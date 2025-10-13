Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За командою Укренерго 13 жовтня в Дніпропетровській та Донецькій областях застосували екстрені відключення світла. Скільки вони триватимуть, у компанії поки не зазначають.

Про це повідомили в офіційному каналі групи ДТЕК.

Якщо в енергосистемі будуть зміни, представники компанії будуть інформувати про них споживачів на власних ресурсах.

Для довідки: Екстрені відключення світла вводять, коли в певний момент треба збалансувати енергосистему на велику потужність. Об’єм електроенергії, який потрібно обмежити в конкретному регіоні, заздалегідь невідомий, тож, скільки триватимуть такі відключення, передбачити не можна.

Нагадаємо, зранку 12 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру підконтрольної уряду України частини Донеччини. Населені пункти області через це залишилася без світла.