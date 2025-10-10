ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У ніч на 10 жовтня російські загарбники провели комбіновану атаку на українські енергооб’єкти та іншу інфраструктуру. Аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі, в Україні запровадили аварійні відключення.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

Згідно з даними Укренерго, станом на ранок 10 жовтня без світла залишається “значна” кількість споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

“Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону”, — додали в Укренерго.

Нагадаємо, російські загарбники провели нову масовану атаку енергетичної та житлової інфраструктури України у ніч на 10 жовтня. Влучання фіксують у низці українських міст, зокрема в Києві, Запоріжжі, Полтавщині, Дніпропетровщині та Сумщині. Вже відомо про загибель однієї дитини через цей обстріл, а також про поранення низки цивільних мешканців. У частини українців зникло світло. Розповідаємо, що відомо про наслідки атаки.