Жителі Донеччини можуть податися на компенсацію за купівлю твердого палива до кінця жовтня: куди звертатися

У Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива — до кінця жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Відомо, що програму грошової допомоги на опалення реалізують за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Подаватися на неї можна було до кінця серпня 2025-го, однак в уряді продовжили термін.

Так, ті, хто не встиг зробити це у зазначений термін, можуть подати заяву на грошову підтримку до 24 жовтня цього ж року. Для цього потрібно звернутися до місцевого органу управління — за задекларованим або фактичним місцем проживання.

Як раніше повідомляли в ДонОВА, всього на цей гуманітарний проєкт передбачили 1,2 мільярда гривень. Розмір самої ж підтримки — 21 000 грн на одне домогосподарство на весь опалювальний сезон 2024/25 року.

Хто має право на допомогу

люди, які фактично проживають у будинках, які опалюються твердим пічним побутовим паливом;

в 10-кілометровій зоні від лінії зіткнення (на момент подачі заяви);

на територіях активних бойових дій;

територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси;

територіях можливих бойових дій;

територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією.

Нагадаємо, на вересень 2025-го в Україні налічували понад 788 тисяч боргів за комунальні платежі. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. У трійці лідерів по несплаті є Донецька область.