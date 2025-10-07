Жителі Донеччини можуть податися на компенсацію за купівлю твердого палива до кінця жовтня: куди звертатися

Підтримайте Вільне Радіо
У Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива — до кінця жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.
Про це повідомили у Донецькій ОВА.
Відомо, що програму грошової допомоги на опалення реалізують за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Подаватися на неї можна було до кінця серпня 2025-го, однак в уряді продовжили термін.
Так, ті, хто не встиг зробити це у зазначений термін, можуть подати заяву на грошову підтримку до 24 жовтня цього ж року. Для цього потрібно звернутися до місцевого органу управління — за задекларованим або фактичним місцем проживання.
Як раніше повідомляли в ДонОВА, всього на цей гуманітарний проєкт передбачили 1,2 мільярда гривень. Розмір самої ж підтримки — 21 000 грн на одне домогосподарство на весь опалювальний сезон 2024/25 року.
Нагадаємо, на вересень 2025-го в Україні налічували понад 788 тисяч боргів за комунальні платежі. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. У трійці лідерів по несплаті є Донецька область.