 4,5 тисячі родини, які мешкають на прифронтових територіях Донецької області, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Цим коштом вони зможуть закупити тверде паливо, аби пережити опалювальний сезон.